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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (сентябрь — октябрь)

Все новости сервисов Yandex Cloud — в одном дайджесте. Читайте в этом выпуске: обновления в области безопасности и в сервисах группы «Платформа данных», изменения в документации и многое другое.

16 ноября 2023 г.
20 минут чтения

За последний месяц мы добавили ряд улучшений в сервисы Yandex Cloud, а также обновили и расширили функциональность некоторых инструментов. Рассказываем обо всех релизах, нововведениях и возможностях платформы.

Инфраструктура и сеть

Compute Cloud

Создание кластеров GPU теперь доступно всем пользователям платформы. Возможность объединения графических процессоров позволяет ускорить выполнение задач, требующих больших вычислительных мощностей, таких как машинное обучение и искусственный интеллект.

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Yandex Load Testing

  • У Load Testing появилось публичное API для запуска тестов. Теперь при помощи сервиса можно встраивать нагрузочные тесты в ваши CI процессы.

  • Поддержали возможность создания агентов через terraform. Теперь вы можете с помощью одной команды развернуть целевое приложение и агент тестирования.

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Платформа данных

Обновления в DataSphere

  • Дообученные модели YandexGPT можно опробовать прямо в DataSphere. YandexGPT Playground DataSphere доступен после дообучения тем, у кого есть доступ к сервису YandexGPT.

  • Появилась возможность подключения проекта DataSphere к JupyterLab из локальной IDE.

Новые возможности в Data Transfer

  • Поддержали инкрементальные трансферы для источника YDB. Этот подход позволяет обновлять данные в приёмнике с минимальными задержками и низкой нагрузкой на источник данных.

  • Задокументировали стратегии поставки данных, реализованные в Data Transfer.

  • Добавили парсер Debezium для источников Apache Kafka® и YDS.

  • Также на вебинаре «Диагностика и решение проблем в трансфере данных» команда Data Transfer поделилась опытом, как диагностировать и решать проблемы в трансфере данных.

Yandex Managed Service for PostgreSQL

В Yandex Managed Service for PostgreSQL стала доступна версия PostgreSQL 16. Вы уже можете создать кластер новой версии. Самые важные обновления в PostgreSQL 16:

  • появилось представление pg_stat_io для мониторинга ввода/вывода;

  • стало доступно параллельное выполнение полного и правого хеш‑соединения;

  • повысилась производительность операции vacuum freeze;

  • появилась возможность настроить логическую репликацию с реплики;

  • все новые кластеры Yandex Managed Service for PostgreSQL версии 16 начали использовать локали ICU вместо libc.

Полный список изменений →

DataLens

  • Добавили новую панель для добавления объектов на дашборд в DataLens. С помощью новой панели вы можете в один клик добавить объекты Чарт, Селектор, Текст и Заголовок. Это позволит сократить количество кликов при редактировании дашборда. Кроме того, мы планируем добавить следующие возможности:

    • перетаскивать новые элементы сразу в нужную часть дашборда с помощью drag‑n‑drop;

    • перемещать или прятать новую панель для добавления объектов.

  • Интересуетесь анализом и визуализацией данных? Команда DataLens приглашает вас на ежегодный Yandex DataLens Festival. Эксперты расскажут, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI‑системе и использовать open source для своих задач. Участвуйте бесплатно.

Контейнеры

Managed Service for Kubernetes

  • Обновления Kubernetes до версии 1.28. Этот релиз содержит большое количество изменений, направленных на стабилизацию работы Kubernetes с различными интеграциями, в частности с Network Load Balancer.

  • Добавлена поддержка высокопроизводительных SSD‑дисков для классов хранилищ и постоянных томов.

  • Появилась возможность использовать группы узлов c GPU без предустановленных драйверов. Теперь вы можете самостоятельно выбирать подходящую версию драйвера с помощью приложения GPU Operator.

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Container Registry

В сервисе Container Registry теперь можно настроить сканирование Docker‑образов по расписанию. Сканирование включает в себя проверку контейнерных образов на наличие уязвимостей в компонентах, библиотеках и зависимостях, которые используются в образе.

Функциональность доступна в стадии Preview и не тарифицируется.

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Безопасность

Платформа Yandex Cloud

  • Внешние аудиторы подтвердили соответствие Yandex Cloud требованиям ГОСТ 57580 по усиленному уровню защиты. Область оценки включает IaaS, PaaS, SaaS, сервисы и инфраструктуру ЦОД, в том числе новую зону доступности, подтверждение соответствия для которой мы недавно получили. Мы стали единственной облачной платформой, которая соответует этому уровню защищённости.

  • Кроме того, мы получили соответствие стандарту безопасности для платёжных карт PCI DSS v4 в рамках ЦОД.

Инструменты для пользователей

  • Совместно с нашими партнёрами Neoflex, Card Security и другими мы выпустили бесплатный курс по Compliance. Он поможет пользователям понять, как привести свою систему в соответствие с требованиями законодательства и отраслевых стандартов.

  • Мы запустили Портал соответствия требованиям информационной безопасности. В нём вы найдёте все необходимые отчёты и регламенты безопасности платформы, а также сможете запросить нужные документы для прохождения аудитов.

  • Обновили Стандарт безопасности Yandex Cloud. В нём появились несколько новых контролей и раздел про безопасность приложений и DevSecOps.

Исследование рынка безопасности ПДн

Компания Б-152 при поддержке Yandex Cloud проводит исследование рынка безопасности ПДн. Цель исследования — определить востребованность privacy-специалистов, уровень зарплат, ожидания работодателей и прочие интересные DPO-моменты. Чтобы принять участие, заполните анкету на сайте Б-152.

Машинное обучение

Yandex Search API

Сервис для получения ответов поисковой базы Яндекса в формате XML Yandex Search API стал доступен всем пользователям платформы Yandex Cloud.

