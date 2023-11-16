Продуктовый дайджест Yandex Cloud (сентябрь — октябрь)
Все новости сервисов Yandex Cloud — в одном дайджесте. Читайте в этом выпуске: обновления в области безопасности и в сервисах группы «Платформа данных», изменения в документации и многое другое.
За последний месяц мы добавили ряд улучшений в сервисы Yandex Cloud, а также обновили и расширили функциональность некоторых инструментов. Рассказываем обо всех релизах, нововведениях и возможностях платформы.
Инфраструктура и сеть
Compute Cloud
Создание кластеров GPU теперь доступно всем пользователям платформы. Возможность объединения графических процессоров позволяет ускорить выполнение задач, требующих больших вычислительных мощностей, таких как машинное обучение и искусственный интеллект.
Yandex Load Testing
-
У Load Testing появилось публичное API для запуска тестов. Теперь при помощи сервиса можно встраивать нагрузочные тесты в ваши CI процессы.
-
Поддержали возможность создания агентов через terraform. Теперь вы можете с помощью одной команды развернуть целевое приложение и агент тестирования.
Платформа данных
Обновления в DataSphere
-
Дообученные модели YandexGPT можно опробовать прямо в DataSphere. YandexGPT Playground DataSphere доступен после дообучения тем, у кого есть доступ к сервису YandexGPT.
-
Появилась возможность подключения проекта DataSphere к JupyterLab из локальной IDE.
Новые возможности в Data Transfer
-
Поддержали инкрементальные трансферы для источника YDB. Этот подход позволяет обновлять данные в приёмнике с минимальными задержками и низкой нагрузкой на источник данных.
-
Задокументировали стратегии поставки данных, реализованные в Data Transfer.
-
Добавили парсер Debezium для источников Apache Kafka® и YDS.
-
Также на вебинаре «Диагностика и решение проблем в трансфере данных» команда Data Transfer поделилась опытом, как диагностировать и решать проблемы в трансфере данных.
Yandex Managed Service for PostgreSQL
В Yandex Managed Service for PostgreSQL стала доступна версия PostgreSQL 16. Вы уже можете создать кластер новой версии. Самые важные обновления в PostgreSQL 16:
-
появилось представление
pg_stat_ioдля мониторинга ввода/вывода;
-
стало доступно параллельное выполнение полного и правого хеш‑соединения;
-
повысилась производительность операции vacuum freeze;
-
появилась возможность настроить логическую репликацию с реплики;
-
все новые кластеры Yandex Managed Service for PostgreSQL версии 16 начали использовать локали ICU вместо libc.
DataLens
-
Добавили новую панель для добавления объектов на дашборд в DataLens. С помощью новой панели вы можете в один клик добавить объекты Чарт, Селектор, Текст и Заголовок. Это позволит сократить количество кликов при редактировании дашборда. Кроме того, мы планируем добавить следующие возможности:
-
перетаскивать новые элементы сразу в нужную часть дашборда с помощью drag‑n‑drop;
-
перемещать или прятать новую панель для добавления объектов.
-
-
Интересуетесь анализом и визуализацией данных? Команда DataLens приглашает вас на ежегодный Yandex DataLens Festival. Эксперты расскажут, как построить аналитику в облаке, организовать командную работу в BI‑системе и использовать open source для своих задач. Участвуйте бесплатно.
Контейнеры
Managed Service for Kubernetes
-
Обновления Kubernetes до версии 1.28. Этот релиз содержит большое количество изменений, направленных на стабилизацию работы Kubernetes с различными интеграциями, в частности с Network Load Balancer.
-
Добавлена поддержка высокопроизводительных SSD‑дисков для классов хранилищ и постоянных томов.
-
Появилась возможность использовать группы узлов c GPU без предустановленных драйверов. Теперь вы можете самостоятельно выбирать подходящую версию драйвера с помощью приложения GPU Operator.
Container Registry
В сервисе Container Registry теперь можно настроить сканирование Docker‑образов по расписанию. Сканирование включает в себя проверку контейнерных образов на наличие уязвимостей в компонентах, библиотеках и зависимостях, которые используются в образе.
Функциональность доступна в стадии Preview и не тарифицируется.
Безопасность
Платформа Yandex Cloud
-
Внешние аудиторы подтвердили соответствие Yandex Cloud требованиям ГОСТ 57580 по усиленному уровню защиты. Область оценки включает IaaS, PaaS, SaaS, сервисы и инфраструктуру ЦОД, в том числе новую зону доступности, подтверждение соответствия для которой мы недавно получили. Мы стали единственной облачной платформой, которая соответует этому уровню защищённости.
-
Кроме того, мы получили соответствие стандарту безопасности для платёжных карт PCI DSS v4 в рамках ЦОД.
