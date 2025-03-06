Настроить VRRP для кластера серверов BareMetal с использованием Keepalived
Примечание
Сервис Yandex BareMetal находится на стадии Preview.
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) — это сетевой протокол, предназначенный для повышения отказоустойчивости маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию.
Отказоустойчивость достигается за счет объединения в группу двух и более маршрутизаторов в один виртуальный маршрутизатор, который выступает шлюзом по умолчанию для обслуживаемых сегментов сети. Протокол VRRP позволяет создать виртуальный IP-адрес и передавать его между участниками группы, за счет чего повышается доступность шлюза.
В данном руководстве приводится пример организации на серверах BareMetal высокодоступной конфигурации прокси-сервера, в которой функции проксирования симметрично настроены на двух и более узлах HAProxy, а за формирование и передачу виртуального IP-адреса между этими узлами отвечает сервис Keepalived.
Схема решения
В зоне доступности
ru-central1-m вы настроите окружение из двух приватных подсетей
subnet-m3 и
subnet-m4, созданных соответственно в пулах серверов
ru-central1-m3 и
ru-central1-m4. Эти подсети вы объедините в виртуальный фрагмент сети (VRF)
vrrp-vrf.
В подсети
subnet-m3 вы создадите два сервера BareMetal —
master-server-m3 и
backup-server-m3, которые соответственно будут выполнять роли
MASTER и
BACKUP в VRRP-группе. На двух этих серверах вы запустите сервис Keepalived и настроите с его помощью виртуальный IP-адрес для группы серверов в пуле
ru-central1-m3.
В подсети
subnet-m4 в пуле серверов
ru-central1-m4 вы создадите сервер BareMetal
client-server-m4, который будет выступать в качестве клиента при использовании виртуального IP-адреса, созданного в пуле
ru-central1-m3.
Данное решение позволяет продемонстрировать комплексную работу клиентского изолированного VRF с маршрутизацией уровня L3 сетевой модели OSI между пулами серверов
ru-central1-m3 и
ru-central1-m4, а также работу широковещательного протокола VRRP на уровне L2 в пуле серверов
ru-central1-m3.
Примечание
Распространение широковещательного трафика (на уровне L2 сетевой модели OSI) происходит только в пределах одного пула серверов и только для группы серверов, находящихся в одной и той же сети.
Чтобы настроить отказоустойчивый кластер серверов BareMetal с использованием VRRP:
- Подготовьте облако к работе.
- Создайте виртуальный сетевой сегмент.
- Создайте приватные подсети.
- Арендуйте серверы BareMetal.
- Настройте Keepalived на серверах пула ru-central1-m3.
- Убедитесь в работоспособности решения.
Если созданные ресурсы вам больше не нужны, удалите их.
Перед началом работы
Зарегистрируйтесь в Yandex Cloud и создайте платежный аккаунт:
- Перейдите в консоль управления, затем войдите в Yandex Cloud или зарегистрируйтесь.
- На странице Yandex Cloud Billing убедитесь, что у вас подключен платежный аккаунт, и он находится в статусе
ACTIVEили
TRIAL_ACTIVE. Если платежного аккаунта нет, создайте его и привяжите к нему облако.
Если у вас есть активный платежный аккаунт, вы можете создать или выбрать каталог, в котором будет работать ваша инфраструктура, на странице облака.
Подробнее об облаках и каталогах.
Создайте виртуальный сетевой сегмент
Чтобы связать несколько приватных подсетей на уровне L3 сетевой модели OSI, их необходимо объединить в виртуальный фрагмент сети (VRF).
Создайте новый VRF:
- В консоли управления выберите каталог, в котором вы будете создавать инфраструктуру.
- В списке сервисов выберите BareMetal.
- На панели слева выберите VRF и нажмите кнопку Создать VRF.
- В поле Имя задайте имя VRF:
vrrp-vrf.
- Нажмите кнопку Создать VRF.
Создайте приватные подсети
Создайте две приватные подсети в разных пулах серверов и добавьте их в созданный ранее виртуальный фрагмент сети:
- В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.
- В списке сервисов выберите BareMetal.
- На панели слева выберите Приватные подсети и нажмите кнопку Создать подсеть.
- В поле Пул выберите пул серверов
ru-central1-m3.
- В поле Имя задайте имя подсети:
subnet-m3.
- Включите опцию Настройки для маршрутизации.
- В поле Виртуальный сетевой сегмент (VRF) выберите созданный ранее сегмент
vrrp-vrf.
