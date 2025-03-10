Справочник метрик Yandex Monitoring
Статья создана
Обновлена 10 марта 2025 г.
В этом разделе описаны метрики сервиса BareMetal, поставляемые в Monitoring.
Сервис BareMetal находится на стадии Preview.
Имя метрики пишется в метку
name.
Общие метки для метрик сервиса BareMetal:
|Метка
|Значение
|service
|Идентификатор сервиса:
baremetal.
|server_id
|Идентификатор сервера BareMetal.
|server_subnet_type
|Тип подсети:
private или
public.
Метрики сервиса:
|Имя метрики
Тип, единицы измерения
|Описание
|
server_cpu0_temperature_celsius
DGAUGE, градусы Цельсия
|Температура центрального процессора
CPU0 сервера.
|
server_cpu1_temperature_celsius
DGAUGE, градусы Цельсия
|Температура центрального процессора
CPU1 сервера.
|
server_fan1_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.
|Скорость вращения первого вентилятора сервера.
|
server_fan2_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.
|Скорость вращения второго вентилятора сервера.
|
server_fan3_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.
|Скорость вращения третьего вентилятора сервера.
|
server_fan4_speed_rpm
DGAUGE, тыс. об./мин.
|Скорость вращения четвертого вентилятора сервера.
|
server_network_status
DGAUGE
|Статус сетевого интерфейса сервера:
1, если интерфейс активен.
|
server_power_status
DGAUGE
|Статус питания сервера:
1, если питание сервера включено.
|
server_received_bits
DGAUGE, биты/с
|Количество бит в секунду, полученных на сетевом интерфейсе.
|
server_received_drop_packets
DGAUGE, пакеты/с
|Количество пакетов в секунду, потерянных и не полученных на сетевом интерфейсе.
|
server_received_error_packets
DGAUGE, пакеты/с
|Количество пакетов в секунду, полученных с ошибками на сетевом интерфейсе.
|
server_received_packets
DGAUGE, пакеты/с
|Количество пакетов в секунду, полученных на сетевом интерфейсе.
|
server_sent_bits
DGAUGE, биты/с
|Количество бит в секунду, отправленных с сетевого интерфейса.
|
server_sent_drop_packets
DGAUGE, пакеты/с
|Количество пакетов в секунду, потерянных при отправке с сетевого интерфейса.
|
server_sent_error_packets
DGAUGE, пакеты/с
|Количество пакетов в секунду, отправленных с ошибками с сетевого интерфейса.
|
server_sent_packets
DGAUGE, пакеты/с
|Количество пакетов в секунду, отправленных с сетевого интерфейса.