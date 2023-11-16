В сервисе Container Registry теперь можно настроить сканирование Docker‑образов по расписанию. Сканирование включает в себя проверку контейнерных образов на наличие уязвимостей в компонентах, библиотеках и зависимостях, которые используются в образе.

Функциональность доступна в стадии Preview и не тарифицируется.

Подробнее →