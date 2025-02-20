Заменить диск в RAID-массиве
При выходе из строя диска, входящего в RAID-массив на сервере BareMetal, необходимо удалить неисправный диск из массива, запросить в технической поддержке замену физического накопителя на сервере, после чего добавить новый диск в RAID-массив.
Примечание
Данная инструкция неприменима к случаям выхода из строя дисков в массивах уровня
RAID 0. Такие массивы не обладают отказоустойчивостью, поэтому при отказе одного из дисков все хранящиеся в таком массиве данные будут утеряны, а массив придется полностью пересоздавать.
Инструкция сделана на примере стандартной разметки RAID10 на 4xHDD для Ubuntu 24.04. Если ваша конфигурация отличается или в разметку внесены изменения — вносите изменения в шаги в соответствии с вашей конфигурацией.
Удалите из RAID-массива неисправный диск
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Подключитесь к серверу по SSH:
ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>
Вы также можете подключиться к серверу через KVM-консоль с помощью логина и пароля.
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Получите информацию о текущей разметке дисков и разделов в RAID-массиве:
cat /proc/mdstat
Результат:
Personalities : [raid10] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] md3 : active raid10 sdb4[1] sdc4[2] sdd4[3] sda4[0] 3893569536 blocks super 1.2 256K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU] bitmap: 0/30 pages [0KB], 65536KB chunk md2 : active raid10 sdc3[2] sdb3[1] sdd3[3] sda3[0] 2095104 blocks super 1.2 256K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU] md1 : active raid10 sdc2[2] sdb2[1](F) sda2[0] sdd2[3] 8380416 blocks super 1.2 256K chunks 2 near-copies [4/3] [U_UU]
В приведенном примере RAID-массив состоит из трех разделов:
md1(разделы дисков
sdb2и
sda2),
md2(разделы дисков
sdb3и
sda3) и
md3(разделы дисков
sdb4и
sda4). В выводе команды есть диск
sdb, который отмечен как сбойный — рядом с его именем указано
(F).
Дополнительно вы можете получить информацию о ролях разделов RAID-массива:
lsblk
Результат:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 1.8T 0 disk ├─sda1 8:1 0 299M 0 part ├─sda2 8:2 0 4G 0 part │ └─md1 9:1 0 8G 0 raid10 /boot ├─sda3 8:3 0 1G 0 part │ └─md2 9:2 0 2G 0 raid10 [SWAP] └─sda4 8:4 0 1.8T 0 part └─md3 9:3 0 3.6T 0 raid10 / sdb 8:16 0 1.8T 0 disk ├─sdb1 8:17 0 299M 0 part ├─sdb2 8:18 0 4G 0 part │ └─md1 9:1 0 8G 0 raid10 /boot ├─sdb3 8:19 0 1G 0 part │ └─md2 9:2 0 2G 0 raid10 [SWAP]` └─sdb4 8:20 0 1.8T 0 part └─md3 9:3 0 3.6T 0 raid10 / sdc 8:32 0 1.8T 0 disk ├─sdc1 8:33 0 299M 0 part ├─sdc2 8:34 0 4G 0 part │ └─md1 9:1 0 8G 0 raid10 /boot ├─sdc3 8:35 0 1G 0 part │ └─md2 9:2 0 2G 0 raid10 [SWAP] └─sdc4 8:36 0 1.8T 0 part └─md3 9:3 0 3.6T 0 raid10 / sdd 8:48 0 1.8T 0 disk ├─sdd1 8:49 0 299M 0 part ├─sdd2 8:50 0 4G 0 part │ └─md1 9:1 0 8G 0 raid10 /boot ├─sdd3 8:51 0 1G 0 part │ └─md2 9:2 0 2G 0 raid10 [SWAP] └─sdd4 8:52 0 1.8T 0 part └─md3 9:3 0 3.6T 0 raid10 /
В приведенном примере:
md1— раздел
/boot;
md2— раздел
SWAP;
md3— раздел
/с корневой файловой системой.
