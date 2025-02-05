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Переустановить операционную систему из образа Yandex Cloud Marketplace

Статья создана
Обновлена 5 февраля 2025 г.

Yandex BareMetal позволяет переустановить операционную систему сервера из публичного образа Yandex Cloud Marketplace. При переустановке вы можете выбрать любую доступную в Cloud Marketplace для серверов BareMetal операционную систему, а также перераспределить дисковое пространство, пересобрать RAID-массивы и перенастроить параметры доступа root-пользователя.

Чтобы переустановить операционную систему сервера BareMetal:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором находится нужный сервер.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal.

  3. В строке с нужным сервером нажмите значок и выберите Переустановить ОС.

  4. В открывшемся окне:

    1. В блоке Образ выберите один из доступных образов ОС.

    2. (Опционально) Настройте разметку дисков:

      1. В разделе Диск нажмите кнопку Настроить разделы диска.

      2. Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.

        Примечание

        Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.

      3. Нажмите кнопку Сохранить.

      Если не вносить изменений в разметку дисков, на сервере сохранятся заданные ранее настройки RAID-массивов и распределения дискового пространства.

    3. В блоке Доступ:

      1. Напротив поля Пароль нажмите кнопку Сгенерировать, чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя.

        Важно

        Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.

      2. В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.

        Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:

        • Нажмите кнопку Добавить ключ.
        • Задайте имя SSH-ключа.
        • Загрузите или вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей для подключения к серверу по SSH необходимо создать самостоятельно.
        • Нажмите кнопку Добавить.

        SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации.

        Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя создаваемого сервера BareMetal.

    4. Нажмите кнопку Переустановить и дождитесь переустановки операционной системы сервера.

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