Инструменты для пользователей
-
Совместно с нашими партнёрами Neoflex, Card Security и другими мы выпустили бесплатный курс по Compliance. Он поможет пользователям понять, как привести свою систему в соответствие с требованиями законодательства и отраслевых стандартов.
-
Мы запустили Портал соответствия требованиям информационной безопасности. В нём вы найдёте все необходимые отчёты и регламенты безопасности платформы, а также сможете запросить нужные документы для прохождения аудитов.
-
Обновили Стандарт безопасности Yandex Cloud. В нём появились несколько новых контролей и раздел про безопасность приложений и DevSecOps.
Исследование рынка безопасности ПДн
Компания Б-152 при поддержке Yandex Cloud проводит исследование рынка безопасности ПДн. Цель исследования — определить востребованность privacy-специалистов, уровень зарплат, ожидания работодателей и прочие интересные DPO-моменты. Чтобы принять участие, заполните анкету на сайте Б-152.
Машинное обучение
Yandex Search API
Сервис для получения ответов поисковой базы Яндекса в формате XML Yandex Search API стал доступен всем пользователям платформы Yandex Cloud.
Также в Yandex Search API теперь можно получить результаты мобильной выдачи (результат поиска, адаптированный под мобильные устройства пользователя). Новая возможность позволяет настроить для мобильной выдачи сбор поисковых подсказок и подбор ключевых слов для семантического ядра сайта. Это важно для владельцев сайта, так как по статистике более 50% интернет‑трафика приходится на мобильные устройства. Мобильная выдача отличается от результатов по умолчанию формулой ранжирования и наличием ссылок на сайты, оптимизированные для мобильных устройств.
Чтобы получить результаты мобильной выдачи, добавьте заголовок
user‑agent со спецификацией устройства и браузера.
В этой статье мы расскажем:
Бизнес‑инструменты
Tracker
-
Автоматический расчёт времени работы над задачей. В расширенном учёте времени появилась возможность автоматически рассчитывать время, затраченное на выполнение задачи. Время рассчитывается с момента перевода задачи в работу до её закрытия с учётом графика работы сотрудника.
-
Интеграции с формами внутри Tracker. В настройках интеграций для очереди теперь можно создавать и интегрировать формы Yandex Forms.
-
Обновления редактора рабочих процессов:
-
в редакторе рабочих процессов можно копировать рабочие процессы из одних очередей и использовать их в других;
-
пользователям Tracker стал доступен просмотр рабочего процесса на странице задачи. Если у пользователя есть права на просмотр задач очереди, то он сможет увидеть в задаче набор статусов. Также пользователь сможет посмотреть переходы, но только те, которые ему доступны в рамках настроенного процесса;
-
в редакторе рабочих процессов добавлена панель для поиска по статусам и переходам процесса. При нажатии на панель откроется список всех статусов процесса, а в каждом статусе отобразится список настроенных для него переходов с подсказками, какие настройки есть в каждом переходе (например, автоматизации или экраны переходов).
-
Forms
-
В новом интерфейсе теперь можно настроить тему оформления.
-
Появилась поддержка интеграции Yandex Forms для бизнеса c динамическими таблицами. Вы можете настроить добавление ответов из формы в динамическую таблицу Wiki.
-
Добавили проверку и подсказки в интерфейсе Yandex Forms для настройки интеграции с Yandex Cloud Functions. Теперь интеграции без ключей отображаются заблокированными, а из подсказки можно перейти на страницу добавления ключей.
Wiki
-
Добавили возможность оставлять комментарии к содержимому страницы Wiki.
-
В новом редакторе, в режиме разметки Markdown, появился сплит‑режим. В левой части можно редактировать текст, а в правой части просматривать, как будет выглядеть страница после применения разметки.
-
Изменения в динамических таблицах:
-
у динамической таблицы появилась шапка, которая содержит название (с возможностью редактирования), опции поиска и сортировки, настройки и другую дополнительную информацию;
-
добавили возможность просматривать историю изменений динамической таблицы;
-
теперь файлы в формате CSV и TXT можно импортировать из файла в динамическую таблицу. В окне предпросмотра загрузки вы можете указать параметры файла для корректного отображения в динамической таблице.
-
Marketplace
OpenWrt
OpenWrt — операционная система, спроектированная на базе ядра Linux и специально адаптированная для использования в сетевых устройствах, в основном в маршрутизаторах.
Вебмониторэкс API Security
Решение для защиты веб‑приложений и API, обеспечивающее защиту от хакерских атак и автоматический поиск уязвимостей.
Образование
Бесплатный курс «Основы работы с Yandex Tracker»
Курс разработан для того, чтобы быстро разобраться, как настроить Tracker под ваши задачи. Вы узнаете, как выстраивать процессы и управлять проектами, попробуете автоматизировать работу с задачами и настроить интеграцию с другими системами. Обучение подойдёт как новичкам, так и опытным пользователям.
