Организация сетевой связности между подсетями Yandex BareMetal и On-Prem с помощью Cloud Interconnect
- Перед началом работы
- Создайте облачную инфраструктуру
- Создайте Routing Instance
- Создайте приватное соединение
- Проверьте сетевую связность
- Как удалить созданные ресурсы
В данном руководстве вы установите сетевую связность между сервером BareMetal, расположенным в приватной подсети Yandex BareMetal, и ресурсами, которые развернуты в On-Prem. Сетевая связность будет организована с помощью сервисов Cloud Interconnect и Cloud Router.
Схема решения:
На схеме выше показана организация сетевого взаимодействия между ресурсами в сегменте Yandex BareMetal и удаленными ресурсами клиента на своей площадке, которая подключена к Yandex Cloud с помощью сервиса Cloud Interconnect.
При необходимости организации сетевого взаимодействия между вышеперечисленными ресурсами и виртуальной сетью VPC клиента, нужно добавить соответствующие IP-префиксы подсетей VPC в Routing Instance. Подробнее с организацией такого вида сетевого взаимодействия можно ознакомиться в документации.
Примечание
Предполагается, что сетевое взаимодействие между On-Prem и виртуальной сетью VPC с помощью сервиса Cloud Interconnect уже организовано и работает.
AK: Подготовительный шаг. Разобрать предыдущий документ про связность между BMS и VPC на части и собрать его снова через include. Полученные запчасти использовать при сборке этого документа (п.п. 1,2 плана точно).
AK: Фактически нужно сделать следующее:
- Создать облачную инфраструктуру на стороне BMS (сервера, VRF, приватная сеть).
- Подключить VRF к уже существующему RI.
- Добавить агрегирующие маршруты (по одному для On-Prem и BMS сегментов).
- Дождаться применения изменений в Interconnect.
- Проверить связность между BMS и On-Prem ресурсами.
Чтобы настроить сетевую связность между приватными подсетями BareMetal и On-Prem с помощью Cloud Interconnect необходимо:
- Подготовьте облако к работе.
- Создайте облачную инфраструктуру.
- Создайте Routing Instance.
- Создайте приватное соединение.
- Настройте Routing Instance
- Проверьте сетевую связность.
Если созданные ресурсы вам больше не нужны, удалите их.
Перед началом работы
Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:
- Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
- На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе
ACTIVEили
TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.
Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.
Подробнее об облаках и каталогах.
Необходимые платные ресурсы
В стоимость поддержки инфраструктуры для организации сетевой связности между подсетями BareMetal и VPC входят:
- плата за использование публичного IP-адреса виртуальной машины (см. тарифы Yandex Virtual Private Cloud);
- плата за вычислительные ресурсы и диски ВМ (см. тарифы Yandex Compute Cloud);
- плата за аренду сервера BareMetal (см. тарифы Yandex BareMetal).
Создайте облачную инфраструктуру
Создайте необходимую инфраструктуру Yandex Cloud, в которой вы будете настраивать сетевую связность.
Для настройки Cloud Interconnect в сервисе BareMetal понадобятся приватная маршрутизируемая подсеть и VRF в BareMetal, облачная сеть с одной или более подсетями Virtual Private Cloud, а также Routing Instance, в составе которого будут анонсированы один или несколько префиксов приватных подсетей VPC.
Для проверки сетевой связности понадобятся сервер BareMetal и виртуальная машина Compute Cloud.
Создайте VRF и приватную подсеть BareMetal
Создайте виртуальный сегмент сети (VRF) и приватную подсеть в пуле серверов
ru-central1-m3:
- В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете создавать инфраструктуру.
- В списке сервисов выберите BareMetal.
- Создайте виртуальный сегмент сети:
- На панели слева выберите VRF и нажмите кнопку Создать VRF.
- В поле Имя задайте имя VRF:
my-vrf.
- Нажмите кнопку Создать VRF.
- Создайте приватную подсеть:
- На панели слева выберите Приватные подсети и нажмите кнопку Создать подсеть.