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Предположим, что из строя вышел диск
/dev/sdb. Удалите разделы диска
/dev/sdbиз разделов RAID-массива:
mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdb2 mdadm /dev/md2 --remove /dev/sdb3 mdadm /dev/md3 --remove /dev/sdb4
Утилита
mdadmне позволит удалить диск из RAID-массива, если считает диск исправным или если это действие приведет к отказу массива. В этом случае вы получите сообщение о том, что устройство используется:
mdadm: hot remove failed for /dev/sdb2: Device or resource busy
В этом случае предварительно пометьте диск как неисправный и повторите попытку удаления:
mdadm /dev/md1 --fail /dev/sdb2 mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdb2 mdadm /dev/md2 --fail /dev/sdb3 mdadm /dev/md2 --remove /dev/sdb3 mdadm /dev/md3 --fail /dev/sdb4 mdadm /dev/md3 --remove /dev/sdb4
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Получите идентификатор неисправного диска:
fdisk -l
Результат:
... Disk /dev/sdb: 838.36 GiB, 900185481216 bytes, 1758174768 sectors Disk model: SAMSUNG MZ7GE900 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: CD2ACB4C-1618-4BAF-A6BB-D2B9******** ...
Сохраните идентификатор (
Disk identifier) неисправного диска — он потребуется при обращении в службу технической поддержки.
Запросите физическую замену диска
Создайте запрос на замену носителя в службу технической поддержки, указав идентификаторы сервера BareMetal и неисправного диска.
Дождитесь, когда инженеры дата-центра заменят неисправный диск.
Добавьте новый диск в RAID-массив
После того как на сервере будет заменен физический накопитель, необходимо разметить его и добавить в существующий RAID-массив.
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Воспользуйтесь утилитой
gdisk, чтобы определить используемый тип таблицы разделов:
GPTили
MBR. При необходимости установите
gdiskдля операционной системы вашего сервера.
Выполните команду, указав идентификатор исправного диска, оставшегося в RAID-массиве:
gdisk -l /dev/sda
Результат, в зависимости от используемого типа таблицы разделов:GPTMBR
Partition table scan: MBR: protective BSD: not present APM: not present GPT: present ...
Partition table scan: MBR: MBR only BSD: not present APM: not present GPT: not present ...
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Скопируйте на новый диск разметку таблицы разделов с исправного диска, оставшегося в RAID-массиве:GPTMBR
Если на исходном диске используется таблица разделов GPT:
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Создайте копию таблицы разделов исходного диска:
sgdisk --backup=table /dev/sda
Результат:
The operation has completed successfully.
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Восстановите таблицу разделов из созданной копии на новый диск:
sgdisk --load-backup=table /dev/sdb
Результат:
The operation has completed successfully.
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Присвойте новому диску новый случайный UUID:
sgdisk -G /dev/sdb
Результат:
The operation has completed successfully.
Если на исходном диске используется таблица разделов MBR:
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Скопируйте таблицу разделов:
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
Где:
/dev/sda— исходный диск, оставшийся в RAID-массиве, с которого копируется таблица разделов.
/dev/sdb— целевой (новый) диск, на который копируется таблица разделов с исходного диска.
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Если после копирования разделы не отображаются, повторно прочитайте таблицу разделов:
sfdisk -R /dev/sdb
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Добавьте диск в RAID-массив, по очереди добавив в разделы RAID-массива соответствующие разделы диска. Соответствие этих разделов было определено ранее в секции Удалите из RAID-массива неисправный диск.
Выполните команды:
mdadm /dev/md1 --add /dev/sdb2 mdadm /dev/md2 --add /dev/sdb3 mdadm /dev/md3 --add /dev/sdb4
После добавления диска в массив начинается синхронизация, скорость которой зависит от размера и типа дисков (
ssd/
hdd).
Результат:
mdadm: added /dev/sdb2 mdadm: added /dev/sdb3 mdadm: added /dev/sdb4
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Убедитесь, что новый диск добавлен в RAID-массив:
cat /proc/mdstat
Результат:
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10] md2 : active raid1 sdb3[2] sda3[0] 6287360 blocks super 1.2 [2/2] [UU] md3 : active raid1 sdb4[2] sda4[0] 849215488 blocks super 1.2 [2/2] [UU] bitmap: 4/7 pages [16KB], 65536KB chunk md1 : active raid1 sdb2[2] sda2[0] 10477568 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: <none>
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Установите на новый диск загрузчик операционной системы Linux:
grub-install /dev/sdb
Результат:
Installing for i386-pc platform. Installation finished. No error reported.