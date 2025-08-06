Дополнительные настройки серверов
- Управление дисковым пространством серверов
- Режим загрузки операционной системы
Важно
На серверах BareMetal по умолчанию используются оптимальные системные настройки BIOS. Изменять эти настройки не рекомендуется.
Для реализации некоторых сценариев работы сервера может потребоваться изменить базовые настройки сервера, заданные по умолчанию. Например, чтобы установить операционную систему Windows Server в раздел, созданный в отказоустойчивом RAID-массиве, можно создать нужный RAID-массив на встроенном контроллере материнской платы сервера (если материнская плата сервера содержит встроенный RAID-контроллер).
Управление дисковым пространством серверов
При аренде сервера с установкой операционной системы из образа Marketplace на дисках сервера в зависимости от его конфигурации по умолчанию создается один или несколько программных RAID-массивов уровня RAID1 и/или RAID10. Количество создаваемых по умолчанию массивов зависит от числа разных типов дисков, используемых на сервере.
В форме аренды сервера с операционной системой нажмите кнопку Настроить разделы диска, чтобы перенастроить RAID-массивы, создаваемые по умолчанию, по-иному разбить дисковое пространство на программные RAID-массивы или совсем отказаться от их использования.
Внимание
Использование RAID-массивов позволяет обеспечить отказоустойчивость: при выходе из строя одного или нескольких (в зависимости от используемого уровня RAID-массива) дисковых устройств данные могут быть сохранены. Исключение — RAID-массивы уровня RAID0, которые не обеспечивают отказоустойчивости.
Управление дисковым пространством при установке ОС из своего образа
При аренде сервера без операционной системы диски сервера не организованы в RAID-массивы.
Устанавливая операционную систему из собственного образа, вы можете самостоятельно организовывать пространство установленных на сервере дисков:
-
При установке ОС создать программные RAID-массивы, если эта технология поддерживается на уровне ядра операционной системы (например, в ОС семейства Linux).
Некоторые операционные системы и программные продукты при установке не позволяют создавать программные RAID-массивы (например, Microsoft Windows или VMware ESXi).
Набор поддерживаемых уровней программных RAID-массивов может зависеть от конкретной устанавливаемой операционной системы.
-
Перед установкой ОС создать логические RAID-массивы, если материнская плата вашего сервера содержит встроенные RAID-контроллеры (RST или
Fake-RAID). Чтобы операционная система могла использовать такие RAID-массивы, может потребоваться предварительная установка драйвера для встроенного RAID-контроллера.
Некоторые операционные системы и программные продукты не позволяют использовать RAID-массивы, созданные на Fake-RAID-контроллерах (например, VMware ESXi).
-
Отказаться от использования технологии RAID и создавать разделы непосредственно на дисках HDD, SSD или NVMe.
Этот вариант не подразумевает возможности обеспечить отказоустойчивость дисковой системы: при выходе диска из строя данные на этом диске будут утеряны.
Особенности RAID-массивов, создаваемых на встроенных RAID-контроллерах
В зависимости от модели материнской платы сервера BareMetal, она может быть оснащена одним или двумя встроенными RAID-контроллерами, или не иметь таких контроллеров.
Встроенные RAID-контроллеры на материнских платах серверов могут быть следующих типов:
- SATA (Serial AT Attachment) — поддерживает только интерфейс SATA;
- SCU (Storage Controller Unit) — поддерживает интерфейсы SATA и SAS.
Встроенные RAID-контроллеры реализованы на уровне микропрограммы материнской платы, которая эмулирует блочное устройство с базовыми функциями для загрузчика, а для полноценной работы на уровне операционной системы требует установки драйвера.
Важно
При установке в RAID-массив, созданный на встроенном RAID-контроллере сервера, операционной системы Linux в Legacy-режиме может оказаться невозможным выбрать загрузочный диск для запуска ОС. Чтобы решить эту проблему, оставьте один физический диск невключенным в RAID-массивы либо установите ОС в режиме UEFI.