- В поле Пул выберите пул серверов
ru-central1-m3.
- В поле Имя задайте имя подсети:
subnet-m3.
- Включите опцию IP-адресация и маршрутизация.
- В поле Виртуальный сетевой сегмент (VRF) выберите созданный ранее сегмент
my-vrf.
- В поле CIDR укажите
192.168.1.0/24.
- В поле Шлюз по умолчанию оставьте значение по умолчанию
192.168.1.1.
- Включите опцию Назначение IP-адресов по DHCP и в появившемся поле Диапазон IP-адресов оставьте значения по умолчанию:
192.168.1.1—
192.168.1.254.
- Нажмите кнопку Создать подсеть.
Арендуйте сервер BareMetal
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.
-
В списке сервисов выберите BareMetal и нажмите кнопку Заказать сервер.
-
В поле Пул выберите пул серверов
ru-central1-m3.
-
В блоке Конфигурация выберите подходящую конфигурацию сервера.
-
(Опционально) В блоке Диск настройте разметку дисков:
-
Нажмите кнопку Настроить разделы диска.
-
Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.
Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
-
-
В блоке Образ выберите образ. Например:
Ubuntu 24.04.
-
В поле Период аренды выберите период, на который вы заказываете аренду:
1 день,
1 месяц,
3 месяца,
6 месяцевили
1 год.
По окончании указанного периода аренда сервера будет автоматически продлена на такой же период. Прервать аренду в течение указанного периода аренды нельзя, но можно отказаться от дальнейшего продления аренды сервера.
-
В блоке Сетевые настройки:
- В поле Приватная подсеть выберите созданную ранее подсеть
subnet-m3.
- В поле Публичный адрес выберите
Без адреса.
- В поле Приватная подсеть выберите созданную ранее подсеть
-
В блоке Доступ:
-
В поле Пароль воспользуйтесь одним из вариантов создания пароля для root-пользователя:
-
Чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя, выберите опцию
Новый парольи нажмите кнопку Сгенерировать.
Важно
Этот вариант предусматривает ответственность пользователя за безопасность пароля. Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.
-
Чтобы использовать пароль root-пользователя, сохраненный в секрете Yandex Lockbox, выберите опцию
Секрет Lockbox:
В полях Имя, Версия и Ключ выберите соответственно секрет, его версию и ключ, в которых сохранен ваш пароль.
Если у вас еще нет секрета Yandex Lockbox, нажмите кнопку Создать, чтобы создать его.
Этот вариант позволяет вам как задать собственный пароль (тип секрета
Пользовательский), так и использовать пароль, сгенерированный автоматически (тип секрета
Генерируемый).
-
-
В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.
Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:
- Нажмите кнопку Добавить ключ.
- Задайте имя SSH-ключа.
- Загрузите или вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей для подключения к серверу по SSH необходимо создать самостоятельно.
- Нажмите кнопку Добавить.
SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации.
Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя операционной системы создаваемого сервера BareMetal.
-
-
В блоке Информация о сервере в поле Имя задайте имя сервера:
server-m3.
-
Нажмите кнопку Заказать сервер.
Примечание
Подготовка сервера и установка на него операционной системы может занять до 45 минут — в это время сервер будет находиться в статусе
Provisioning. После завершения установки ОС сервер перейдет в статус
Ready.
Создайте Routing Instance
Для организации сетевой связности между подсетями BareMetal и подсетями on-prem необходимо создать ресурс
Routing Instance.
Routing Instance можно создать через обращение в службу технической поддержки.
Если в вашем каталоге уже есть настроенная сетевая связность с использованием Cloud Interconnect (VPC-to-On-Prem), то вы можете как использовать уже существующий
Routing Instance, так и запросить создание нового, дополнительного
Routing Instance для организации обособленной сетевой связности.
Проверьте наличие Routing Instance в вашем каталоге
-
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-nameили
--folder-id.
