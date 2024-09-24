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Yandex Baremetal

Арендовать сервер

Статья создана
Обновлена 24 сентября 2024 г.

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором хотите арендовать сервер.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal.

  3. Нажмите кнопку Заказать сервер.

  4. Выберите зону доступности, в которой будет арендован сервер.

  5. Выберите пул, из которого будет арендован сервер.

  6. В блоке Конфигурация:

    1. Выберите конфигурацию сервера.

    2. Настройте разметку диска:

      1. Нажмите кнопку Настроить разделы диска.

      2. Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.

        Примечание

        Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.

      3. Нажмите кнопку Сохранить.

  7. В блоке Образ выберите один из доступных образов ОС. Вы можете загрузить собственный образ и использовать его.

  8. В блоке Условия аренды:

    1. Укажите количество серверов, которое хотите арендовать.
    2. Выберите период, на который арендуете серверы.

  9. В блоке Сетевые настройки:

    1. Укажите идентификатор существующей приватной подсети или нажмите кнопку Создать для создания новой.

      Если у вас нет подсетей, нажмите Создать приватную подсеть и создайте ее:

      • В открывшемся окне укажите имя и описание подсети.
      • Нажмите кнопку Создать подсеть.

    2. В поле Публичный адрес выберите способ назначения публичного адреса:

      • Автоматически — чтобы назначить случайный IP-адрес.
      • Без адреса — чтобы не назначать публичный IP-адрес.

  10. В блоке Доступ:

    1. В поле Пользователь введите имя пользователя.
    2. В поле Пароль введите или сгенерируйте пароль пользователя.
    3. В поле Публичный SSH-ключ вставьте содержимое файла открытого ключа. Пару ключей для подключения по SSH необходимо создать самостоятельно.

  11. В блоке Информация о сервере:

    1. В поле Имя введите имя сервера.
    2. (Опционально) Добавьте Описание к серверу.
    3. (Опционально) Задайте Метки.

  12. Нажмите кнопку Заказать сервер.

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