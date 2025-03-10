Переустановить операционную систему из своего ISO-образа
Yandex BareMetal позволяет пользователям устанавливать и переустанавливать операционную систему сервера из собственных ISO-образов. Таким способом вы можете установить на сервер операционные системы семейств Linux или Windows. При этом, если устанавливаемая ОС требует лицензии, пользователь должен использовать собственную лицензию.
При установке или переустановке ОС из своего ISO-образа вы можете произвольным образом перераспределять дисковое пространство, доступное на сервере.
Создание отказоустойчивой дисковой разметки требует опыта и понимания технологий RAID и/или LVM, поэтому рекомендуется использовать установку ОС из публичного образа Yandex Cloud Marketplace, а приведенный в этой инструкции способ установки использовать только при необходимости внесения существенных изменений, недоступных при установке из Cloud Marketplace.
Например, установка из своего ISO-образа может потребоваться, если нужная ОС недоступна в Cloud Marketplace, либо если требуется нестандартная конфигурация разметки дисков, режим UEFI/SecureBoot, шифрование корневой системы или другие настройки, недоступные при установке из образа Cloud Marketplace.
Важно
Неправильная разметка дисков или конфигурация RAID может привести к снижению или отсутствию отказоустойчивости, преждевременному исчерпанию свободного места на разделах или невозможности запустить сервер.
В этой инструкции приведен пример установки на сервер BA-i201-H с четырьмя HDD операционной системы Ubuntu 24.04 в режиме UEFI из своего ISO-образа в дисковой конфигурации RAID10 с LVM.
Запустите сервер с собственного ISO-образа в режиме UEFI
Чтобы создать из вашего ISO-образа образ BareMetal и запустить с него сервер:
-
Скачайте на ваш локальный компьютер нужный образ операционной системы.
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Загрузите скачанный ISO-образ в Yandex Object Storage и создайте из него образ BareMetal.
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Подключитесь к KVM-консоли сервера.
Примечание
Все дальнейшие действия будут выполняться в окне KVM-консоли.
-
В окне KVM-консоли в верхнем меню выберите Media → Virtual Media Wizard... или нажмите на значок с изображением CD-диска. В открывшемся окне:
- В секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Browse и в директории
user-isoвыберите загруженный ранее ISO-образ операционной системы.
- Нажмите кнопку Connect CD/DVD.
- Убедитесь, что в секции Status для устройства Virtual CD 1 значение поля Connected To изменилось на путь к выбранному ISO-образу, и нажмите кнопку Close.
В зависимости от настроек сервера может потребоваться принудительно выбрать загрузочный носитель или режим
UEFIв BIOS. В частности, на сервере с конфигурацией
BA-i201-H, чтобы установить операционную систему в режиме UEFI, необходимо загрузиться с CD-дисковода в режиме UEFI.
- В секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Browse и в директории
-
Чтобы запустить сервер с выбранного ISO-образа:
-
В правом верхнем углу KVM-консоли нажмите кнопку Reboot to cdrom.
-
В процессе загрузки сервера на экране POST нажмите клавишу F11 или Del. На экране появится сообщение
Entering Setup....
-
Дождитесь, когда откроется системное меню BIOS, и с помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Security.
-
С помощью клавиш ↑ и ↓ в секции Boot Override выберите
UEFI: AMI Virtual CDROM0 1.00и нажмите Enter.
Сервер еще раз перезапустится и будет загружен с виртуального CD-дисковода в режиме
UEFI.
Важно
Заданные по умолчанию настройки BIOS являются оптимальными для работы сервера BareMetal. Изменять эти настройки не рекомендуется.
-
Выполните базовые настройки операционной системы
На этом этапе вы выполните базовые настройки устанавливаемой операционной системы. Все указанные действия выполняйте в окне терминала KVM-консоли:
-
В меню загрузчика GRUB выберите пункт Try or Install Ubuntu Server и нажмите клавишу Enter.
-
Выберите язык системы:
Навигация по пунктам меню осуществляется клавишами ↑ и ↓.
-
Выберите раскладку клавиатуры, переместите курсор на Done и нажмите Enter. В зависимости от выбранной раскладки может потребоваться задать сочетание клавиш для переключения языка ввода.
-
Выберите вариант установки сервера: полный или минимальный:
-
Задайте настройки сетевых интерфейсов. По умолчанию для всех интерфейсов достаточно оставить DHCP:
-
При необходимости настройте прокси и адрес зеркала репозиториев для установки пакетов ОС.
Например, для Ubuntu можно указать адрес зеркала
http://mirror.yandex.ru/ubuntu. При этом обычно вносить правки необязательно.
-
Выберите вариант разметки дисков Custom storage layout. Для этого переместите курсор на этот пункт меню и нажмите клавишу Пробел.
Использовать предлагаемый установщиком Ubuntu по умолчанию вариант с установкой системы на единственный накопитель не рекомендуется. Такой вариант не обеспечивает отказоустойчивости, и в случае выхода из строя выбранного под системные файлы диска, как минимум, потребуется переустановка операционной системы.