- В поле CIDR укажите
172.28.1.0/24.
- Нажмите кнопку Создать подсеть.
- Аналогичным образом создайте приватную подсеть
subnet-m4в пуле серверов
ru-central1-m4c CIDR
172.28.2.0/24.
Арендуйте серверы BareMetal
-
В консоли управления выберите каталог, в котором вы создаете инфраструктуру.
-
В списке сервисов выберите BareMetal и нажмите кнопку Заказать сервер.
-
В поле Пул выберите выберите пул серверов
ru-central1-m3.
-
В блоке Конфигурация выберите подходящую конфигурацию сервера.
-
(Опционально) В блоке Диск настройте разметку дисков:
-
Нажмите кнопку Настроить разделы диска.
-
Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.
Примечание
Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.
-
Нажмите кнопку Сохранить.
-
-
В блоке Образ выберите образ Ubuntu 24.04.
-
В блоке Условия аренды выберите период, на который арендуете сервер. По окончании указанного периода аренда сервера будет автоматически продлена на такой же период.
-
В блоке Сетевые настройки:
- В поле Приватная подсеть выберите созданную ранее подсеть
subnet-m3.
- В поле Публичный адрес выберите
Автоматически.
- В поле Приватная подсеть выберите созданную ранее подсеть
-
В блоке Доступ:
-
Напротив поля Пароль нажмите кнопку Сгенерировать, чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя.
Важно
Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.
-
В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.
Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:
- Нажмите кнопку Добавить ключ.
- Задайте имя SSH-ключа.
- Загрузите или вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей для подключения к серверу по SSH необходимо создать самостоятельно.
- Нажмите кнопку Добавить.
SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации.
Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя создаваемого сервера BareMetal.
-
-
В блоке Информация о сервере в поле Имя задайте имя сервера:
master-server-m3.
-
Нажмите кнопку Заказать сервер.
-
Аналогичным способом арендуйте еще два сервера: с именем
backup-server-m3в пуле серверов
ru-central1-m3и с именем
client-server-m4и подсетью
subnet-m4в пуле серверов
ru-central1-m4.
На открывшейся странице со списком серверов BareMetal отобразится информация обо всех созданных серверах. В поле Публичный адрес таблицы скопируйте публичные IP-адреса серверов — они понадобятся для подключения к серверам по SSH.
Примечание
Подготовка серверов и установка на них операционных систем может занять до 45 минут — в это время серверы будут находиться в статусе
Provisioning. После завершения установки ОС серверы перейдут в статус
Ready.
Настройте Keepalived на серверах пула ru-central1-m3
На этом этапе вы установите, настроите и запустите сервис Keepalived на серверах, созданных в пуле
ru-central1-m3.
Используйте приведенную ниже инструкцию, чтобы настроить оба сервера —
master-server-m3 и
backup-server-m3.
-
Подключитесь к серверу по SSH, использовав сохраненный на предыдущем шаге публичный IP-адрес этого сервера.
-
Установите сервис Keepalived, выполнив команду:
sudo apt update && sudo apt install keepalived -y
-
Посмотрите список сетевых интерфейсов сервера:
ip a
Результат:
... 5: etx2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:02:c9:35:fd:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp6s0d1 inet 172.28.1.2/24 metric 100 brd 172.28.1.255 scope global dynamic etx2 valid_lft 3512sec preferred_lft 3512sec inet6 fe80::202:c9ff:fe35:fd31/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
В выводе команды найдите интерфейс с IP-адресом, относящимся к диапазону
172.28.1.0/24, назначенному приватной подсети
subnet-m3. В примере выше это интерфейс с идентификатором
etx2. Идентификатор интерфейса понадобится далее, при настройке Keepalived.
-
Создайте файл конфигурации Keepalived:
sudo nano /etc/keepalived/keepalived.conf
-
Добавьте в созданный файл следующую конфигурацию:MasterBackup
vrrp_instance M3_1 { state MASTER interface etx2 virtual_router_id 51 priority 100 advert_int 1 authentication { auth_type PASS auth_pass hGoVjTjSYQq3Epm } virtual_ipaddress { 172.28.1.254 } preempt }
vrrp_instance M3_2 { state BACKUP interface etx2 virtual_router_id 51 priority 90 advert_int 1 authentication { auth_type PASS auth_pass hGoVjTjSYQq3Epm } virtual_ipaddress { 172.28.1.254 } preempt }
Где:
-
vrrp_instance— имя виртуального маршрутизатора:
- для сервера с ролью
MASTER—
M3_1
- для сервера с ролью
BACKUP—
M3_2
- для сервера с ролью
-
state— состояние сервера:
MASTERили
BACKUP.
