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Проанализировать состояние дисков сервера BareMetal с помощью утилиты HW Watcher

Статья создана
Обновлена 28 мая 2025 г.

Если в процессе работы с сервером BareMetal вы столкнулись с ошибками чтения/записи данных на диски, отказом диска или RAID-массива, вы можете выполнить диагностику сервера, которая позволит определить источник проблемы и сформирует отчет для отправки в службу технической поддержки.

Примечание

Использовать утилиту HW Watcher можно только на серверах под управлением ОС Linux.

Сформируйте отчет

Чтобы сформировать отчет о состоянии системы с помощью утилиты HW Watcher:

  1. Подключитесь к серверу с ОС Linux по SSH, выполнив в терминале команду:

    ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>

  2. Скачайте утилиту:

    wget https://storage.yandexcloud.net/baremetal/support/hwcheck

  3. Добавьте root-пользователю права на выполнение скачанного исполняемого файла:

    chmod u+x hwcheck

  4. Запустите скачанную утилиту:

    ./hwcheck

    В результате файлы отчета будут сохранены в архив:

    ...
Save data to archive: hwcheck_my-sample-server-_2025-05-27_20-31-04.tgz

  5. Чтобы посмотреть отчеты о состоянии отдельных дисков сервера, распакуйте полученный архив, указав его имя:

    tar -xvzf <имя_файла_с_архивом_отчета>

  6. В директории drive посмотрите список файлов с отчетами о состоянии дисков:

    ls ./drive/ -l

    Результат:

    total 24
-rw-r--r-- 1 root root 8957 May 27 20:31 sda-smartctl
-rw-r--r-- 1 root root 8957 May 27 20:31 sdb-smartctl

  7. Посмотрите содержимое файла с отчетом о нужном диске — идентификатор дискового устройства указан в имени файла:

    cat ./drive/sda-smartctl

    В числе прочего, на экран будет выведена таблица со значениями SMART-атрибутов диска:

    ...
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   010    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   086   086   000    -    67715
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   099   099   000    -    108
177 Wear_Leveling_Count     PO--C-   062   062   005    -    1182
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   PO--C-   100   100   010    -    0
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot PO--C-   100   100   010    -    17618
181 Program_Fail_Cnt_Total  -O--CK   100   100   000    -    0
182 Erase_Fail_Count_Total  -O--CK   100   100   000    -    0
183 Runtime_Bad_Block       PO--C-   100   100   010    -    0
184 End-to-End_Error        PO--CK   100   100   097    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel -O--CK   074   049   000    -    26
195 Hardware_ECC_Recovered  -O-RC-   200   200   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   100   100   000    -    0
202 Unknown_SSD_Attribute   PO--CK   100   100   010    -    0
235 Unknown_Attribute       -O--C-   099   099   000    -    68
241 Total_LBAs_Written      -O--CK   099   099   000    -    2179265164499
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
...

    Вы можете самостоятельно проанализировать полученные результаты или обратиться за помощью в службу технической поддержки.

Отправьте отчет в службу технической поддержки

Чтобы отправить полученный отчет в службу технической поддержки:

  1. Скопируйте отчет с сервера на ваш локальный компьютер, выполнив команду в терминале локального компьютера:

    scp root@<публичный_IP-адрес_сервера>:/root/<имя_файла_с_архивом_отчета> ./

    В результате файл с отчетом будет сохранен в текущую директорию на вашем локальном компьютере.

  2. Создайте обращение в службу технической поддержки.

    В обращении подробно опишите возникшую с сервером проблему и приложите сохраненный архив с отчетом.

См. также

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