Изменения в документации
Появились новые документы:
Инфраструктура и сеть
Yandex Compute Cloud
-
Добавлена информация о поочередной перезагрузке и пересозданию виртуальных машин в группе.
-
Добавлена информация о шифровании.
-
Добавлены пошаговые инструкции по поочередным перезагрузке и пересозданию виртуальных машин в группе.
-
Добавлена пошаговая инструкция по подключению к виртуальной машине через OS Login.
-
Добавлена пошаговая инструкция по восстановлению диска с помощью образа.
-
Добавлены пошаговые инструкции по шифрованию снимка и диска.
-
Добавлена пошаговая инструкция по импорту образа из другого облака или каталога.
-
Добавлена пошаговая инструкция по переносу диска в другую зону доступности.
-
Обновлена информация о снимках дисков и дисках.
-
Обновлена информация о программно‑ускоренной сети в Compute Cloud.
-
Обновлена пошаговая инструкция по изменению диска.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению диска к виртуальной машине.
-
Обновлена пошаговая инструкция по переносу виртуальной машины в другую зону доступности.
-
Обновлена пошаговая инструкция по работе с Yandex Cloud изнутри виртуальной машины.
-
Обновлена пошаговая инструкция по привязке к виртуальной машине публичного IP‑адреса: добавлен способ выполнения действий с помощью Terraform.
-
Обновлён раздел Управление доступом.
-
Обновлён раздел Правила тарификации: добавлена тарификация файловых хранилищ.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Object Storage
-
Добавлена пошаговая инструкция по получению информации о бакете и статистике бакета.
-
Обновлена информация об инструментах: GeeseFS и AWS Command Line Interface (AWS CLI).
-
Обновлено практическое руководство по подключению к Object Storage из Virtual Private Cloud.
-
Обновлены пошаговые инструкции по созданию и удалению бакета: добавлен способ выполнения действий с помощью AWS CLI.
Yandex Virtual Private Cloud
-
Добавлена пошаговая инструкция по изучению карты облачной сети.
-
Обновлена информация о диапазонах публичных IP‑адресов Yandex Cloud: добавлены адреса, используемые SmartCaptcha.
-
Обновлена информация о группах безопасности.
-
Обновлена информация о статических маршрутах, таблицах маршрутизации и облачных сетях.
-
Обновлена информация о программно‑ускоренной сети в Virtual Private Cloud.
-
Обновлён раздел Начало работы.
-
Обновлён раздел Правила тарификации для Virtual Private Cloud: добавлена тарификация при использовании NAT‑шлюзов.
Yandex API Gateway
-
Добавлена информация об ограничении скорости запросов.
-
Добавлена информация о параметризации спецификации.
-
Добавлена информация о канареечном релизе.
-
Добавлено практическое руководство по канареечному релизу функции Cloud Functions.
-
Обновлена информация о расширении components:x‑yc‑apigateway‑integrations.
Yandex Network Load Balancer
- Добавлена пошаговая инструкция по перемещению ВМ в целевую группу в новой зоне доступности.
Yandex Application Load Balancer
-
Добавлена пошаговая инструкция по перемещению ВМ в целевую группу в новой зоне доступности.
-
Обновлена информация в справочнике инструментов для Managed Service for Kubernetes: дополнены поля и аннотации ресурса Ingress.
Yandex Load Testing
-
Добавлено практическое руководство по нагрузочному тесту с помощью JMeter.
-
Обновлена информация о генераторах нагрузки: добавлен инструмент JMeter.
Yandex Cloud Backup
-
Добавлена пошаговая инструкция по восстановлению на виртуальной машине отдельных директорий и файлов.
-
Добавлена пошаговая инструкция по удалению виртуальной машины из Cloud Backup.
-
Добавлена пошаговая инструкция по созданию виртуальной машины Windows Server с подключением к Cloud Backup.
-
Добавлена пошаговая инструкция по созданию резервной копии виртуальной машины.
-
Добавлен справочник API.
-
Обновлены пошаговые инструкции по выполнению действий с помощью API.
-
Обновлены пошаговые инструкции по управлению политиками резервного копирования: добавлены способы выполнения действий с помощью Terraform.
-
Обновлён раздел Правила тарификации.
Yandex Monitoring
- Обновлена пошаговая инструкция по поставкам метрик пользовательских приложений.
Yandex Cloud Logging
-
Добавлено практическое руководство по визуализации логов в Grafana с помощью плагина Yandex Cloud Logging.
-
Добавлены пошаговые инструкции по выгрузке логов.
Платформа данных
Yandex Managed Service for PostgreSQL
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из Managed Service for PostgreSQL в Yandex Managed Service for MySQL с помощью Yandex Data Transfer.
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for MySQL в Managed Service for PostgreSQL с помощью Yandex Data Transfer.
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из AWS RDS for PostgreSQL в Yandex Managed Service for PostgreSQL с помощью Yandex Data Transfer.
