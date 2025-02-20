Связаться с намиПодключиться

Заменить диск в RAID-массиве

Статья создана
Обновлена 20 февраля 2025 г.

При выходе из строя диска, входящего в RAID-массив на сервере BareMetal, необходимо удалить неисправный диск из массива, запросить в технической поддержке замену физического накопителя на сервере, после чего добавить новый диск в RAID-массив.

Примечание

Данная инструкция неприменима к случаям выхода из строя дисков в массивах уровня RAID 0. Такие массивы не обладают отказоустойчивостью, поэтому при отказе одного из дисков все хранящиеся в таком массиве данные будут утеряны, а массив придется полностью пересоздавать.

Инструкция сделана на примере стандартной разметки RAID10 на 4xHDD для Ubuntu 24.04. Если ваша конфигурация отличается или в разметку внесены изменения — вносите изменения в шаги в соответствии с вашей конфигурацией.

Удалите из RAID-массива неисправный диск

  1. Подключитесь к серверу по SSH:

    ssh root@<публичный_IP-адрес_сервера>

    Вы также можете подключиться к серверу через KVM-консоль с помощью логина и пароля.

  2. Получите информацию о текущей разметке дисков и разделов в RAID-массиве:

    cat /proc/mdstat

    Результат:

    Personalities : [raid10] [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4]
md3 : active raid10 sdb4[1] sdc4[2] sdd4[3] sda4[0]
      3893569536 blocks super 1.2 256K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
      bitmap: 0/30 pages [0KB], 65536KB chunk

md2 : active raid10 sdc3[2] sdb3[1] sdd3[3] sda3[0]
      2095104 blocks super 1.2 256K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]

md1 : active raid10 sdc2[2] sdb2[1](F) sda2[0] sdd2[3]
      8380416 blocks super 1.2 256K chunks 2 near-copies [4/3] [U_UU]

    В приведенном примере RAID-массив состоит из трех разделов: md1 (разделы дисков sdb2 и sda2), md2 (разделы дисков sdb3 и sda3) и md3 (разделы дисков sdb4 и sda4). В выводе команды есть диск sdb, который отмечен как сбойный — рядом с его именем указано (F).

    Дополнительно вы можете получить информацию о ролях разделов RAID-массива:

    lsblk

    Результат:

    NAME    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE   MOUNTPOINTS
sda       8:0    0  1.8T  0 disk
├─sda1    8:1    0  299M  0 part
├─sda2    8:2    0    4G  0 part
│ └─md1   9:1    0    8G  0 raid10 /boot
├─sda3    8:3    0    1G  0 part
│ └─md2   9:2    0    2G  0 raid10 [SWAP]
└─sda4    8:4    0  1.8T  0 part
  └─md3   9:3    0  3.6T  0 raid10 /
sdb       8:16   0  1.8T  0 disk
├─sdb1    8:17   0  299M  0 part
├─sdb2    8:18   0    4G  0 part
│ └─md1   9:1    0    8G  0 raid10 /boot
├─sdb3    8:19   0    1G  0 part
│ └─md2   9:2    0    2G  0 raid10 [SWAP]`
└─sdb4    8:20   0  1.8T  0 part
  └─md3   9:3    0  3.6T  0 raid10 /
sdc       8:32   0  1.8T  0 disk
├─sdc1    8:33   0  299M  0 part
├─sdc2    8:34   0    4G  0 part
│ └─md1   9:1    0    8G  0 raid10 /boot
├─sdc3    8:35   0    1G  0 part
│ └─md2   9:2    0    2G  0 raid10 [SWAP]
└─sdc4    8:36   0  1.8T  0 part
  └─md3   9:3    0  3.6T  0 raid10 /
sdd       8:48   0  1.8T  0 disk
├─sdd1    8:49   0  299M  0 part
├─sdd2    8:50   0    4G  0 part
│ └─md1   9:1    0    8G  0 raid10 /boot
├─sdd3    8:51   0    1G  0 part
│ └─md2   9:2    0    2G  0 raid10 [SWAP]
└─sdd4    8:52   0  1.8T  0 part
  └─md3   9:3    0  3.6T  0 raid10 /

    В приведенном примере:

    • md1 — раздел /boot;
    • md2 — раздел SWAP;
    • md3 — раздел / с корневой файловой системой.

