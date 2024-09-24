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Yandex Baremetal

Сеть

Статья создана
Обновлена 24 сентября 2024 г.

Публичная сеть

Сеть c доступом в интернет, к которой физически подключены все серверы.

Приватная сеть

Локальная сеть к которой подключены все серверы. Логически объединяет серверы в изолированные пользовательские сети.

Приватная подсеть

Сеть, физически ограниченная сетевым оборудованием одного пула, изолированная как от интернета, так и от сетей других пользователей.

В рамках одного пула между арендованными серверами возможна L2-связность (VLAN) и L3-связность (VRF). Между серверами, физически размещенными в разных пулах, доступна только L3-связность.

Если необходимо настроить взаимодействие с серверами из разных пулов, требуется назначить адресацию в подсетях и указать шлюз по умолчанию.

Для адресации можно использовать любые CIDR в зарезервированных под частные сети диапазонах: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 или 192.168.0.0/16.

Виртуальный сегмент сети (VRF)

Для обеспечения L3-маршрутизации приватные подсети объединяются в виртуальные сегменты сети (VRF).

Серверы из одного или разных пулов, подключенные в разные приватные подсети, объединенные в VRF, смогут поддерживать между собой сетевой обмен по L3.

Сервис DHCP в сети Yandex BareMetal

Конфигурирование сетевых интерфейсов серверов в публичных и приватных сетях происходит с использованием DHCP.

Сетевому интерфейсу сервера, подключенному к публичной сети, выдается IPv4-адрес из общедоступного диапазона сетей интернет, если при заказе сервера в селекторе Публичный адрес было выбрано Автоматически.

Сетевому интерфейсу сервера, подключенному к приватной сети, выдается IP-адрес из CIDR, указанного в настройках для маршрутизации приватной подсети, к которой подключен сервер.

Если на сервер установлена операционная системы из образов Marketplace, на всех физических интерфейсах сервера получение IP-адресов по DHCP включено по умолчанию.

В рамках приватной сети DHCP-сервер активируется автоматически, как только будут указаны настройки маршрутизации в параметрах этой подсети. До того, как будут определены настройки для маршрутизации, частная подсеть функционирует как сеть L2, и для ее серверов необходимо вручную назначать IP-адреса.

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