-
Добавлена пошаговая инструкция по управлению дисковым пространством.
-
Добавлена пошаговая инструкция по миграции хостов PostgreSQL‑кластера в другую зону доступности.
-
Добавлена пошаговая инструкция по копированию и заполнению таблицы с локальной машины.
-
Обновлена информация о хранилище в Managed Service for PostgreSQL: добавлено автоматическое увеличение размера хранилища.
-
Обновлена информация о подключении к базе данных в кластере PostgreSQL.
-
Обновлены пошаговые инструкции по созданию и изменению настроек PostgreSQL‑кластера.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к базе данных в кластере PostgreSQL.
-
Обновлена пошаговая инструкция по управлению резервными копиями в Managed Service for PostgreSQL: добавлен способ удаления резервной копии с помощью CLI.
-
Обновлена пошаговая инструкция по назначению привилегий и ролей пользователям PostgreSQL.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Managed Service for MySQL®
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for PostgreSQL в Managed Service for MySQL с помощью Yandex Data Transfer.
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из Managed Service for MySQL в Yandex Managed Service for PostgreSQL с помощью Yandex Data Transfer.
-
Добавлена пошаговая инструкция по миграции хостов MySQL‑кластера в другую зону доступности.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию MySQL‑кластера.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к базе данных в кластере MySQL: добавлена информация о FQDN хоста MySQL.
Yandex Managed Service for ClickHouse
-
Добавлена пошаговая инструкция по миграции хостов ClickHouse‑кластера в другую зону доступности.
-
Обновлена информация о настройках ClickHouse.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к базе данных в кластере ClickHouse.
-
Обновлена пошаговая инструкция по управлению моделями машинного обучения в Managed Service for ClickHouse.
Yandex Managed Service for YDB
-
Добавлен раздел Работа с YDB через Terraform.
-
Обновлено практическое руководство по подключению к базе данных YDB из функции Yandex Cloud Functions на Node.js.
-
Обновлён раздел Управление доступом: добавлена роль
ydb.kafkaApi.client.
Yandex Managed Service for Redis
-
Добавлена пошаговая инструкция по миграции хостов Redis‑кластера в другую зону доступности.
-
Обновлена информация о доступных командах Managed Service for Redis.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подготовке к подключению: добавлена информация о FQDN хоста Redis.
Yandex Managed Service for MongoDB
-
Добавлена пошаговая инструкция по миграции хостов MongoDB‑кластера в другую зону доступности.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к базе данных в кластере MongoDB: добавлена информация о FQDN хоста MongoDB.
-
Обновлена пошаговая инструкция по изменению настроек MongoDB‑кластера.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию MongoDB‑кластера: добавлены способы выполнения действий с помощью CLI.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к топикам в кластере Apache Kafka.
-
Обновлён раздел История изменений.
Yandex Managed Service for Greenplum®
-
Добавлено описание командного центра Greenplum®.
-
Добавлено практическое руководство по выгрузке данных Greenplum® в холодное хранилище Yandex Object Storage.
-
Добавлена пошаговая инструкция по оценке количества уникальных элементов с помощью алгоритма HyperLogLog.
-
Обновлена информация о типах хранения данных в Greenplum®.
-
Обновлена информация о резервных копиях.
-
Обновлена информация о настройках Greenplum®.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к базе данных.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию и изменению настроек кластера Greenplum®.
-
Обновлена пошаговая инструкция по управлению резервными копиями в Managed Service for Greenplum®.
Yandex Managed Service for Elasticsearch
-
Добавлена пошаговая инструкция по миграции хостов Elasticsearch‑кластера в другую зону доступности.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к Elasticsearch‑кластеру.
Yandex Managed Service for OpenSearch
-
Обновлена пошаговая инструкция по подключению к базе данных в кластере OpenSearch: добавлена информация о FQDN хоста OpenSearch.
-
Обновлена пошаговая инструкция по управлению группами хостов OpenSearch.
Yandex Data Proc
-
Добавлена информация о Delta Lake в Yandex Data Proc.
-
Добавлено практическое руководство по автоматизации работы с помощью Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
-
Добавлена пошаговая инструкция по подготовке и использованию виртуальных окружений Python.
-
Добавлены пошаговые инструкции по настройке Delta Lake.
-
Обновлена информация о скриптах инициализации.
-
Обновлено практическое руководство по интеграции с сервисом Yandex DataSphere.
-
Обновлён раздел История изменений.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Data Transfer
-
Добавлена информация о сети в Yandex Data Transfer.
-
Добавлена информация о гарантиях поставки данных.
-
Добавлена информация о периодическом инкрементальном копировании.
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for MySQL в Yandex Managed Service for PostgreSQL.
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из Yandex Managed Service for PostgreSQL в Yandex Managed Service for MySQL.
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из AWS RDS for PostgreSQL в Yandex Managed Service for PostgreSQL.
