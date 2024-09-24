Обзор сервиса Yandex BareMetal
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Обновлена 24 сентября 2024 г.
Yandex BareMetal предоставляет возможность полностью арендовать физический сервер, выбрав его среди готовых, доступных к заказу, конфигураций.
Сервис позволяет удаленно установить операционную систему на сервер из заранее подготовленных образов c Marketplace или загрузить в Yandex Object Storage собственный образ и использовать его для установки. Доступ к серверу может осуществляться с помощью KVM-консоли или через SSH.
Все серверы имеют подключение к публичной сети интернет и к приватной сети. В рамках приватных сетей можно создавать сети и объединять в них серверы под свои задачи.