Поддерживаемые уровни RAID-массивов
Встроенные RAID-контроллеры позволяют создавать RAID-массивы следующих уровней:
-
RAID0 — чередование. Массив может состоять из 2-6 дисков. Использование RAID-массива этого типа повышает скорость чтения и записи данных, но при этом снижает отказоустойчивость: данные будут потеряны при выходе из строя любого из дисков массива.
-
RAID1 — зеркалирование. Массив может состоять из двух дисков. Использование RAID-массива этого типа не дает прироста в скорости чтения или записи, но повышает отказоустойчивость: при выходе из строя одного из дисков данные не будут потеряны.
-
RAID5 — чередование с распределенной четностью. Может состоять из 3-6 дисков. Использование RAID-массива этого типа дает прирост в скорости чтения и повышает отказоустойчивость: при выходе из строя одного из дисков данные не будут потеряны.
Примечание
RAID-контроллер SCU на некоторых моделях материнских плат не поддерживает создание массивов уровня RAID5.
-
RAID10 — чередование массивов
RAID1. Может состоять из 4-12 дисков, при этом число дисков в массиве всегда четное. Использование RAID-массива этого типа дает прирост в скорости чтения и записи данных, а также повышает отказоустойчивость: потеря данных произойдет только при выходе из строя обоих дисков в любом из массивов уровня
RAID1, входящих в массив
RAID10.
Ограничения при создании RAID-массивов
С помощью встроенных RAID-контроллеров вы можете создавать RAID-массивы с учетом следующих ограничений:
-
На одной группе дисков вы можете создать не более двух RAID-массивов.
-
Указать размер вы можете только для RAID-массива, создаваемого на группе дисков первым.
RAID-массив, создаваемый на этой группе дисков вторым, использует все нераспределенное дисковое пространство, оставшееся после создания первого RAID-массива.
-
RAID-массив, создаваемый с использованием определенного диска вторым, должен быть создан ровно на тех же дисках, что и первый.
Например, если первый массив уровня
RAID0создан на трех дисках
A,
Bи
C, то вторым массивом с использованием этих дисков может быть либо массив уровня
RAID5, либо еще один массив уровня
RAID0(так как только эти два уровня позволяют использовать по три диска). При этом будет невозможно создать второй массив на двух дисках (например,
Aи
B), на трех дисках (например,
C,
Dи
F) или на четырех дисках (например,
A,
B,
Cи
D), поскольку второй массив должен быть создан ровно на тех же трех дисках, что и первый:
A,
Bи
C. В то же время создать еще один массив на дисках
Eи
Fбудет можно.
Создание RAID-массивов на встроенном RAID-контроллере
Примечание
В зависимости от модели материнской платы, установленной на вашем сервере, порядок действий при настройке параметров BIOS/UEFI может различаться.
В зависимости от режима, в котором запускается ваш сервер, создание RAID-массивов на встроенных RAID-контроллерах выполняется по-разному. Чтобы создать RAID-массив:
-
Включите режим RAID на дисковых контроллерах:
-
В KVM-консоли войдите в меню системных настроек BIOS/UEFI. Для этого в процессе запуска сервера на экране POST нажмите клавишу F11 или Del. На экране появится сообщение
Entering Setup....
-
Дождитесь, когда откроется системное меню настроек, и с помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Advanced.
- Выберите раздел SATA Configuration и нажмите Enter.
- В открывшемся разделе выберите опцию SATA Mode, нажмите Enter и выберите значение RAID Mode.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
- Выберите раздел SCU Configuration и нажмите Enter.
- В открывшемся разделе выберите опцию SCU RAID Option ROM/UEFI Driver, нажмите Enter и выберите значение Enabled.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
-
С помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Save & Exit, выберите пункт Save Changes and Reset и нажмите Enter.
-
Подтвердите действие, нажав Yes, чтобы перезапустить сервер.