-
Добавлена пошаговая инструкция по настройке эндпоинта‑источника Object Storage.
-
-
Обновлена информация о трансформации данных.
-
Обновлена пошаговая инструкция по подготовке к трансферу.
-
Обновлён раздел Решение проблем.
Yandex Object Storage
-
Добавлена пошаговая инструкция по получению информации о бакете и статистике бакета.
-
Обновлена информация об инструментах: GeeseFS и AWS Command Line Interface (AWS CLI).
-
Обновлено практическое руководство по подключению к Object Storage из Virtual Private Cloud.
-
Обновлены пошаговые инструкции по созданию и удалению бакета: добавлен способ выполнения действий с помощью AWS CLI.
Yandex Message Queue
-
Добавлена пошаговая инструкция по настройке AWS CLI.
-
Обновлена пошаговая инструкция по удалению очереди сообщений.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию новой очереди сообщений.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Data Streams
- Добавлена информация о Kafka API.
Yandex Query
-
Добавлена пошаговая инструкция по загрузке схемы данных.
-
Обновлена информация о работе с JSON.
-
Обновлена информация о форматах данных и алгоритмах сжатия.
-
Обновлена инструкция по работе с базами данных Managed Service for PostgreSQL и Managed Service for ClickHouse.
Yandex DataSphere
-
Добавлена информация о моделях, фундаментальных моделях, проектах и заданиях Jobs.
-
Добавлены специальные условия для образовательных учреждений.
-
Добавлена пошаговая инструкция по подключению к JupyterLab проекта из локальной IDE.
-
Добавлена пошаговая инструкция по настройке создания ноутбуков JupyterLab по шаблону.
-
Добавлена пошаговая инструкция по запуску заданий DataSphere Jobs.
-
Добавлена пошаговая инструкция по работе с моделями.
-
Обновлено практическое руководство по интеграции с сервисом Yandex Data Proc.
-
Обновлён список предустановленного ПО.
-
Обновлён раздел Правила тарификации: добавлены примеры расчёта стоимости.
-
Обновлён раздел Публичные материалы о DataSphere.
-
Обновлён раздел История изменений.
Yandex DataLens
-
Добавлены инструкции по добавлению заголовка и текста на дашборд.
-
Добавлена пошаговая инструкция по замене подключения в датасете и замене датасета в чарте.
-
Обновлена информация о переносе объектов в воркбуки.
-
Обновлена информация об ошибках.
-
Обновлена инструкция по добавлению селектора на дашборд и использованию параметров и ограничений.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы: добавлена страница с вопросами про воркбуки и коллекции.
Yandex Monitoring
- Обновлена пошаговая инструкция по поставкам метрик пользовательских приложений.
Контейнеры
Yandex Managed Service for Kubernetes
-
Добавлено практическое руководство по использованию групп узлов c GPU без предустановленных драйверов.
-
Добавлены пошаговые инструкции по установке Velero, ExternalDNS c плагином для Yandex Cloud DNS, Time‑Slicing GPUs, cert‑manager c плагином Yandex Cloud DNS ACME webhook, Istio и Chaos Mesh.
-
Обновлена информация о политике аудита в Managed Service for Kubernetes.
-
Обновлено практическое руководство по установке Ingress‑контроллера NGINX с менеджером для сертификатов Let’s Encrypt®.
-
Обновлено практическое руководство по синхронизации с секретами Yandex Lockbox.
-
Обновлено практическое руководство по непрерывному развёртыванию контейнеризованных приложений с помощью GitLab.
-
Обновлены пошаговые инструкции по настройке автомасштабирования и установке Policy Reporter.
-
Обновлена пошаговая инструкция по установке Kyverno & Kyverno Policies.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
-
Обновлён раздел История изменений.
Yandex Serverless Containers
-
Добавлена информация о монтировании бакетов в контейнер.
-
Добавлена пошаговая инструкция по монтированию бакета в контейнер.
-
Добавлена пошаговая инструкция по созданию триггера, который передаёт сообщения в контейнер Serverless Containers из топика брокера Yandex IoT Core.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию таймера, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Object Storage, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для почты, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по записи логов в журнал выполнения контейнера.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Container Registry, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Cloud Logging, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по изменению триггера в Serverless Containers.
Инструменты разработчика
Yandex Load Testing
-
Добавлено практическое руководство по нагрузочному тесту с помощью JMeter.
-
Обновлена информация о генераторах нагрузки: добавлен инструмент JMeter.
Yandex Managed Service for GitLab
-
Добавлено практическое руководство по интеграции с Yandex Tracker.
-
Добавлена пошаговая инструкция по настройке правил ревью кода.
-
Обновлена информация о правилах ревью кода в Managed Service for GitLab.
