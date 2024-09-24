Арендовать сервер
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В консоли управления выберите каталог, в котором хотите арендовать сервер.
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В списке сервисов выберите BareMetal.
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Нажмите кнопку Заказать сервер.
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Выберите зону доступности, в которой будет арендован сервер.
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Выберите пул, из которого будет арендован сервер.
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В блоке Конфигурация:
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Выберите конфигурацию сервера.
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Настройте разметку диска:
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Нажмите кнопку Настроить разделы диска.
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Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.
Примечание
Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.
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Нажмите кнопку Сохранить.
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В блоке Образ выберите один из доступных образов ОС. Вы можете загрузить собственный образ и использовать его.
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В блоке Условия аренды:
- Укажите количество серверов, которое хотите арендовать.
- Выберите период, на который арендуете серверы.
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В блоке Сетевые настройки:
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Укажите идентификатор существующей приватной подсети или нажмите кнопку Создать для создания новой.
Если у вас нет подсетей, нажмите Создать приватную подсеть и создайте ее:
- В открывшемся окне укажите имя и описание подсети.
- Нажмите кнопку Создать подсеть.
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В поле Публичный адрес выберите способ назначения публичного адреса:
Автоматически— чтобы назначить случайный IP-адрес.
Без адреса— чтобы не назначать публичный IP-адрес.
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В блоке Доступ:
- В поле Пользователь введите имя пользователя.
- В поле Пароль введите или сгенерируйте пароль пользователя.
- В поле Публичный SSH-ключ вставьте содержимое файла открытого ключа. Пару ключей для подключения по SSH необходимо создать самостоятельно.
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В блоке Информация о сервере:
- В поле Имя введите имя сервера.
- (Опционально) Добавьте Описание к серверу.
- (Опционально) Задайте Метки.
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Нажмите кнопку Заказать сервер.