-
-
Настройте RAID-массивы:Legacy-режимUEFI-режим
-
Откройте утилиту конфигурирования RAID-массивов. Для этого в процессе запуска сервера на экране POST при появлении списка подключенных к серверу физических дисков нажмите сочетание клавиш Ctrl + I.
Если диски подключены одновременно к обоим RAID-контроллерам сервера (SATA и SCU), таблицы со списками дисков отобразятся дважды: в одном случае заголовок таблицы будет содержать строку
SATA Option ROM, в другом —
SCU Option ROM. Заходить в меню настроек каждого из этих двух контроллеров нужно по отдельности.
-
Чтобы создать RAID-массив, выберите пункт меню 1. Create RAID Volume и нажмите Enter. В открывшемся окне:
-
Настройте параметры создаваемого RAID-массива.
Переключение между пунктами меню выполняется с помощью клавиши Tab, просмотр возможных вариантов значений — с помощью клавиш ↑ и ↓, выбор значения — с помощью клавиши Enter.
-
Выберите пункт Create Volume и нажмите Enter.
-
Введите
Y, чтобы подтвердить действие.
-
-
Чтобы удалить RAID-массив, выберите пункт меню 2. Delete RAID Volume и нажмите Enter. В открывшемся окне:
- Выберите RAID-массив, который требуется удалить, и нажмите клавишу Del.
- Введите
Y, чтобы подтвердить действие.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
-
Чтобы выйти из утилиты конфигурирования RAID-массивов, выберите пункт меню 4. Exit и нажмите Enter.
-
Введите
Y, чтобы подтвердить действие.
-
В процессе перезапуска вновь нажмите клавишу F11 или Del, чтобы войти в системное меню настроек, и дождитесь, когда меню настроек откроется.
-
С помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Advanced.
-
Чтобы создать RAID-массивы из дисков, подключенных к RAID-контроллеру SCU, выберите раздел Intel RSTe SCU Controller и нажмите Enter.
-
Чтобы создать RAID-массив:
- Выберите раздел Create RAID Volume и в открывшемся разделе настройте параметры и выберите диски для создаваемого массива.
- Нажмите кнопку Create Volume, чтобы выполнить операцию.
-
Чтобы удалить RAID-массив:
- В списке RAID-массивов выберите нужный и нажмите Enter.
- В открывшемся разделе нажмите Delete и подтвердите удаление.
-
Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
-
-
Чтобы создать RAID-массивы из дисков, подключенных к RAID-контроллеру SATA, выберите раздел Intel RSTe SATA Controller и нажмите Enter.
-
Чтобы создать RAID-массив:
- Выберите раздел Create RAID Volume и в открывшемся разделе настройте параметры и выберите диски для создаваемого массива.
- Нажмите кнопку Create Volume, чтобы выполнить операцию.
-
Чтобы удалить RAID-массив:
- В списке RAID-массивов выберите нужный и нажмите Enter.
- В открывшемся разделе нажмите Delete и подтвердите удаление.
-
Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
-
-
С помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Save & Exit, выберите пункт Save Changes and Reset и нажмите Enter.
-
Подтвердите действие, нажав Yes, чтобы перезапустить сервер.
-
Режим загрузки операционной системы
Примечание
В зависимости от модели материнской платы, установленной на вашем сервере, порядок действий при настройке параметров BIOS/UEFI может различаться.
Материнские платы серверов BareMetal поддерживают Legacy- и UEFI-режимы загрузки операционной системы. Режим загрузки ОС сервера задается в системных настройках BIOS/UEFI материнской платы.
При установке из образа Marketplace операционная система сервера всегда устанавливается и загружается в Legacy-режиме.
