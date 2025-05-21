Разрешить и запретить перенос трафика между зонами доступности
Когда в одной из зон доступности проводится обслуживание или наблюдаются неполадки, технические специалисты Yandex Cloud могут перенаправить трафик в другие зоны. Это сохранит работоспособность ваших сервисов. При восстановлении зоны, трафик будет вновь направлен в те зоны, которые были настроены для балансировщика.
Вы можете разрешить или запретить такой перенос трафика между зонами доступности. Также можно самостоятельно протестировать перенос трафика из какой-либо зоны доступности. А после проверки разрешить перенос трафика только для определенных балансировщиков.
По умолчанию перенос трафика между зонами доступности разрешен.
Разрешить перенос трафика
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
При создании или изменении L7-балансировщика укажите параметр
--allow-zonal-shift, например:
yc application-load-balancer load-balancer update \
<имя_или_идентификатор_балансировщика> \
--allow-zonal-shift
Результат:
id: ds70q425egoe********
name: my-balancer
...
allow_zonal_shift: true
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Terraform распространяется под лицензией Business Source License, а провайдер Yandex Cloud для Terraform — под лицензией MPL-2.0.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
-
В конфигурационном файле в описании ресурса
yandex_alb_load_balancerукажите параметр
allow_zonal_shiftсо значением
true:
resource "yandex_alb_load_balancer" "my-balancer" { ... allow_zonal_shift = true ... }
-
Примените изменения:
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В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
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Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
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Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
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Примените изменения конфигурации:
terraform apply
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Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform изменит все требуемые ресурсы. Проверить изменение ресурсов можно в консоли управления.
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Более подробную информацию о параметрах ресурса
yandex_alb_load_balancer см. в документации провайдера.
Чтобы разрешить перенос трафика при создании L7-балансировщика, воспользуйтесь методом REST API create для ресурса LoadBalancer и укажите
"allowZonalShift": "true" или вызовом gRPC API LoadBalancerService/Create и укажите
"allow_zonal_shift": "true".
Чтобы разрешить перенос трафика при изменении L7-балансировщика, воспользуйтесь методом REST API update для ресурса LoadBalancer и укажите
"allowZonalShift": "true" или вызовом gRPC API LoadBalancerService/Update и укажите
"allow_zonal_shift": "true".
Запретить перенос трафика
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
При создании или изменении L7-балансировщика укажите параметр
--allow-zonal-shift=false, например:
yc application-load-balancer load-balancer update \
<имя_или_идентификатор_балансировщика> \
--allow-zonal-shift=false
Результат:
id: ds70q425egoe********
name: my-balancer
...
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ею с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Terraform распространяется под лицензией Business Source License, а провайдер Yandex Cloud для Terraform — под лицензией MPL-2.0.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
-
В конфигурационном файле в описании ресурса
yandex_alb_load_balancerукажите параметр
allow_zonal_shiftсо значением
false:
resource "yandex_alb_load_balancer" "my-balancer" { ... allow_zonal_shift = false ... }
-
Примените изменения:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform изменит все требуемые ресурсы. Проверить изменение ресурсов можно в консоли управления.
-
Более подробную информацию о параметрах ресурса
yandex_alb_load_balancer см. в документации провайдера.
Чтобы запретить перенос трафика при создании L7-балансировщика, воспользуйтесь методом REST API create для ресурса LoadBalancer и укажите
"allowZonalShift": "false" или вызовом gRPC API LoadBalancerService/Create и укажите
"allow_zonal_shift": "false".
Чтобы запретить перенос трафика при изменении L7-балансировщика, воспользуйтесь методом REST API update для ресурса LoadBalancer и укажите
"allowZonalShift": "false" или вызовом gRPC API LoadBalancerService/Update и укажите
"allow_zonal_shift": "false".