Получить информацию о сервере
Статья создана
Обновлена 28 мая 2025 г.
Консоль управления
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В консоли управления выберите каталог, которому принадлежит сервер.
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В списке сервисов выберите BareMetal и в открывшемся списке серверов выберите нужный сервер.
На открывшейся странице доступны следующие сведения:
- В блоке Обзор — общая информация о сервере, в т.ч. его имя, идентификатор, статус, зона доступности и пул серверов.
- В блоке Ресурсы — информация об аппаратной конфигурации сервера.
- В блоке Приложение Marketplace — информация об установленной на сервере операционной системе.
- В блоке Публичная сеть — информация о публичной сети сервера, в т.ч. идентификатор, тип и CIDR публичной подсети, адрес шлюза по умолчанию и MAC-адреса сетевого интерфейса в публичной сети.
- В блоке Приватная сеть — информация о приватной сети сервера, в т.ч. о приватной подсети, а также приватный IP-адрес и MAC-адреса сетевого интерфейса в приватной сети.
- В блоке Условия аренды — информация об условиях аренды сервера, в т.ч. о периоде и сроке аренды, и ее автопродлении.
- В блоках Резервное копирование и Доступы — информация о подключении сервера к Yandex Cloud Backup и публичный SSH-ключ root-пользователя соответственно.