Также в Yandex Search API теперь можно получить результаты мобильной выдачи (результат поиска, адаптированный под мобильные устройства пользователя). Новая возможность позволяет настроить для мобильной выдачи сбор поисковых подсказок и подбор ключевых слов для семантического ядра сайта. Это важно для владельцев сайта, так как по статистике более 50% интернет‑трафика приходится на мобильные устройства. Мобильная выдача отличается от результатов по умолчанию формулой ранжирования и наличием ссылок на сайты, оптимизированные для мобильных устройств.

Чтобы получить результаты мобильной выдачи, добавьте заголовок user‑agent со спецификацией устройства и браузера.

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Команда Yandex Cloud

В этой статье мы расскажем:

Бизнес‑инструменты

Tracker

  • Автоматический расчёт времени работы над задачей. В расширенном учёте времени появилась возможность автоматически рассчитывать время, затраченное на выполнение задачи. Время рассчитывается с момента перевода задачи в работу до её закрытия с учётом графика работы сотрудника.

  • Интеграции с формами внутри Tracker. В настройках интеграций для очереди теперь можно создавать и интегрировать формы Yandex Forms.

  • Обновления редактора рабочих процессов:

    • в редакторе рабочих процессов можно копировать рабочие процессы из одних очередей и использовать их в других;

    • пользователям Tracker стал доступен просмотр рабочего процесса на странице задачи. Если у пользователя есть права на просмотр задач очереди, то он сможет увидеть в задаче набор статусов. Также пользователь сможет посмотреть переходы, но только те, которые ему доступны в рамках настроенного процесса;

    • в редакторе рабочих процессов добавлена панель для поиска по статусам и переходам процесса. При нажатии на панель откроется список всех статусов процесса, а в каждом статусе отобразится список настроенных для него переходов с подсказками, какие настройки есть в каждом переходе (например, автоматизации или экраны переходов).

Forms

  • В новом интерфейсе теперь можно настроить тему оформления.

  • Появилась поддержка интеграции Yandex Forms для бизнеса c динамическими таблицами. Вы можете настроить добавление ответов из формы в динамическую таблицу Wiki.

  • Добавили проверку и подсказки в интерфейсе Yandex Forms для настройки интеграции с Yandex Cloud Functions. Теперь интеграции без ключей отображаются заблокированными, а из подсказки можно перейти на страницу добавления ключей.

Wiki

  • Добавили возможность оставлять комментарии к содержимому страницы Wiki.

  • В новом редакторе, в режиме разметки Markdown, появился сплит‑режим. В левой части можно редактировать текст, а в правой части просматривать, как будет выглядеть страница после применения разметки.

  • Изменения в динамических таблицах:

Marketplace

OpenWrt

OpenWrt — операционная система, спроектированная на базе ядра Linux и специально адаптированная для использования в сетевых устройствах, в основном в маршрутизаторах.

Вебмониторэкс API Security

Решение для защиты веб‑приложений и API, обеспечивающее защиту от хакерских атак и автоматический поиск уязвимостей.

Все сервисы Yandex Cloud

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Образование

Бесплатный курс «Основы работы с Yandex Tracker»

Курс разработан для того, чтобы быстро разобраться, как настроить Tracker под ваши задачи. Вы узнаете, как выстраивать процессы и управлять проектами, попробуете автоматизировать работу с задачами и настроить интеграцию с другими системами. Обучение подойдёт как новичкам, так и опытным пользователям.

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Изменения в документации

Появились новые документы:

Инфраструктура и сеть

Yandex Compute Cloud

Yandex Object Storage

Yandex Virtual Private Cloud

Yandex API Gateway

Yandex Network Load Balancer

Yandex Application Load Balancer

Yandex Load Testing

Yandex Cloud Backup

Yandex Monitoring

Yandex Cloud Logging

Платформа данных

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Yandex Managed Service for MySQL®

Yandex Managed Service for ClickHouse

Yandex Managed Service for YDB

Yandex Managed Service for Redis

Yandex Managed Service for MongoDB

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Yandex Managed Service for Greenplum®

Yandex Managed Service for Elasticsearch

Yandex Managed Service for OpenSearch

Yandex Data Proc

Yandex Data Transfer

Yandex Object Storage

Yandex Message Queue

Yandex Data Streams

  • Добавлена информация о Kafka API.

Yandex Query

Yandex DataSphere

Yandex DataLens

Yandex Monitoring

Контейнеры

Yandex Managed Service for Kubernetes

Yandex Serverless Containers

Инструменты разработчика

Yandex Load Testing

Yandex Managed Service for GitLab

Yandex Search API

Yandex SmartCaptcha

Бессерверные вычисления

Yandex Cloud Functions

Yandex Managed Service for YDB

Yandex API Gateway

Yandex Object Storage

Yandex Serverless Containers

Yandex IoT Core

Yandex Query

Yandex Data Streams

  • Добавлена информация о Kafka API.

Yandex Message Queue

Безопасность

Yandex Key Management Service

Yandex Certificate Manager

Yandex Lockbox

Yandex Identity and Access Management

Yandex Audit Trails

Yandex SmartCaptcha

Ресурсы и управление

Yandex Cloud Organization

Yandex Monitoring

Yandex Identity and Access Management

Yandex Resource Manager

Yandex Cloud Logging

Yandex Cloud Billing

Машинное обучение

Yandex DataSphere

Yandex SpeechKit

Yandex Vision

Yandex Search API

YandexGPT

Бизнес‑инструменты

Yandex Tracker

Yandex Forms

Yandex Wiki

Yandex DataLens

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Продуктовый дайджест Yandex Cloud (сентябрь — октябрь)
16 ноября 2023 г.
20 минут чтения
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