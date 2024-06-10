Практические задания курса вы будете проходить в Yandex Cloud. Для их выполнения нужно оплатить ресурсы облака, но большую часть расходов покроет стартовый грант. Стартовый грант выдаётся при создании первого аккаунта в Yandex Cloud. Сейчас его размер составляет 4000 рублей, а срок действия — 60 дней. Чтобы эффективно использовать облачные ресурсы и не тратить лишние деньги, следуйте рекомендациям в заданиях.