-
Обновлено практическое руководство по непрерывному развёртыванию контейнеризованных приложений Managed Service for Kubernetes.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Search API
-
Добавлена пошаговая инструкция по запросу лимитов на ближайшие сутки.
-
Добавлена пошаговая инструкция по получению результатов мобильной выдачи.
-
Обновлена информация о сервисе Yandex Search API.
Yandex SmartCaptcha
-
Добавлена информация о публичных IP‑адресах сервиса SmartCaptcha.
-
Добавлена информация о типах проверок и ключах капчи.
-
Обновлена информация о подключении капчи в React: добавлен сброс состояния SmartCaptcha.
Бессерверные вычисления
Yandex Cloud Functions
-
Добавлена информация о монтировании бакетов в функцию.
-
Добавлено практическое руководство по канареечному релизу функции Cloud Functions.
-
Добавлена пошаговая инструкция по созданию триггера, который передаёт сообщения в функцию Cloud Functions из топика брокера Yandex IoT Core.
-
Добавлена пошаговая инструкция по монтированию бакета в функцию.
-
Добавлена пошаговая инструкция по асинхронному вызову функции.
-
Обновлено практическое руководство по подключению к базе данных YDB из функции Yandex Cloud Functions на Node.js.
-
Обновлена информация о модели программирования на языке Java.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию таймера, который вызывает функцию Cloud Functions.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Object Storage, который вызывает функцию Cloud Functions.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для почты, который вызывает функцию Cloud Functions.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Cloud Logging, который вызывает функцию Cloud Functions.
-
Обновлена пошаговая инструкция по изменению триггера в Cloud Functions.
Yandex Managed Service for YDB
-
Добавлен раздел Работа с YDB через Terraform.
-
Обновлено практическое руководство по подключению к базе данных YDB из функции Yandex Cloud Functions на Node.js.
-
Обновлён раздел Управление доступом: добавлена роль
ydb.kafkaApi.client.
Yandex API Gateway
-
Добавлена информация об ограничении скорости запросов.
-
Добавлена информация о параметризации спецификации.
-
Добавлена информация о канареечном релизе.
-
Добавлено практическое руководство по канареечному релизу функции Cloud Functions.
-
Обновлена информация о расширении components:x‑yc‑apigateway‑integrations.
Yandex Object Storage
-
Добавлена пошаговая инструкция по получению информации о бакете и статистике бакета.
-
Обновлена информация об инструментах: GeeseFS и AWS Command Line Interface (AWS CLI).
-
Обновлено практическое руководство по подключению к Object Storage из Virtual Private Cloud.
-
Обновлены пошаговые инструкции по созданию и удалению бакета: добавлен способ выполнения действий с помощью AWS CLI.
Yandex Serverless Containers
-
Добавлена информация о монтировании бакетов в контейнер.
-
Добавлена пошаговая инструкция по монтированию бакета в контейнер.
-
Добавлена пошаговая инструкция по созданию триггера, который передаёт сообщения в контейнер Serverless Containers из топика брокера Yandex IoT Core.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию таймера, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Object Storage, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для почты, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по записи логов в журнал выполнения контейнера.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Container Registry, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию триггера для Cloud Logging, который вызывает контейнер Serverless Containers.
-
Обновлена пошаговая инструкция по изменению триггера в Serverless Containers.
Yandex IoT Core
-
Добавлена пошаговая инструкция по экспорту сообщений в Data Streams.
-
Добавлена пошаговая инструкция по созданию триггера для топика брокера.
-
Обновлена информация об использовании топиков.
-
Обновлён раздел Управление доступом.
Yandex Query
-
Добавлена пошаговая инструкция по загрузке схемы данных.
-
Обновлена информация о работе с JSON.
-
Обновлена информация о форматах данных и алгоритмах сжатия.
-
Обновлена инструкция по работе с базами данных Managed Service for PostgreSQL и Managed Service for ClickHouse.
Yandex Data Streams
- Добавлена информация о Kafka API.
Yandex Message Queue
-
Добавлена пошаговая инструкция по настройке AWS CLI.
-
Обновлена пошаговая инструкция по удалению очереди сообщений.
-
Обновлена пошаговая инструкция по созданию новой очереди сообщений.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Безопасность
Yandex Key Management Service
-
Добавлена информация об электронной подписи в KMS и асимметричной ключевой паре подписи в KMS.
-
Добавлена информация об асимметричном шифровании в KMS и асимметричной ключевой паре шифрования в KMS.
-
Добавлены пошаговые инструкции по асимметричному шифрованию данных и управлению электронной подписью.
-
Обновлён раздел Управление доступом.
Yandex Certificate Manager
-
Обновлена информация об интеграции с сервисами Yandex Cloud: добавлены сервисы Yandex Cloud CDN и Yandex Lockbox.
-
Обновлена пошаговая инструкция по добавлению пользовательского сертификата.
-
Обновлен раздел Вопросы и ответы.