Установка операционной системы в режиме UEFI
Чтобы установить операционную систему в UEFI-режиме, установите ее из собственного образа. При установке запускайте сервер с CD-дисковода, в который смонтирован установочный образ операционной системы, в UEFI-режиме. Для этого в KVM-консоли:
-
В верхнем меню KVM-консоли выберите Media → Virtual Media Wizard... или нажмите на значок с изображением CD-диска. В открывшемся окне:
- В секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Browse и в директории
user-isoвыберите загруженный ранее ISO-образ операционной системы.
- Нажмите кнопку Connect CD/DVD.
- Убедитесь, что в секции Status для устройства Virtual CD 1 значение поля Connected To изменилось на путь к выбранному ISO-образу, и нажмите кнопку Close.
- В секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Browse и в директории
-
В правом верхнем углу KVM-консоли нажмите кнопку Reboot to cdrom.
-
Войдите в меню системных настроек BIOS/UEFI. Для этого в процессе запуска сервера на экране POST нажмите клавишу F11 или Del. На экране появится сообщение
Entering Setup....
-
Дождитесь, когда откроется системное меню настроек.
-
Если вы планируете устанавливать ОС в RAID-массивы, созданные на встроенном RAID-контроллере, с помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Advanced.
- Выберите раздел PCIe/PCI/PnP Configuration и нажмите Enter.
- В открывшемся разделе выберите опцию Launch Storage OpROM policy, нажмите Enter и выберите значение UEFI only.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
-
С помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Save & Exit.
-
Если на предыдущем шаге вы изменяли настройки, сохраните изменения. Для этого выберите опцию Save Changes, нажмите Enter и в открывшемся окне подтвердите действие.
-
В секции Boot Override выберите
UEFI: AMI Virtual CDROM0 1.00и нажмите Enter.
Если в секции Boot Override нет такого пункта, перейдите в раздел настроек Boot и в разделе UEFI Boot Drive BBS Priorities добавьте его.
Сервер еще раз перезапустится и будет загружен с виртуального CD-дисковода в режиме
UEFI. В этом режиме операционная система, установленная из смонтированного в CD-дисководе образа, будет также установлена в режиме
UEFI.
Запуск операционной системы в режиме UEFI
Чтобы установленная в режиме UEFI операционная система успешно запускалась на сервере, в настройках BIOS/UEFI выберите корректное загрузочное устройство. Для этого в KVM-консоли:
-
При перезапуске сервера после завершения установки операционной системы повторно войдите в меню системных настроек BIOS/UEFI. Для этого в процессе запуска сервера на экране POST нажмите клавишу F11 или Del и дождитесь, когда откроется системное меню настроек.
-
Если ОС установлена в RAID-массивы, созданные на встроенном RAID-контроллере, с помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Advanced.
-
Выберите раздел PCIe/PCI/PnP Configuration и нажмите Enter.
-
В открывшемся разделе убедитесь, что для опции Launch Storage OpROM policy установлено значение UEFI only.
Примечание
Если для опции Launch Storage OpROM policy задано другое значение, измените его на UEFI only, после чего сохраните изменения, перезапустите сервер и вновь войдите в меню настроек BIOS/UEFI, чтобы выбрать загрузочное устройство.
-
Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
-
-
С помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Boot.
-
Выберите раздел UEFI Boot Drive BBS Priorities, нажмите Enter и в открывшемся разделе:
- В поле 1st Device нажмите Enter и в зависимости от установленной операционной системы выберите значение
UEFI OS,
Ubuntu,
Windows Boot Managerи т.п.
- Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в предыдущий раздел меню.
- В поле 1st Device нажмите Enter и в зависимости от установленной операционной системы выберите значение
-
В секции Set Boot Priority в поле 1st Boot Device выберите то же значение, которое вы выбрали до этого в настройках UEFI Boot Drive BBS Priorities.
-
-
С помощью клавиш ← и → перейдите в раздел Save & Exit, выберите пункт Save Changes and Reset, нажмите Enter и подтвердите действие, нажав Yes.
В результате операционная система сервера будет запускаться с выбранного загрузочного носителя в режиме UEFI.