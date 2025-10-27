Клиенты Yandex AI Studio увеличили потребление генеративных нейросетей в облаке в пять раз

Чаще всего модели YandexGPT используют для RAG‑сценариев с поиском информации и генерации ответов по документам, таблицам и изображениям, а также для пересказа больших объёмов информации и выделения ключевых тезисов. Среди основных сценариев применения Qwen3‑235b — создание агентских систем, которые могут работать с внешними приложениями, и написание кода по запросу.

Количество пользователей платформы Yandex AI Studio к сентябрю 2025 года достигло 40 тыс. клиентов, почти половина из них — крупный бизнес. Например, с помощью нейросети Лемана Про снизила стоимость написания карточек товаров на сайте более чем на 95%. «Ренессанс Жизнь» ускорила обработку документов от государственных организаций в десятки раз — теперь этот процесс занимает 20–30 секунд. Чат‑бот от Банки.ру помогает пользователям быстрее находить подходящие финансовые решения. ИИ‑ассистент доступен 20 млн человек и уже отвечает на 20% популярных запросов пользователей, постепенно расширяя круг тем, по которым он может давать консультации.