-
Проверьте наличие Routing Instance в каталоге по умолчанию:CLI
Выполните команду:
yc cloudrouter routing-instance list
Если в вашем каталоге уже есть Routing Instance, команда выведет такой результат:
+----------------------+------------------+--------+-----------------------+ | ID | NAME | STATUS | PRIVATE CONNECTION ID | +----------------------+------------------+--------+-----------------------+ | cf35oot8f0eu******** | routing-instance | ACTIVE | cf395uf8dg7h******** | +----------------------+------------------+--------+-----------------------+
-
Если у вас уже есть Routing Instance, вы можете пропустить следующий шаг и переходить к созданию приватного соединения.
Если у вас нет Routing Instance или вы хотите построить дополнительную, обособленную сетевую связность, запросите создание нового Routing Instance.
Запросите создание Routing Instance
Обратитесь в службу технической поддержки для создания Routing Instance в вашем каталоге.
Оформите ваше обращение следующим образом:
Тема: [CIC для BareMetal] Создать Routing Instance.
Текст обращения:
Прошу Создать Routing Instance в указанном облачном каталоге со следующими параметрами:
folder_id: <идентификатор_каталога>
vpc:
vpc_net_id: <идентификатор_сети>
vpc_subnets:
ru-central1-a: [CIDR_a1, CIDR_a2, ..., CIDR_an]
ru-central1-b: [CIDR_b1, CIDR_b2, ..., CIDR_bn]
ru-central1-d: [CIDR_d1, CIDR_d2, ..., CIDR_dn]
Где:
-
folder_id— идентификатор каталога.
-
vpc_net_id— идентификатор облачной сети.
-
vpc_subnets— список анонсируемых адресных префиксов для каждой из зон доступности. Например, для созданной ранее подсети VPC вы укажете
ru-central1-b: [192.168.11.0/24].
Допускается анонсирование адресных префиксов с агрегированием.
Примечание
Создание Routing Instance службой технической поддержки может занять до 24 часов. В результате вы сможете получить идентификатор созданного Routing Instance, выполнив команду Yandex Cloud CLI
yc cloudrouter routing-instance list.
Создайте приватное соединение
После того как в вашем каталоге будет создан необходимый Routing Instance, создайте приватное соединение Cloud Interconnect в сервисе BareMetal:
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы хотите создать приватное соединение.
-
В списке сервисов выберите BareMetal.
-
На панели слева выберите VRF и выберите нужный виртуальный сегмент сети.
-
В блоке Приватное соединение с облачными сетями нажмите кнопку Настроить соединение и в открывшемся окне:
-
В поле Способ настройки выберите вариант
Указать идентификатори в поле Идентификатор соединения вставьте идентификатор приватного соединения Routing Instance.
Вы также можете выбрать вариант
Выбрать из каталога. В этом случае в появившемся списке вы сможете выбрать нужный Routing Instance.
В результате в форме отобразятся CIDR подсетей BareMetal и Virtual Private Cloud, которые будут анонсироваться в Cloud Interconnect.
Важно
Для успешной настройки сетевой связности между подсетями BareMetal и подсетями VPC/on-prem, их диапазоны адресов, заданные CIDR, не должны совпадать или пересекаться.
-
Чтобы создать приватное соединение с указанными CIDR подсетей, нажмите кнопку Сохранить.
-
В результате на странице с информацией о VRF в блоке Приватное соединение с облачными сетями отобразится идентификатор созданного соединения и его статус.
Примечание
Создание приватного соединения может занять до двух рабочих дней — в это время соединение будет находиться в статусе
Creating. После создания статус соединения изменится на
Ready.
Приватное соединение c облачными сетями может находиться в одном из следующих статусов:
CREATING— соединение создается.
READY— соединение сконфигурировано и готово к работе.
ERROR— возникла проблема с приватным соединением, для устранения необходимо обратиться в поддержку.
DELETING— соединение удаляется.
UPDATING— настройки приватного соединения обновляются.
Проверьте сетевую связность
После того как статус созданного приватного соединения изменится на
Ready, сетевая связность между подсетями BareMetal и VPC будет установлена и вы сможете приступить к ее проверке.
