Переустановить операционную систему из образа Yandex Cloud Marketplace
Yandex BareMetal позволяет переустановить операционную систему сервера из публичного образа Yandex Cloud Marketplace. При переустановке вы можете выбрать любую доступную в Cloud Marketplace для серверов BareMetal операционную систему, а также перераспределить дисковое пространство, пересобрать RAID-массивы и перенастроить параметры доступа root-пользователя.
Чтобы переустановить операционную систему сервера BareMetal:
-
В консоли управления выберите каталог, в котором находится нужный сервер.
-
В списке сервисов выберите BareMetal.
-
В строке с нужным сервером нажмите значок и выберите Переустановить ОС.
-
В открывшемся окне:
-
В блоке Образ выберите один из доступных образов ОС.
-
(Опционально) Настройте разметку дисков:
-
В разделе Диск нажмите кнопку Настроить разделы диска.
-
Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.
Примечание
Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
Если не вносить изменений в разметку дисков, на сервере сохранятся заданные ранее настройки RAID-массивов и распределения дискового пространства.
-
-
В блоке Доступ:
-
Напротив поля Пароль нажмите кнопку Сгенерировать, чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя.
Важно
Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.
-
В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.
Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:
- Нажмите кнопку Добавить ключ.
- Задайте имя SSH-ключа.
- Загрузите или вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей для подключения к серверу по SSH необходимо создать самостоятельно.
- Нажмите кнопку Добавить.
SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации.
Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя создаваемого сервера BareMetal.
-
-
Нажмите кнопку Переустановить и дождитесь переустановки операционной системы сервера.
-