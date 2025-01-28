Сбросить пароль root-пользователя на сервере
Пароль root-пользователя генерируется при аренде сервера BareMetal. Пользователь должен самостоятельно сохранить этот пароль, так как после запуска сервера посмотреть или восстановить его будет невозможно.
Если вы потеряли пароль root-пользователя сервера BareMetal, вы можете создать новый пароль. В зависимости от ситуации, вы можете сделать это несколькими способами.
Совет
Чтобы в KVM-консоли вставить текст из буфера обмена, в правом верхнем углу KVM-консоли правой кнопкой мыши нажмите поле Paste text here и в появившемся контекстном меню выберите
Paste.
Если у вас сохранилась возможность подключаться к серверу от имени root-пользователя с помощью SSH-ключа, указанного при аренде сервера, вы можете изменить пароль root-пользователя, не прибегая к Rescue-CD:
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Подключитесь к серверу по SSH:
ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>
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Чтобы изменить пароль root-пользователя операционной системы сервера BareMetal, выполните команду:
passwd root
и по запросу системы введите и подтвердите новый пароль:
New password: Retype new password:
Результат:
passwd: password updated successfully
Примечание
На этом этапе вы также можете добавить новый SSH-ключ пользователя для доступа на сервер или изменить любые другие настройки операционной системы сервера, которые могут препятствовать корректной загрузке или подключению к нему, а также провести необходимые работы по диагностике и исправлению ошибок.
Если у вас нет возможности подключиться к серверу с помощью SSH-ключа, указанного при аренде сервера, восстановите пароль root-пользователя при помощи загрузочного CD-образа Rescue-CD. Дальнейшие действия необходимо выполнять в KVM-консоли.
Чтобы изменить пароль root-пользователя или другие настройки сервера BareMetal:
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Запустите сервер с CD-образа Rescue-CD.
В основном меню SystemRescue выберите опцию Boot SystemRescue using default options, нажмите ENTER и дождитесь загрузки операционной системы SystemRescue.
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Посмотрите информацию об устройствах хранения (дисках и созданных на них разделах) сервера:
fdisk -l
Результат:
Disk /dev/sda: 838.36 GiB, 900185481216 bytes, 1758174768 sectors Disk model: SAMSUNG MZ7GE900 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: D79F5407-DEEC-4A1D-983F-3AC5******** Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 614399 612352 299M BIOS boot /dev/sda2 614400 21585919 20971520 10G Linux filesystem /dev/sda3 21585920 34168831 12582912 6G Linux filesystem /dev/sda4 34168832 1732861951 1698693120 810G Linux filesystem Disk /dev/sdb: 838.36 GiB, 900185481216 bytes, 1758174768 sectors Disk model: SAMSUNG MZ7GE900 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: CDZACB4C-1618-4BAF-A6BB-D2B9******** Device Start End Sectors Size Type /dev/sdb1 2048 614399 612352 299M BIOS boot /dev/sdb2 614400 21585919 20971520 10G Linux filesystem /dev/sdb3 21585920 34168831 12582912 6G Linux filesystem /dev/sdb4 34168832 1732861951 1698693120 810G Linux filesystem Disk /dev/md127: 6 GiB, 6438256640 bytes, 12574720 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/md126: 9.99 GiB, 10729029632 bytes, 20955136 sectors = 512 bytes Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/md125: 809.88 GiB, 869596659712 bytes, 1698430976 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk /dev/loop: 824.97 MiB, 865046528 bytes, 1689544 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
В примере выше утилита
fdiskвывела информацию о физических дисках (
/dev/sdaи
/dev/sdb) и их разделах, а также о разделах в созданном на сервере RAID-массиве (
/dev/md127,
/dev/md126и
/dev/md125).
Диски
/dev/sdaи
/dev/sdbиспользуются в RAID-массиве, корневая файловая система ОС сервера расположена в разделе
/dev/md125размером
809.88 GiB. Этот раздел и необходимо смонтировать.
-
Смонтируйте раздел с корневой файловой системой ОС сервера BareMetal:
mount /dev/md125 /mnt
-
Создайте новую среду оболочки ОС SystemRescue с окружением в смонтированной ранее файловой системе ОС сервера BareMetal:
chroot /mnt /bin/bash
-
Чтобы изменить пароль root-пользователя операционной системы сервера BareMetal, выполните команду:
passwd root
и по запросу системы введите и подтвердите новый пароль:
New password: Retype new password:
Результат:
passwd: password updated successfully
Примечание
На этом этапе вы также можете добавить новый SSH-ключ пользователя для доступа на сервер или изменить любые другие настройки операционной системы сервера, которые могут препятствовать корректной загрузке или подключению к нему, а также провести необходимые работы по диагностике и исправлению ошибок.
-
Выполнив все необходимые действия в файловой системе сервера, выйдите из созданного окружения:
exit
-
Отмонтируйте файловую систему сервера BareMetal:
umount /dev/md125 /mnt
Результат:
umount: /mnt: not mounted.
-
Отключите виртуальный CD-дисковод в KVM-консоли:
- В окне KVM-консоли в верхнем меню выберите Media → Virtual Media Wizard... или нажмите на значок с изображением CD-диска.
- В открывшемся окне в секции CD/DVD Media1 нажмите кнопку Disconnect.
- Нажмите Close.
-
Перезапустите сервер:
reboot