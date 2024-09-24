Загрузить образ
Вы можете добавить собственный образ и развернуть сервер на его основе. Для этого нужно сначала загрузить файл образа в бакет сервиса Yandex Object Storage.
Загрузите файл образа в Object Storage
Загрузите файл с образом в сервис Object Storage и получите ссылку на загруженный образ:
- Если у вас еще нет бакета в Object Storage, создайте его с ограниченным доступом.
- Загрузите образ в ваш бакет, например, через консоль управления, с помощью AWS CLI или WinSCP. В терминах Object Storage загружаемый файл образа будет называться объектом.
- Получите ссылку на загруженный образ. Используйте эту ссылку при создании образа в BareMetal.
Создайте образ в BareMetal
Создайте новый образ по ссылке, полученной в Object Storage:
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В консоли управления выберите каталог, в котором хотите создать сеть.
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В списке сервисов выберите BareMetal.
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На панели слева выберите Загрузочные образы.
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Нажмите кнопку Загрузить образ.
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Введите имя образа. Требования к имени:
- длина — от 2 до 63 символов;
- может содержать строчные буквы латинского алфавита, цифры и дефисы;
- первый символ — буква, последний — не дефис.
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(Опционально) Добавьте описание образа.
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Вставьте ссылку на образ, полученную в Object Storage.
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Нажмите кнопку Загрузить.
Удалите образ из Object Storage
После создания образа можно удалить файл образа из сервиса Object Storage. Также можно удалить бакет, если в нем не осталось объектов.