Резервирование сетевого подключения BareMetal с помощью технологии MC-LAG
Для решения особо критичных задач, требующих повышенной отказоустойчивости сетевого оборудования, Yandex BareMetal предлагает решение по резервированию сетевого подключения с помощью технологии MC-LAG.
MC-LAG (Multi-chassis link aggregation group) — это тип групп агрегирования каналов связи, резервирующих подключение к сетевым коммутаторам. Технологию MC-LAG поддерживают конфигурации серверов BareMetal, имеющие по два сетевых интерфейса, подключенных к каждой из сетей (публичной и приватной).
Серверы с поддержкой MC-LAG в каждой из сетей подключены через два независимых порта на сетевой карте одновременно к двум разным коммутаторам, образующим MC-LAG пару. При выходе из строя одной сетевой карты или одного из коммутаторов сервер сохраняет сетевую связность за счет второго, действующего соединения, что обеспечивает отказоустойчивость.
Особенности настройки групп агрегирования и сетевых интерфейсов
Серверы с поддержкой MC-LAG подключены к каждой сети одновременно с помощью двух сетевых карт, каждая из которых соединена с отдельным сетевым коммутатором по протоколу LACP 802.3ad. Пары сетевых интерфейсов, подключенные к сетям, на стороне сервера объединены в группы агрегирования.
При установке операционной системы сервера с поддержкой MC-LAG из публичного образа Marketplace группы агрегирования настраиваются автоматически в процессе установки ОС, и дополнительных действий от пользователя не требуется.
При установке ОС из собственного образа сетевые интерфейсы сервера не будут объединены в группы агрегирования, при этом из двух интерфейсов, подключенных к каждой из сетей (публичной и приватной), будет работать только один. Пользователю потребуется самостоятельно настроить группы агрегирования. При настройке групп агрегирования сервис DHCP для сетевых интерфейсов должен быть выключен, а для создаваемых групп агрегирования — включен.
Подробнее о настройке MC-LAG на стороне сервера см. в разделе Настроить группу агрегирования MC-LAG.