-
interface— идентификатор сетевого интерфейса, на котором будет работать виртуальный IP-адрес. В примере выше —
etx2.
-
virtual_router_id— уникальный идентификатор VRRP для группы виртуальных маршрутизаторов. Значение должно совпадать для всех серверов в группе.
-
priority— приоритет, позволяющий определить основной и резервный узлы. Установка приоритета на уровне
100делает сервер основным узлом, на
90— резервным.
-
advert_int— интервал объявления состояния в секундах.
-
authentication— секция с настройками аутентификации для обеспечения безопасности. Содержимое секции должно совпадать для всех серверов в группе.
-
virtual_ipaddress— виртуальный IP-адрес, который будет управляться этим узлом. Виртуальный IP-адрес:
- должен относиться к диапазону CIDR, заданному для виртуальной подсети, в которой создана группа северов;
- должен быть не занят;
- должен совпадать для всех серверов в группе.
-
preempt— позволяет серверу перейти в состояние
MASTER, если его приоритет оказывается выше чем у текущего мастера в группе.
-
-
Перезапустите сервис Keepalived:
systemctl restart keepalived.service
-
Посмотрите журнал логов сервиса Keepalived, чтобы убедиться, что сервис запущен:
sudo journalctl -u keepalived.service
Результат:MasterBackup
systemd[1]: keepalived.service - Keepalive Daemon (LVS and VRRP) was skipped because of an unmet condition check (ConditionFileNotEmpty=/etc/keepalived/keepalived.conf). systemd[1]: Starting keepalived.service - Keepalive Daemon (LVS and VRRP)... Keepalived[4045]: Starting Keepalived v2.2.8 (04/04,2023), git commit v2.2.7-154-g292b299e+ Keepalived[4045]: Running on Linux 6.8.0-53-generic #55-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 17 15:37:52 UTC 2025 (built for Linux 6.8.0) Keepalived[4045]: Command line: '/usr/sbin/keepalived' '--dont-fork' Keepalived[4045]: Configuration file /etc/keepalived/keepalived.conf Keepalived[4045]: NOTICE: setting config option max_auto_priority should result in better keepalived performance Keepalived[4045]: Starting VRRP child process, pid=4046 Keepalived_vrrp[4046]: (/etc/keepalived/keepalived.conf: Line 10) Truncating auth_pass to 8 characters Keepalived[4045]: Startup complete systemd[1]: Started keepalived.service - Keepalive Daemon (LVS and VRRP). Keepalived_vrrp[4046]: (M3_1) Entering BACKUP STATE (init) Keepalived_vrrp[4046]: (M3_1) Entering MASTER STATE
systemd[1]: keepalived.service - Keepalive Daemon (LVS and VRRP) was skipped because of an unmet condition check (ConditionFileNotEmpty=/etc/keepalived/keepalived.conf). systemd[1]: Starting keepalived.service - Keepalive Daemon (LVS and VRRP)... Keepalived[2751]: Starting Keepalived v2.2.8 (04/04,2023), git commit v2.2.7-154-g292b299e+ Keepalived[2751]: Running on Linux 6.8.0-53-generic #55-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Jan 17 15:37:52 UTC 2025 (built for Linux 6.8.0) Keepalived[2751]: Command line: '/usr/sbin/keepalived' '--dont-fork' Keepalived[2751]: Configuration file /etc/keepalived/keepalived.conf Keepalived[2751]: NOTICE: setting config option max_auto_priority should result in better keepalived performance Keepalived[2751]: Starting VRRP child process, pid=2752 Keepalived_vrrp[2752]: (/etc/keepalived/keepalived.conf: Line 10) Truncating auth_pass to 8 characters Keepalived[2751]: Startup complete Keepalived_vrrp[2752]: (M3_2) Entering BACKUP STATE (init)
Убедитесь в работоспособности решения
-
Убедитесь, что виртуальный IP-адрес был добавлен к сетевому интерфейсу сервера с ролью
Master:
-
Подключитесь по SSH к серверу
master-server-m3.