Выполните разметку дисков и сформируйте массивы RAID10
Внимание
При разметке дисков разделы будут отформатированы. Это приведет к потере всех данных, хранящихся на дисках. Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас имеется резервная копия всех важных файлов, хранящихся на сервере.
Разметка дисков — наиболее ответственный этап установки операционной системы. От правильной разметки и выбора конфигурации разделов зависит производительность дисковой подсистемы, надежность хранения данных, отказоустойчивость сервера и скорость восстановления избыточности в случае сбоев.
На этом этапе вы можете создать любую дисковую конфигурацию, начиная от повторения разметки, предлагаемой при установке ОС из образа Cloud Marketplace, и заканчивая настройкой LVM с шифрованием.
Для продолжения установки операционной системы вы создадите следующие разделы:
-
/— корневой раздел операционной системы;
-
/boot— раздел для загрузочных файлов операционной системы;
-
swap— раздел подкачки;
-
/home— раздел для домашних каталогов пользователей;
-
/srv— раздел для сервисных данных;
-
ESP— системный раздел
UEFIразмером
1ГБ.
В случае загрузки сервера в режиме
Legacyвместо раздела
ESPбудет создан системный раздел
BIOS grub spacerразмером
300МБ.
Примечание
Вручную создавать системные разделы
ESPи
BIOS grub spacerне нужно: они появляются на диске автоматически при выборе диска в качестве основного или дополнительного загрузочного устройства.
Для создания отказоустойчивого дискового массива уровня
RAID10 требуется как минимум четыре диска или дисковых раздела. Обычно RAID-массивы создаются из разделов дисковых устройств, поэтому сначала необходимо переразметить все диски и создать на каждом из них таблицу разделов:
-
Если на сервере уже была установлена операционная система и диски уже размечены, удалите текущую разметку. Если сервер был арендован без операционной системы и ОС на нем еще не устанавливалась, пропустите этот шаг и переходите к следующему.
-
В секции AVAILABLE DEVICES удалите все разделы дисков и RAID-массивы, имеющиеся на сервере.
Для этого с помощью клавиш ↑ и ↓ выберите раздел или RAID-массив, нажмите Enter, в появившемся меню выберите
DELETEи подтвердите удаление.
Чтобы удалить все разделы на диске, переместите курсор на строку с именем этого диска, нажмите Enter, выберите
Reformatи подтвердите удаление.
-
Повторите предыдущее действие для всех разделов, дисков и RAID-массивов, отображающихся в секции AVAILABLE DEVICES.
В результате в секции AVAILABLE DEVICES у вас должны остаться только дисковые устройства с нераспределенным дисковым пространством (
free space):
-
-
Выберите загрузочные диски:
-
С помощью клавиш ↑ и ↓ выберите любой диск и нажмите Enter.
-
В появившемся справа дополнительном меню выберите
Use As Boot Deviceи нажмите Enter.
Для установки загрузчика обязательно отметить загрузочным один диск, но для обеспечения отказоустойчивости рекомендуется выбрать как минимум два загрузочных диска.
-
Выберите еще один диск, нажмите Enter и выберите
Add As Another Boot Device.
-
-
Создайте на каждом из дисков одинаковый набор разделов, исходя из предполагаемого потребления дискового пространства. В приведенном примере на дисках создается по три отдельных раздела:
-
Разметьте первый диск:
- Выберите строку free space первого диска в списке, нажмите Enter и в появившемся дополнительном меню выберите
Add GPT Partition.
- В открывшейся форме в поле Size: задайте размер первого из создаваемых разделов —
4G.
- В поле Format: выберите значение
Leave unformatted.
- Переведите курсор на Create и нажмите Enter.
- Повторите предыдущие действия, чтобы создать на первом диске еще два раздела: один — размером
2 ГБ, другой — занимающий все пространство, оставшееся после первых двух разделов.
- Выберите строку free space первого диска в списке, нажмите Enter и в появившемся дополнительном меню выберите
-
Точно так же разметьте оставшиеся три диска сервера: размеры разделов на всех четырех дисках должны совпадать.
-
-
Из созданных на предыдущем шаге разделов соберите RAID-массивы:
-
Переведите курсор в пункт меню Create software RAID (md) и нажмите Enter. В открывшейся форме:
- В поле RAID Level: выберите
10.
- С помощью клавиши Пробел отметьте разделы размером
4 ГБна всех четырех дисках.
- Переведите курсор на Create и нажмите Enter.
- В поле RAID Level: выберите
-
Аналогичным образом создайте RAID-массив уровня
10из разделов размером
2 ГБ, затем — RAID-массив уровня
10из самых больших разделов.
-
-
Создайте в полученных RAID-массивах разделы для файловой системы сервера:
-
Создайте раздел
swap:
- Переведите курсор на RAID-массив
md0размером
8 ГБ, нажмите Enter и в появившемся меню выберите
Format.
