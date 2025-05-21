Включить и отключить перенос трафика из зоны доступности
Когда в одной из зон доступности проводится обслуживание или наблюдаются неполадки, технические специалисты Yandex Cloud могут перенаправить трафик в другие зоны. Чтобы проверить, как происходит перенос трафика, вы можете протестировать этот процесс.
Включить перенос трафика
Перед включением разрешите перенос трафика между зонами доступности.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
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Посмотрите описание команды для включения переноса трафика из зоны доступности:
yc application-load-balancer load-balancer start-zonal-shift --help
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Получите список всех L7-балансировщиков в каталоге по умолчанию:
yc application-load-balancer load-balancer list
Результат:
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+ | ID | NAME | REGION ID | LISTENER COUNT | STATUS | +----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+ | ds70q425egoe******** | my-balancer | ru-central1 | 1 | ACTIVE | | f3da23i86n2v******** | new-balancer | ru-central1 | 1 | ACTIVE | +----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
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Включите перенос трафика:
yc application-load-balancer load-balancer start-zonal-shift \ <имя_или_идентификатор_балансировщика> \ --zone <зона_доступности>
Результат:
id: ds70q425egoe******** name: my-balancer ... allocation_policy: locations: - zone_id: ru-central1-b subnet_id: e2lptlobccu6******** - zone_id: ru-central1-a subnet_id: e9bo5ir5prfi******** zonal_shift_active: true ...
Чтобы включить перенос трафика, воспользуйтесь методом REST API startZonalShift для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/StartZonalShift.
Отключить перенос трафика
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
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Посмотрите описание команды для отключения переноса трафика из зоны доступности:
yc application-load-balancer load-balancer cancel-zonal-shift --help
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Получите список всех L7-балансировщиков в каталоге по умолчанию:
yc application-load-balancer load-balancer list
Результат:
+----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+ | ID | NAME | REGION ID | LISTENER COUNT | STATUS | +----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+ | ds70q425egoe******** | my-balancer | ru-central1 | 1 | ACTIVE | | f3da23i86n2v******** | new-balancer | ru-central1 | 1 | ACTIVE | +----------------------+-----------------------+-------------+----------------+---------+
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Отключите перенос трафика:
yc application-load-balancer load-balancer cancel-zonal-shift \ <имя_или_идентификатор_балансировщика> \ --zone <зона_доступности>
Результат:
id: ds70q425egoe******** name: my-balancer ... allocation_policy: locations: - zone_id: ru-central1-b subnet_id: e2lptlobccu6******** - zone_id: ru-central1-a subnet_id: e9bo5ir5prfi******** ...
Чтобы отключить перенос трафика, воспользуйтесь методом REST API cancelZonalShift для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/CancelZonalShift.