-
Посмотрите конфигурацию сетевого интерфейса, назначенного приватной подсети
subnet-m3.
ip a
Результат:
... 5: etx2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000 link/ether 00:02:c9:35:fd:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp6s0d1 inet 172.28.1.2/24 metric 100 brd 172.28.1.255 scope global dynamic etx2 valid_lft 3575sec preferred_lft 3575sec inet 172.28.1.254/32 scope global etx2 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::202:c9ff:fe35:fd31/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
Сетевой интерфейс получил дополнительный виртуальный IP-адрес, который был задан в настройках Keepalived —
172.28.1.254/32.
-
-
С помощью ICMP-запросов из приватной подсети
subnet-m4убедитесь в доступности виртуального IP-адреса, расположенного в приватной подсети
subnet-m3:
-
Подключитесь по SSH к серверу
client-server-m4.
-
Выполните команду:
ping 172.28.1.254 -s 1024 -c 5
Результат:
PING 172.28.1.254 (172.28.1.254) 1024(1052) bytes of data. 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.211 ms 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.242 ms 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.264 ms 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.312 ms 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.273 ms --- 172.28.1.254 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4117ms rtt min/avg/max/mdev = 0.211/0.260/0.312/0.033 ms
Использованная команда отправляет и получает пакеты увеличенного размера: все пакеты были доставлены без потерь.
-
-
Убедитесь в корректной работе балансировщика Keepalived:
-
Подключитесь по SSH к серверу
client-server-m4.
-
В отдельном окне терминала подключитесь по SSH к серверу
master-server-m3.
Расположите окна терминала так, чтобы одновременно видеть содержимое обоих окон.
-
В окне терминала с сессией подключения к серверу
client-server-m4повторно запустите утилиту
pingбез ограничения на количество повторений:
ping 172.28.1.254 -s 1024
В процессе выполнения этого опроса в окне терминала с открытой сессией подключения к серверу
master-server-m3остановите сервис Keepalived, выполнив команду:
sudo systemctl stop keepalived
В момент остановки сервиса наблюдайте за окном терминала с сессией подключения к
client-server-m4. Результатом корректной работы процесса по передаче виртуального IP-адреса должно быть практически бесшовное переключение ICMP-запросов на резервный хост, при этом выполнение команды
pingне должно прерваться.
Примечание
Допускается минимальная потеря пакетов (1-3), что обусловлено срабатыванием таймера выбора нового
MASTERв группе и передаче ему виртуального адреса.
Результат:
PING 172.28.1.254 (172.28.1.254) 1024(1052) bytes of data. 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.249 ms ... 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=56 ttl=62 time=0.224 ms 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=57 ttl=62 time=0.314 ms 1032 bytes from 172.28.1.254: icmp_seq=58 ttl=62 time=0.278 ms ^C --- 172.28.1.254 ping statistics --- 58 packets transmitted, 55 received, 5.17241% packet loss, time 58368ms rtt min/avg/max/mdev = 0.185/0.271/0.326/0.035 ms
-
В окне терминала с открытой сессией подключения к серверу
master-server-m3запустите сервис Keepalived, выполнив команду:
sudo systemctl start keepalived
-
-
Проверьте журнал логов сервиса Keepalived на сервере с ролью
BACKUP:
-
Подключитесь по SSH к серверу
backup-server-m3.
-
Посмотрите журнал логов сервиса Keepalived:
sudo journalctl -u keepalived.service
Результат:
... # регистрация события о переключении на MASTER в момент остановки сервиса на исходном основном узле Feb 19 07:08:07 backup-server-m3 Keepalived_vrrp[2752]: (M3_2) Entering MASTER STATE # регистрация события о переключении на BACKUP при восстановлении работы сервиса на исходном основном узле Feb 19 07:08:31 backup-server-m3 Keepalived_vrrp[2752]: (M3_2) Master received advert from 172.28.1.2 with higher priority 100, ours 90 Feb 19 07:08:31 backup-server-m3 Keepalived_vrrp[2752]: (M3_2) Entering BACKUP STATE ...
Как видно из журнала работы сервиса и добавленных в него комментариев, после остановки сервиса Keepalived на сервере
master-server-m3, роль основного узла перешла к серверу
backup-server-m3. После восстановления работоспособности сервиса на сервере
master-server-m3роль основного узла была ему возвращена, а сервер
backup-server-m3вновь стал резервным.
-
Как удалить созданные ресурсы
Удалить сервер BareMetal нельзя. Вместо этого можно отказаться от продления аренды сервера.
Чтобы перестать платить за созданные ресурсы, откажитесь от продления аренды созданных ранее серверов BareMetal.