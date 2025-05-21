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Включить и отключить перенос трафика из зоны доступности

Статья создана
Улучшена
Обновлена 21 мая 2025 г.

Когда в одной из зон доступности проводится обслуживание или наблюдаются неполадки, технические специалисты Yandex Cloud могут перенаправить трафик в другие зоны. Чтобы проверить, как происходит перенос трафика, вы можете протестировать этот процесс.

Включить перенос трафика

Перед включением разрешите перенос трафика между зонами доступности.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды для включения переноса трафика из зоны доступности:

    yc application-load-balancer load-balancer start-zonal-shift --help

  2. Получите список всех L7-балансировщиков в каталоге по умолчанию:

    yc application-load-balancer load-balancer list

    Результат:

    +----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
|          ID          |         NAME          |  REGION ID  | LISTENER COUNT | STATUS  |
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
| ds70q425egoe******** |      my-balancer      | ru-central1 |              1 |  ACTIVE |
| f3da23i86n2v******** |      new-balancer     | ru-central1 |              1 |  ACTIVE |
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+

  3. Включите перенос трафика:

    yc application-load-balancer load-balancer start-zonal-shift \
  <имя_или_идентификатор_балансировщика> \
  --zone <зона_доступности>

    Результат:

    id: ds70q425egoe********
name: my-balancer
...
allocation_policy:
  locations:
    - zone_id: ru-central1-b
      subnet_id: e2lptlobccu6********
    - zone_id: ru-central1-a
      subnet_id: e9bo5ir5prfi********
      zonal_shift_active: true
...

Чтобы включить перенос трафика, воспользуйтесь методом REST API startZonalShift для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/StartZonalShift.

Отключить перенос трафика

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды для отключения переноса трафика из зоны доступности:

    yc application-load-balancer load-balancer cancel-zonal-shift --help

  2. Получите список всех L7-балансировщиков в каталоге по умолчанию:

    yc application-load-balancer load-balancer list

    Результат:

    +----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
|          ID          |         NAME          |  REGION ID  | LISTENER COUNT | STATUS  |
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
| ds70q425egoe******** |      my-balancer      | ru-central1 |              1 |  ACTIVE |
| f3da23i86n2v******** |      new-balancer     | ru-central1 |              1 |  ACTIVE |
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+

  3. Отключите перенос трафика:

    yc application-load-balancer load-balancer cancel-zonal-shift \
  <имя_или_идентификатор_балансировщика> \
  --zone <зона_доступности>

    Результат:

    id: ds70q425egoe********
name: my-balancer
...
allocation_policy:
  locations:
    - zone_id: ru-central1-b
      subnet_id: e2lptlobccu6********
    - zone_id: ru-central1-a
      subnet_id: e9bo5ir5prfi********
...

Чтобы отключить перенос трафика, воспользуйтесь методом REST API cancelZonalShift для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/CancelZonalShift.

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