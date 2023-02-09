Главные новости платформы в одном дайджесте: нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником, система мониторинга биоразнообразия Алтая, обновления в документации и Marketplace, новые вакансии, а также публикации в СМИ и блогах.
Новости платформы
Нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в опенсорс
Мы опубликовали исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Алгоритм опубликован на GitHub по открытой лицензии Apache 2.0. Документальный фильм о проекте «Двенадцать тысяч проб» можно бесплатно посмотреть на канале Яндекса на YouTube и Кинопоиске.
Учёные совместно с Yandex Cloud разработали систему мониторинга биоразнообразия Алтая
Команда Алтайского государственного университета совместно с Yandex Cloud создала систему мониторинга растений на основе искусственного интеллекта. С помощью алгоритмов машинного обучения учёные могут определять распространение исчезающих видов деревьев и трав, а фермеры — предотвращать потери урожая.
Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником
Yandex Cloud, студия ARKA и мультимедиа‑художник Андрей Бергер представили нейросеть‑соавтора. Это алгоритм машинного обучения, который может постоянно дополнять и дорисовывать изображение вместе с человеком. Иллюстрацию, разработанную с помощью нейросети, мы перенесли на уникальную коллекцию figital‑пледов. Помимо этого, мы подготовили выставку, где можно будет увидеть сам арт‑объект.
Yandex Cloud подтвердила высокий уровень надёжности хранения и обработки персональных данных
Yandex Cloud получила сертификат соответствия стандарту ISO 27701. Документ подтверждает, что провайдер выполняет международные требования по защите персональных данных.
Monthly Cloud News December
Команда Yandex Cloud решила собраться, чтобы подвести итоги уходящего года. В этом выпуске мы поговорили о самых масштабных изменениях в сервисах.
Новости сервисов
Yandex Managed Service for OpenSearch
23 января 2023 года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных Yandex Managed Service for OpenSearch вышел в общий доступ. Теперь поддерживаются стандартные операции с группами хостов, а также появилась возможность:
восстанавливать данные из бэкапа;
проводить мониторинг кластера, групп хостов или отдельных хостов;
использовать сторонние провайдеры аутентификации и авторизации (SAML).
Эти изменения дают возможность создавать кластеры со сложной топологией — один кластер может включать несколько групп хостов с разными ролями и разными характеристиками.
Новости Marketplace
Wazuh — швейцарский нож для безопасности
Мы добавили для пользователей Yandex Cloud платформу обнаружения угроз и мониторинга облачных ресурсов, а также быстрой реакции на инциденты — Wazuh. Установить Wazuh можно из Yandex Cloud Marketplace или нашей библиотеки на GitHub.
Базовый образ для конфигурации операционных систем Альт
В Yandex Cloud Marketplace появился образ ALT, основанный на актуальной версии платформы для создания ОС Альт. Образ позволяет создать практически любую конфигурацию операционной системы на основе базовой функциональности семейства ОС Альт.
Обновления в Marketplace
Роса Хром Сервер — новое поколение операционных систем ROSA на базе платформы 2021.1.
Astra Linux SE — российская полнофункциональная ОС, рекомендованная для открытых сегментов инфраструктур, подключённых к сетям общего доступа, и IT‑систем, не обрабатывающих конфиденциальную информацию.
PfSense firewall — многофункциональный программный маршрутизатор‑брандмауэр на базе операционной системы FreeBSD.
Scalaxi Platform — микросервисная low‑code платформа разработки систем и кросс‑платформенных приложений для компьютеров и мобильных устройств.
Extremum — облачная платформа, предоставляющая бэкенд‑как‑сервис и обеспечивающая быструю разработку свободно масштабируемых высоконагруженных интернет‑сервисов на уровне передовых стандартов индустрии.
CommuniGate Pro — платформа корпоративных коммуникаций, которая обеспечивает пользователям полный спектр коммуникационных возможностей.
Flashphoner Web Call Server — платформа для создания приложений для стриминга в реальном времени, предназначенная для тех, кто разрабатывает решения для видеочатов, вебинаров, потоковой трансляции видео и аудио.
SIEM коннектор для Yandex Сloud — коннектор позволяет получать информацию из журналов событий Yandex Cloud и отправлять её за пределы облака в SIEM‑систему, расположенную в инфраструктуре организации.