Проверка сетевой связности предполагает, что:
- процесс настройки приватного соединения с облачными подсетями успешно завершен (статус соединения отображается как
Ready);
- локальный сервис Firewall на сервере BareMetal разрешает прохождение трафика ICMP;
- маршрутная таблица в операционной системе сервера BareMetal содержит маршрут до CIDR подсети с виртуальной машиной;
- группа безопасности, которая назначена сетевому интерфейсу виртуальной машины, разрешает прохождение ICMP-трафика.
Проверьте сетевую связность из приватной подсети BareMetal к ресурсам в On-Prem
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы создали инфраструктуру.
-
В списке сервисов выберите BareMetal.
-
В строке с сервером
server-m3нажмите значок и выберите KVM-консоль.
Откроется окно с терминалом KVM-консоли, в котором вы увидите строку аутентификации:
server-m3 login:
Если вы не видите этой строки, попробуйте перезапустить сервер.
-
В терминале KVM-консоли введите имя пользователя
rootи нажмите ENTER.
-
В строке для ввода пароля вставьте сгенерированный при аренде сервера пароль и нажмите ENTER. Обратите внимание, что при наборе или вставке пароля в ОС Linux введенные символы не отображаются на экране.
Совет
Чтобы в KVM-консоли вставить текст из буфера обмена, воспользуйтесь полем Paste text here в правом верхнем углу.
Результат:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-53-generic x86_64) ... root@server-m3:~# _
Если вы не сохранили пароль администратора к серверу, вы можете создать новый пароль по инструкции или переустановить на сервере операционную систему.
-
В терминале KVM-консоли выполните команду
ping, чтобы убедиться в доступности виртуальной машины
sample-vmпо ее внутреннему IP-адресу:
ping <внутренний_IP-адрес_ВМ> -c 5
Узнать внутренний IP-адрес ВМ вы можете в консоли управления в блоке Сетевой интерфейс на странице с информацией о ВМ.
Результат:
PING 192.168.11.2 (192.168.11.2) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.90 ms 64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.235 ms 64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.222 ms 64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.231 ms 64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.235 ms --- 192.168.11.2 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4086ms rtt min/avg/max/mdev = 0.222/0.964/3.899/1.467 ms
Сетевая связность между сервером BareMetal и виртуальной машиной установлена, пакеты проходят без потерь.
Проверьте сетевую связность от ресурса в On-Prem до приватной подсети BareMetal
-
Подключитесь к виртуальной машине по SSH.
-
В терминале выполните команду
ping, чтобы убедиться в доступности сервера
server-m3по его приватному IP-адресу:
ping <приватный_IP-адрес_сервера> -c 5
Узнать приватный IP-адрес сервера BareMetal вы можете в консоли управления в блоке Сетевые настройки на странице с информацией о сервере.
Результат:
PING 192.168.1.3 (192.168.1.3) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.271 ms 64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.215 ms 64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.262 ms 64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.223 ms 64 bytes from 192.168.1.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.208 ms --- 192.168.1.3 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4106ms rtt min/avg/max/mdev = 0.208/0.235/0.271/0.025 ms
Сетевая связность между виртуальной машиной и сервером BareMetal установлена, пакеты проходят без потерь.
Как удалить созданные ресурсы
Чтобы перестать платить за созданные ресурсы:
-
Удалите виртуальную машину.
-
Удалить сервер BareMetal нельзя. Вместо этого откажитесь от продления аренды сервера.
-
При необходимости удалите приватное соединение:Консоль управления
- В консоли управления выберите каталог, в котором вы создали инфраструктуру.
- В списке сервисов выберите BareMetal.
- На панели слева выберите VRF и выберите виртуальный сегмент сети
my-vrf.
- В блоке Приватное соединение с облачными сетями нажмите и выберите Отключить соединение.
- В открывшемся окне подтвердите удаление.
В результате статус соединения сменится на
Deleting. После того как все связи будут удалены, соединение пропадет из списка.