  3. Предположим, что из строя вышел диск /dev/sdb. Удалите разделы диска /dev/sdb из разделов RAID-массива:

    mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdb2
mdadm /dev/md2 --remove /dev/sdb3
mdadm /dev/md3 --remove /dev/sdb4

    Утилита mdadm не позволит удалить диск из RAID-массива, если считает диск исправным или если это действие приведет к отказу массива. В этом случае вы получите сообщение о том, что устройство используется:

    mdadm: hot remove failed for /dev/sdb2: Device or resource busy

    В этом случае предварительно пометьте диск как неисправный и повторите попытку удаления:

    mdadm /dev/md1 --fail /dev/sdb2
mdadm /dev/md1 --remove /dev/sdb2
mdadm /dev/md2 --fail /dev/sdb3
mdadm /dev/md2 --remove /dev/sdb3
mdadm /dev/md3 --fail /dev/sdb4
mdadm /dev/md3 --remove /dev/sdb4

  4. Получите идентификатор неисправного диска:

    fdisk -l

    Результат:

    ...
Disk /dev/sdb: 838.36 GiB, 900185481216 bytes, 1758174768 sectors
Disk model: SAMSUNG MZ7GE900
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CD2ACB4C-1618-4BAF-A6BB-D2B9********
...

    Сохраните идентификатор (Disk identifier) неисправного диска — он потребуется при обращении в службу технической поддержки.

Запросите физическую замену диска

Создайте запрос на замену носителя в службу технической поддержки, указав идентификаторы сервера BareMetal и неисправного диска.

Дождитесь, когда инженеры дата-центра заменят неисправный диск.

Добавьте новый диск в RAID-массив

После того как на сервере будет заменен физический накопитель, необходимо разметить его и добавить в существующий RAID-массив.

  1. Воспользуйтесь утилитой gdisk, чтобы определить используемый тип таблицы разделов: GPT или MBR. При необходимости установите gdisk для операционной системы вашего сервера.

    Выполните команду, указав идентификатор исправного диска, оставшегося в RAID-массиве:

    gdisk -l /dev/sda

    Результат, в зависимости от используемого типа таблицы разделов:

    Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
...

    Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
...

  2. Скопируйте на новый диск разметку таблицы разделов с исправного диска, оставшегося в RAID-массиве:

    Если на исходном диске используется таблица разделов GPT:

    1. Создайте копию таблицы разделов исходного диска:

      sgdisk --backup=table /dev/sda

      Результат:

      The operation has completed successfully.

    2. Восстановите таблицу разделов из созданной копии на новый диск:

      sgdisk --load-backup=table /dev/sdb

      Результат:

      The operation has completed successfully.

    3. Присвойте новому диску новый случайный UUID:

      sgdisk -G /dev/sdb

      Результат:

      The operation has completed successfully.

    Если на исходном диске используется таблица разделов MBR:

    1. Скопируйте таблицу разделов:

      sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb

      Где:

      • /dev/sda — исходный диск, оставшийся в RAID-массиве, с которого копируется таблица разделов.
      • /dev/sdb — целевой (новый) диск, на который копируется таблица разделов с исходного диска.

    2. Если после копирования разделы не отображаются, повторно прочитайте таблицу разделов:

      sfdisk -R /dev/sdb

  3. Добавьте диск в RAID-массив, по очереди добавив в разделы RAID-массива соответствующие разделы диска. Соответствие этих разделов было определено ранее в секции Удалите из RAID-массива неисправный диск.

    Выполните команды:

    mdadm /dev/md1 --add /dev/sdb2
mdadm /dev/md2 --add /dev/sdb3
mdadm /dev/md3 --add /dev/sdb4

    После добавления диска в массив начинается синхронизация, скорость которой зависит от размера и типа дисков (ssd/hdd).

    Результат:

    mdadm: added /dev/sdb2
mdadm: added /dev/sdb3
mdadm: added /dev/sdb4

  4. Убедитесь, что новый диск добавлен в RAID-массив:

    cat /proc/mdstat

    Результат:

    Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md2 : active raid1 sdb3[2] sda3[0]
      6287360 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md3 : active raid1 sdb4[2] sda4[0]
      849215488 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 4/7 pages [16KB], 65536KB chunk

md1 : active raid1 sdb2[2] sda2[0]
      10477568 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>

  5. Установите на новый диск загрузчик операционной системы Linux:

    grub-install /dev/sdb

    Результат:

    Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.

См. также

Предыдущая
Подключиться к KVM-консоли
Следующая
Воспользоваться Rescue-CD