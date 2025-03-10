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Справочник метрик Yandex Monitoring

Статья создана
Обновлена 10 марта 2025 г.

В этом разделе описаны метрики сервиса BareMetal, поставляемые в Monitoring.

Сервис BareMetal находится на стадии Preview.

Имя метрики пишется в метку name.

Общие метки для метрик сервиса BareMetal:

Метка Значение
service Идентификатор сервиса: baremetal.
server_id Идентификатор сервера BareMetal.
server_subnet_type Тип подсети: private или public.

Метрики сервиса:

Имя метрики
Тип, единицы измерения		 Описание
server_cpu0_temperature_celsius
DGAUGE, градусы Цельсия		 Температура центрального процессора CPU0 сервера.
server_cpu1_temperature_celsius
DGAUGE, градусы Цельсия		 Температура центрального процессора CPU1 сервера.
server_fan1_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.		 Скорость вращения первого вентилятора сервера.
server_fan2_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.		 Скорость вращения второго вентилятора сервера.
server_fan3_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.		 Скорость вращения третьего вентилятора сервера.
server_fan4_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.		 Скорость вращения четвертого вентилятора сервера.
server_network_status
DGAUGE		 Статус сетевого интерфейса сервера: 1, если интерфейс активен.
server_power_status
DGAUGE		 Статус питания сервера: 1, если питание сервера включено.
server_received_bits
DGAUGE, биты/с		 Количество бит в секунду, полученных на сетевом интерфейсе.
server_received_drop_packets
DGAUGE, пакеты/с		 Количество пакетов в секунду, потерянных и не полученных на сетевом интерфейсе.
server_received_error_packets
DGAUGE, пакеты/с		 Количество пакетов в секунду, полученных с ошибками на сетевом интерфейсе.
server_received_packets
DGAUGE, пакеты/с		 Количество пакетов в секунду, полученных на сетевом интерфейсе.
server_sent_bits
DGAUGE, биты/с		 Количество бит в секунду, отправленных с сетевого интерфейса.
server_sent_drop_packets
DGAUGE, пакеты/с		 Количество пакетов в секунду, потерянных при отправке с сетевого интерфейса.
server_sent_error_packets
DGAUGE, пакеты/с		 Количество пакетов в секунду, отправленных с ошибками с сетевого интерфейса.
server_sent_packets
DGAUGE, пакеты/с		 Количество пакетов в секунду, отправленных с сетевого интерфейса.
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