Yandex Lockbox
- Обновлено практическое руководство по синхронизации с секретами Yandex Managed Service for Kubernetes.
Yandex Identity and Access Management
-
Обновлены квоты.
-
Обновлён раздел Начало работы с Identity and Access Management.
-
Обновлён раздел Управление доступом: добавлены роли
auditor,
iam.viewer,
iam.editorи
iam.admin.
-
Обновлён раздел Роли: добавлены роли в сервисах Yandex IoT Core, Yandex Compute Cloud, Cloud Organization, Yandex DataSphere, Yandex SpeechSense и Yandex Key Management Service.
Yandex Audit Trails
-
Добавлена информация об аудитном логе событий уровня сервисов.
-
Добавлена информация о сравнении логов событий уровня конфигурации и уровня сервисов.
-
Добавлен справочник событий уровня сервисов.
-
Обновлена информация об аудитных логах событий уровней конфигурации и сервисов.
-
Обновлена информация о логе диагностики.
-
Обновлён справочник событий уровня конфигурации.
-
Обновлён обзор сервиса Yandex Audit Trails.
Yandex SmartCaptcha
-
Добавлена информация о публичных IP‑адресах сервиса SmartCaptcha.
-
Добавлена информация о типах проверок и ключах капчи.
-
Обновлена информация о подключении капчи в React: добавлен сброс состояния SmartCaptcha.
Ресурсы и управление
Yandex Cloud Organization
-
Добавлена информация о подключении к ВМ через OS Login.
-
Добавлена информация о сопоставлении групп пользователей для SAML‑совместимых федераций.
-
Добавлена пошаговая инструкция по созданию профиля OS Login и включению доступа через OS Login.
-
Добавлена пошаговая инструкция по сопоставлению групп пользователей для SAML‑совместимых федераций.
-
Добавлена информация о новом способе переключения между разными организациями.
-
Обновлены квоты.
-
Обновлён раздел Управление доступом: добавлена инструкция по назначению роли группе пользователей.
Yandex Monitoring
- Обновлена пошаговая инструкция по поставкам метрик пользовательских приложений.
Yandex Identity and Access Management
-
Обновлены квоты.
-
Обновлён раздел Начало работы с Identity and Access Management.
-
Обновлён раздел Управление доступом: добавлены роли
auditor,
iam.viewer,
iam.editorи
iam.admin.
-
Обновлён раздел Роли: добавлены роли в сервисах Yandex IoT Core, Yandex Compute Cloud, Cloud Organization, Yandex DataSphere, Yandex SpeechSense и Yandex Key Management Service.
Yandex Resource Manager
-
Обновлены пошаговые инструкции по получению уведомлений сервисов в облаке и каталоге.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Cloud Logging
-
Добавлено практическое руководство по визуализации логов в Grafana с помощью плагина Yandex Cloud Logging.
-
Добавлены пошаговые операции по выгрузке логов.
Yandex Cloud Billing
-
Добавлена пошаговая инструкция по скачиванию персональных данных, связанных с платёжным аккаунтом.
-
Обновлена информация об отчётных документах для организаций и ИП, актах, счетах на оплату, договорах и электронном документообороте.
Машинное обучение
Yandex DataSphere
-
Добавлена информация о моделях, фундаментальных моделях, проектах и заданиях Jobs.
-
Добавлены специальные условия для образовательных учреждений.
-
Добавлена пошаговая инструкция по подключению к JupyterLab проекта из локальной IDE.
-
Добавлена пошаговая инструкция по настройке создания ноутбуков JupyterLab по шаблону.
-
Добавлена пошаговая инструкция по запуску заданий DataSphere Jobs.
-
Добавлена пошаговая инструкция по работе с моделями.
-
Обновлено практическое руководство по интеграции с сервисом Yandex Data Proc.
-
Обновлён список предустановленного ПО.
-
Обновлён раздел Правила тарификации: добавлены примеры расчёта стоимости.
-
Обновлён раздел Публичные материалы о DataSphere.
-
Обновлён раздел История изменений.
Yandex SpeechKit
-
Добавлена информация об анализе результатов распознавания.
-
Обновлено практическое руководство по асинхронному распознаванию аудиофайлов в формате OggOpus и LPCM.
-
Обновлена инструкция по распознаванию длинных аудиофайлов в SpeechKit.
-
Обновлён раздел Управление доступом: добавлены роли
ai.auditor,
ai.viewer,
ai.editor,
ai.admin.
-
Добавлены новые голоса и амплуа для синтеза на русском языке.
-
Обновлён раздел «История изменений» в сервисах распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit.
Yandex Vision
-
Обновлена информация об оптическом распознавании текста (OCR).
-
Обновлены пошаговые инструкции по распознаванию текста.
-
Обновлена диагностика ошибок в Yandex Vision.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Search API
-
Добавлена пошаговая инструкция по запросу лимитов на ближайшие сутки.
