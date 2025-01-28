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Сбросить пароль root-пользователя на сервере

Статья создана
Обновлена 28 января 2025 г.

Пароль root-пользователя генерируется при аренде сервера BareMetal. Пользователь должен самостоятельно сохранить этот пароль, так как после запуска сервера посмотреть или восстановить его будет невозможно.

Если вы потеряли пароль root-пользователя сервера BareMetal, вы можете создать новый пароль. В зависимости от ситуации, вы можете сделать это несколькими способами.

Совет

Чтобы в KVM-консоли вставить текст из буфера обмена, в правом верхнем углу KVM-консоли правой кнопкой мыши нажмите поле Paste text here и в появившемся контекстном меню выберите Paste.

Если у вас сохранилась возможность подключаться к серверу от имени root-пользователя с помощью SSH-ключа, указанного при аренде сервера, вы можете изменить пароль root-пользователя, не прибегая к Rescue-CD:

  1. Подключитесь к серверу по SSH:

    ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>

  2. Чтобы изменить пароль root-пользователя операционной системы сервера BareMetal, выполните команду:

    passwd root

    и по запросу системы введите и подтвердите новый пароль:

    New password:
Retype new password:

    Результат:

    passwd: password updated successfully

    Примечание

    На этом этапе вы также можете добавить новый SSH-ключ пользователя для доступа на сервер или изменить любые другие настройки операционной системы сервера, которые могут препятствовать корректной загрузке или подключению к нему, а также провести необходимые работы по диагностике и исправлению ошибок.

Если у вас нет возможности подключиться к серверу с помощью SSH-ключа, указанного при аренде сервера, восстановите пароль root-пользователя при помощи загрузочного CD-образа Rescue-CD. Дальнейшие действия необходимо выполнять в KVM-консоли.

Чтобы изменить пароль root-пользователя или другие настройки сервера BareMetal:

  1. Запустите сервер с CD-образа Rescue-CD.

    В основном меню SystemRescue выберите опцию Boot SystemRescue using default options, нажмите ENTER и дождитесь загрузки операционной системы SystemRescue.

  2. Посмотрите информацию об устройствах хранения (дисках и созданных на них разделах) сервера:

    fdisk -l

    Результат:

    Disk /dev/sda: 838.36 GiB, 900185481216 bytes, 1758174768 sectors
Disk model: SAMSUNG MZ7GE900
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: D79F5407-DEEC-4A1D-983F-3AC5********

Device      Start      End         Sectors      Size  Type
/dev/sda1   2048       614399      612352       299M  BIOS boot
/dev/sda2   614400     21585919    20971520     10G   Linux filesystem
/dev/sda3   21585920   34168831    12582912     6G    Linux filesystem
/dev/sda4   34168832   1732861951  1698693120   810G  Linux filesystem


Disk /dev/sdb: 838.36 GiB, 900185481216 bytes, 1758174768 sectors
Disk model: SAMSUNG MZ7GE900
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CDZACB4C-1618-4BAF-A6BB-D2B9********

Device      Start      End         Sectors      Size  Type
/dev/sdb1   2048       614399      612352       299M  BIOS boot
/dev/sdb2   614400     21585919    20971520     10G   Linux filesystem
/dev/sdb3   21585920   34168831    12582912     6G    Linux filesystem
/dev/sdb4   34168832   1732861951  1698693120   810G  Linux filesystem

Disk /dev/md127: 6 GiB, 6438256640 bytes, 12574720 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/md126: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors = 512 bytes
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/md125: 809.88 GiB, 869596659712 bytes, 1698430976 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop: 824.97 MiB, 865046528 bytes, 1689544 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

    В примере выше утилита fdisk вывела информацию о физических дисках (/dev/sda и /dev/sdb) и их разделах, а также о разделах в созданном на сервере RAID-массиве (/dev/md127, /dev/md126 и /dev/md125).

    Диски /dev/sda и /dev/sdb используются в RAID-массиве, корневая файловая система ОС сервера расположена в разделе /dev/md125 размером 809.88 GiB. Этот раздел и необходимо смонтировать.

  3. Смонтируйте раздел с корневой файловой системой ОС сервера BareMetal:

    mount /dev/md125 /mnt

  4. Создайте новую среду оболочки ОС SystemRescue с окружением в смонтированной ранее файловой системе ОС сервера BareMetal:

    chroot /mnt /bin/bash

  5. Чтобы изменить пароль root-пользователя операционной системы сервера BareMetal, выполните команду:

    passwd root

    и по запросу системы введите и подтвердите новый пароль:

    New password:
Retype new password:

    Результат:

    passwd: password updated successfully

    Примечание

    На этом этапе вы также можете добавить новый SSH-ключ пользователя для доступа на сервер или изменить любые другие настройки операционной системы сервера, которые могут препятствовать корректной загрузке или подключению к нему, а также провести необходимые работы по диагностике и исправлению ошибок.

  6. Выполнив все необходимые действия в файловой системе сервера, выйдите из созданного окружения:

    exit

  7. Отмонтируйте файловую систему сервера BareMetal:

    umount /dev/md125 /mnt

    Результат:

    umount: /mnt: not mounted.

  8. Отключите виртуальный CD-дисковод в KVM-консоли:

    1. В окне KVM-консоли в верхнем меню выберите MediaVirtual Media Wizard... или нажмите на значок с изображением CD-диска.
    2. В открывшемся окне в секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Disconnect.
    3. Нажмите Close.

  9. Перезапустите сервер:

    reboot

См. также

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