- В открывшейся форме в поле Format: выберите
swap.
- Переместите курсор на Done и нажмите Enter.
- Переведите курсор на RAID-массив
-
Создайте раздел
/boot:
- Переведите курсор на RAID-массив
md1размером
4 ГБ, нажмите Enter и в появившемся меню выберите
Format.
- В открывшейся форме в поле Format: оставьте
ext4, а в поле Mount: выберите
/boot.
- Переместите курсор на Done и нажмите Enter.
- Переведите курсор на RAID-массив
-
-
Из RAID-массива
md2, собранного из самых больших разделов, создайте LVM-группу
vg0:
-
Создайте LVM-группу:
- Переведите курсор в пункт меню Create volume group (LVM) и нажмите Enter.
- В открывшейся форме в поле Devices: с помощью клавиши Пробел отметьте массив
md2.
- Переведите курсор на Create и нажмите Enter.
-
Создайте логический том
lv-rootдля корневого раздела:
- В секции устройств AVAILABLE DEVICES в блоке с устройством
vg0переведите курсор на строку free space, нажмите Enter и в открывшемся меню выберите
Create Logical Volume.
- В поле Name: введите
lv-root.
- В поле Size: задайте размер тома
100G.
- В поле Format: оставьте значение
ext4, а в поле Mount: —
/.
- Переведите курсор на Create и нажмите Enter.
- В секции устройств AVAILABLE DEVICES в блоке с устройством
-
Аналогичным образом создайте логические тома:
lv-homeразмером
512 ГБс точкой монтирования
/homeдля домашних каталогов пользователей.
lv-srvразмером
1 ТБс точкой монтирования
/srvдля сервисных данных.
-
Оставшееся нераспределенным в LVM-группе
vg0пространство может позднее быть использовано для расширения уже имеющихся логических томов, либо для создания новых.
-
Альтернативные варианты разметки дисков
Приведенный выше вариант разметки дисков является примерным. В каждом конкретном случае размечать дисковое пространство необходимо, исходя из прогнозируемых сценариев использования сервера. Кроме того, разметка дисков будет различаться в зависимости от установленного на сервере режима загрузки:
Legacy или
UEFI.
Вот несколько других возможных конфигураций разметки дисков сервера:
Разметка, аналогичная создаваемой установщиком BareMetal из образа Cloud Marketplace (режим загрузки
Legacy):
Разметка, аналогичная создаваемой установщиком BareMetal из образа Cloud Marketplace (режим загрузки
UEFI):
Разметка с корневым разделом в LVM-группе с шифрованием, созданной в массиве
RAID10:
Примечание
Шифрование разделов может иметь ряд негативных последствий, таких как снижение производительности сервера, необходимость ввода ключа шифрования при каждом перезапуске (либо наличие в сервере корректно настроенного модуля TPM), а также безвозвратную потерю данных при утере ключа.
Установка системных файлов
После того как вы создали на вашем сервере необходимую разметку дисков, можно приступать к установке системных файлов.
Внимание
До этого момента физически вы еще не внесли никаких изменений в структуру дисков сервера, и процесс установки ОС можно отменить без потерь. Продолжение установки приведет к удалению всех имеющихся на дисках данных и физическому созданию новых разделов.
-
Чтобы продолжить установку, переведите курсор на Done и нажмите Enter.
В появившейся форме Сonfirm destructive action нажмите Continue, чтобы подтвердить свое согласие на форматирование дисков.
-
Задайте имя хоста, создайте первого пользователя, при необходимости настройте SSH и установите дополнительное ПО:
Дождитесь завершения установки файлов операционной системы на сервер.
-
Отключите виртуальный CD-дисковод в KVM-консоли:
- В окне KVM-консоли в верхнем меню выберите Media → Virtual Media Wizard... или нажмите на значок с изображением CD-диска.
- В открывшемся окне в секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Disconnect.
- Нажмите Close.
-
Чтобы перезапустить сервер в новую ОС, переместите курсор на Reboot Now и нажмите Enter:
-
Настройте загрузку сервера в режиме UEFI:
-
В процессе загрузки сервера на экране POST нажмите клавишу F11 или Del. На экране появится сообщение
Entering Setup....
-
Дождитесь, когда откроется системное меню BIOS, и с помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Boot.
-
Выберите опцию 1st Boot Device, нажмите Enter и выберите вариант
UEFI: Built-in EFI Shell.
-
Выберите опцию UEFI Boot Drive BBS Priorities, нажмите Enter и в открывшемся меню:
- В поле 1st Device нажмите Enter и выберите любое из полей
UEFI OS.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- В поле 1st Device нажмите Enter и выберите любое из полей
-
Убедитесь, что в поле 1st Boot Device значение сменилось на
UEFI OS.
-
C помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Save & Exit.
-
Выберите пункт Save Changes and Reset, нажмите Enter и подтвердите действие, нажав Yes.
-
В результате сервер запустится в новую операционную систему в режиме UEFI.