-
Добавлена пошаговая инструкция по получению результатов мобильной выдачи.
-
Обновлена информация о сервисе Yandex Search API.
YandexGPT
-
Добавлена информация о токенах.
-
Добавлен раздел История изменений.
-
Обновлена информация о сервисе YandexGPT: добавлены режимы работы.
-
Обновлён раздел Управление доступом: добавлены роли
ai.auditor,
ai.viewer,
ai.editor,
ai.admin.
Бизнес‑инструменты
Yandex Tracker
-
Добавлена информация о поддержке обратной совместимости в рабочих процессах очереди.
-
-
Добавлена информация о диаграмме Ганта для портфеля проектов.
-
Добавлено практическое руководство по интеграции Tracker с Cloud Functions.
-
Добавлены инструкции по подключению расширенного учёта времени и созданию портфеля.
-
Добавлены инструкции по настройке Tracker для отдела кадров.
-
Добавлена информация про обучающие курсы по Yandex Tracker.
-
-
-
Обновлена информация об интеграции с репозиториями: GitHub, Bitbucket и GitLab.
-
Обновлена информация о переходах между статусами и управлении рабочими процессами.
-
Обновлена инструкция об указании затраченного времени.
-
Обновлен «Справочник API»: добавлены инструкции по созданию версии очереди и выдаче права доступа к очереди.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы.
Yandex Forms
-
Добавлена инструкция по вызову функции Cloud Functions.
-
-
Обновлена инструкция по добавлению ответа на Wiki.
-
Обновлена инструкция по управлению формами: добавлена инструкция по переносу формы в другой аккаунт или организацию.
Yandex Wiki
-
Добавлены разделы Новый редактор и Старый редактор.
-
-
Обновлён справочник разметки: добавлена инструкция по вставке видео или аудио.
Yandex DataLens
-
Добавлены инструкции по добавлению заголовка и текста на дашборд.
-
Добавлена пошаговая инструкция по замене подключения в датасете и замене датасета в чарте.
-
Обновлена информация о переносе объектов в воркбуки.
-
Обновлена информация об ошибках.
-
Обновлена инструкция по добавлению селектора на дашборд и использованию параметров и ограничений.
-
Обновлён раздел Вопросы и ответы: добавлена страница с вопросами про воркбуки и коллекции.
Другие обновления
Интерфейс командной строки
- Обновлён раздел Релизы CLI.
Безопасность в Yandex Cloud
-
Обновлён стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud 1.1: добавлена защита приложений.
-
Обзор платформы Yandex Cloud
-
Добавлено описание терминов: Web Application Firewall, IPsec, DDoS‑атака в разделе «Облачная терминология».
-
Обновлено описание термина OLAP в разделе «Облачная терминология».
-
Обновлены обучающие курсы Yandex Cloud: добавлен курс по настройке и использованию Managed Service for ClickHouse.
-
Обновлён раздел История изменений сервисов Yandex Cloud: добавлены сервисы YandexGPT и Yandex Managed Service for Kubernetes.
Практические руководства платформы Yandex Cloud
-
Добавлено практическое руководство по интеграции GitLab с Yandex Tracker.
-
Добавлено практическое руководство по настройке защищённого туннеля GRE поверх IPsec.
-
Добавлено практическое руководство по развёртыванию параллельной файловой системы GlusterFS в высокопроизводительном режиме.
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Добавлено практическое руководство по выгрузке данных Greenplum® в холодное хранилище Yandex Object Storage.
-
Добавлено практическое руководство по миграции данных из Managed Service for PostgreSQL в Managed Service for MySQL с помощью Data Transfer.
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Добавлено практическое руководство по миграции данных из Managed Service for MySQL в Managed Service for PostgreSQL с помощью Data Transfer.
-
Добавлено практическое руководство по автоматизации работы с Yandex Data Proc с помощью Yandex Managed Service for Apache Airflow™.
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Добавлено практическое руководство по миграции данных из AWS RDS for PostgreSQL в Yandex Managed Service for PostgreSQL с помощью Yandex Data Transfer.
-
Обновлено практическое руководство по подключению к Object Storage из Virtual Private Cloud.
-
Обновлено практическое руководство по непрерывному развёртыванию контейнеризованных приложений с помощью GitLab.
-
Обновлён раздел Базовая инфраструктура.
Техническая поддержка Yandex Cloud
-
Добавлены инструкции по работе с Центром поддержки Yandex Cloud.
-
Обновлён раздел Правила тарификации.
Партнёрам Marketplace
-
Добавлена информация о подписке.
-
Добавлен справочник License Manager API.
Партнёрская программа Yandex Cloud
-
Добавлены термины и определения.
-
Добавлена пошаговая инструкция по приостановке оказания услуг клиенту.
-
Добавлены специализации Yandex Cloud Professional.