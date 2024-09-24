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Yandex Baremetal

Загрузить образ

Статья создана
Обновлена 24 сентября 2024 г.

Вы можете добавить собственный образ и развернуть сервер на его основе. Для этого нужно сначала загрузить файл образа в бакет сервиса Yandex Object Storage.

Загрузите файл образа в Object Storage

Загрузите файл с образом в сервис Object Storage и получите ссылку на загруженный образ:

  1. Если у вас еще нет бакета в Object Storage, создайте его с ограниченным доступом.
  2. Загрузите образ в ваш бакет, например, через консоль управления, с помощью AWS CLI или WinSCP. В терминах Object Storage загружаемый файл образа будет называться объектом.
  3. Получите ссылку на загруженный образ. Используйте эту ссылку при создании образа в BareMetal.

Создайте образ в BareMetal

Создайте новый образ по ссылке, полученной в Object Storage:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором хотите создать сеть.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal.

  3. На панели слева выберите Загрузочные образы.

  4. Нажмите кнопку Загрузить образ.

  5. Введите имя образа. Требования к имени:

    • длина — от 2 до 63 символов;
    • может содержать строчные буквы латинского алфавита, цифры и дефисы;
    • первый символ — буква, последний — не дефис.

  6. (Опционально) Добавьте описание образа.

  7. Вставьте ссылку на образ, полученную в Object Storage.

  8. Нажмите кнопку Загрузить.

Удалите образ из Object Storage

После создания образа можно удалить файл образа из сервиса Object Storage. Также можно удалить бакет, если в нем не осталось объектов.

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