Образы операционных систем
Образ — это полная копия структуры файловой системы и данных, находящихся на диске. Образ подходит для распространения программного обеспечения, например, дистрибутивов операционных систем и других программных продуктов.
Из образов в Yandex BareMetal устанавливаются операционные системы серверов. При этом образы могут быть следующих типов:
Образы Marketplace
Образы Marketplace — публичные образы из каталога предварительно настроенных образов операционных систем, доступного всем пользователям BareMetal для установки на серверы BareMetal. В настоящий момент доступны образы Marketplace для установки следующих операционных систем:
- Ubuntu 20.04 LTS;
- Ubuntu 22.04 LTS;
- Ubuntu 24.04 LTS;
- Debian 10;
- Debian 11;
- CentOS 7.
Образы Marketplace содержат все необходимые драйверы оборудования и настройки, обеспечивающие нормальную работу операционной системы на сервере BareMetal.
При установке из образа Marketplace операционная система сервера всегда устанавливается и загружается в Legacy-режиме.
При установке операционной системы сервера из образа Marketplace вы можете выбрать нужный образ в интерфейсе консоли управления либо указать идентификатор или имя нужного образа, если используете Yandex Cloud CLI или API.
Пользовательские образы
Пользовательские образы — образы операционных систем и программных продуктов, самостоятельно загруженные пользователями в сервис BareMetal. С помощью пользовательских образов вы сможете установить на сервер операционные системы семейств Linux или Windows, а также программные продукты, такие как VMware ESXi, OPNsense и др.
Пользовательские образы загружаются в BareMetal в формате ISO.
При установке операционной системы сервера из пользовательского образа вы можете выбрать режим загрузки
Legacy или
UEFI, а также создать на дисках сервера RAID-массивы с использованием встроенных в материнскую плату сервера RAID-контроллеров, если устанавливаемая операционная система или программный продукт поддерживают это.
При установке операционной системы из пользовательского образа необходимо использовать KVM-консоль сервера, чтобы смонтировать пользовательский образ на виртуальный CD-дисковод сервера, после чего загрузить сервер с этого дисковода:
-
В окне KVM-консоли в верхнем меню выберите Media → Virtual Media Wizard... или нажмите на значок с изображением CD-диска. В открывшемся окне:
- В секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Browse и в директории
user-isoвыберите загруженный ранее пользовательский образ операционной системы.
- Нажмите кнопку Connect CD/DVD.
- Убедитесь, что в секции Status для устройства Virtual CD 1 значение поля Connected To изменилось на путь к выбранному образу, и нажмите кнопку Close.
- В секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Browse и в директории
-
Чтобы запустить сервер с выбранного пользовательского образа, в правом верхнем углу KVM-консоли нажмите кнопку Reboot to cdrom.
Сервер перезапустится и будет загружен с виртуального CD-дисковода.