06.12.2022 — CVE‑2022‑28228 — Out‑of‑bounds reads in YDB servers
Злоумышленник может составить специальный запрос, чтобы инициировать ошибку. В сообщение об ошибке могут попасть фрагменты данных другого кластера. Также злоумышленник может вызвать отказ в обслуживании кластера. Уязвимость распространялась только на сервис Yandex Managed Service for YDB в serverless‑режиме. На текущий момент уязвимость закрыта: все экземпляры YDB обновлены до безопасной версии. Подробнee →
Уязвимость использует недостатки обработки команд SMB2_WRITE. Из‑за неправильной валидации пользовательских данных атакующий может считать данные за пределами разрешённого буфера и выполнить произвольный код в контексте ядра, воспользовавшись данной уязвимостью и другими. В облачных ресурсах среди загруженных модулей и установленных пакетов данный компонент отсутствует. Если вы используете в Yandex Compute Cloud образы из Marketplace, их необходимо обновить до безопасной версии самостоятельно. Подробнee →
Публикации в блогах
Как эффективно управлять ML‑проектами в облаке
Лишь 13% проектов в области Data Science доходят до продакшена. Поделились возможными причинами этой проблемы и подходами к её решению на примере ML‑разработки в Yandex DataSphere. Читать на vc.ru →
Как «готовить» все задачи компании в едином трекере: рецепты от разработчиков Yandex Cloud и не только
Рассказали на VC, как эффективно разрабатывать и внедрять новые фичи, выстраивать коммуникацию распределённой команды и автоматизировать рутину. Читать на vc.ru →
История Webiomed: как перестать писать софт для рутины поликлиники и перейти к оперативному ИИ‑прогнозированию
В статье на VC Роман Новицкий — сооснователь платформы Webiomed, компании‑участника программы Yandex Cloud Boost, рассказал, по каким правилам живут стартапы в сфере MedTech сегодня, как разработать для них IT‑решение в облаке и в каком направлении развиваться на этом рынке. Читать на vc.ru →
Безопасное развёртывание контейнерных приложений
Наши эксперты поделились рассказали об основных проблемах безопасности при разработке и развёртывании контейнерных приложений в облаке и о том, как обезопасить ваше приложение, на примере работы с Yandex Managed Service for Kubernetes®. Читать в блоге →
Yandex Cloud Backup — сохранить всё!
Игорь Им, руководитель группы архитекторов Yandex Cloud, рассказал про механику работы сервиса резервного копирования Yandex Cloud Backup. Читать в блоге →
Итоги года в Yandex Cloud. Как получить максимум от облака в 2023 году
Подвели итоги прошлого года и рассказали про самые яркие тренды в развитии облачных технологий. Читать в блоге →
Облачное хранилище на примере Yandex Object Storage
Корпоративные облачные хранилища для быстрого доступа к данным на примере нашего сервиса Yandex Object Storage. Читать в блоге →
Запускаем FinOps в организации с помощью бюджетов и serverless
Антон Черноусов, Developer advocate в Yandex Cloud, о том, что такое FinOps и как начать внедрение этих практик в вашей компании с помощью бюджетов Yandex Cloud и создания триггеров для остановки виртуальных машин. Читать в блоге →
Offensive security: откуда берутся пентестеры
Как специалисты в области информационной безопасности стараются думать и действовать как хакеры, чтобы быстрее находить и устранять бреши. Рассказывает Рами Мулейс, менеджер продуктов безопасности Yandex Cloud. Читать в блоге →
Чем занимаются SRE и DevOps‑инженеры в Yandex Cloud
Задаи SRE и DevOps‑инженеров в Yandex Cloud: зачем им нужно уметь писать код и знать алгоритмы. Читать в блоге →
Дайджест новостей платформы данных (октябрь — декабрь)
Что нового появилось в сервисах платформы данных с октября по декабрь 2022 года. Читать в блоге →
Истории успеха компаний
Как TargetAI Limited экономит почти 50% ресурсов с Yandex Cloud
В 2021 году TargetAI Limited, казахстанский разработчик платформы видеонаблюдения на основе технологий искусственного интеллекта, начал сотрудничать с Yandex Cloud. Компания запустила 10 виртуальных машин и развернула среду разработки для тестирования своего продукта TargetEYE. За первые 3 месяца сотрудничества TargetAI Limited сократила затраты на облачные ресурсы в среднем на 47%. Читать →
Опыт «Диспетчер 24»: цифровизация ЖКХ на мощностях Yandex Cloud
«Диспетчер 24» — сервисная компания, которая занимается цифровизацией жилищно‑коммунального хозяйства и автоматизацией процессов в управляющих организациях. Услугами проекта пользуются более 200 управляющих компаний в 37 городах России. В 2022 году компания «Диспетчер 24» приняла решение отказаться от иностранных дата‑центров и переехать на российские серверы. Миграция в Yandex Cloud повысила отказоустойчивость системы и прозрачность информации. Это помогло увеличить объём обслуживаемого жилищного фонда и выручку компании. Читать →
Кейс Picvario: от «коробки» к SaaS через облачный Kubernetes®
Picvario перенесла свою платформу в Yandex Cloud и преобразовала её в SaaS‑продукт, используя Yandex Compute Cloud, Yandex Object Storage и сервисы платформы данных. Когда возникла потребность в автомасштабировании, компания мигрировала в среду Kubernetes®, которая в Yandex Cloud предоставляется как сервис. В результате они получили надёжную платформу и повысили скорость загрузки больших объёмов данных в два раза. Читать →
Как компания GetCourse переформатировала петабайты видео в Yandex Cloud
Платформа GetCourse — это инфраструктура для организации и проведения онлайн‑обучения, которую создали в России и применяют в 48 странах мира. Для хранения всего видеоконтента они подключили S3‑хранилище Yandex Object Storage, а чтобы при необходимости иметь возможность снова сжать исходные файлы, настроили переформатирование файлов — транскодинг. В результате эксперимента стоимостью 250 тыс. рублей команда пришла к выводу, что сможет сэкономить на оплате S3‑хранилища до 20 млн рублей в год. Читать →
Как «Сравни» реализовала миграцию более 500 сервисов и развернула финансовый маркетплейс в Yandex Cloud
«Сравни» предоставляет сервис подбора и оформления страховых, банковских и других финансовых продуктов. В 2021 году компания получила лицензию ЦБ РФ на создание оператора финансовой платформы. Для реализации этого проекта «Сравни» совместно с Yandex Cloud построили облачную инфраструктуру. Читать →
Взросление стартапа: миграция проектной деятельности Pruffme в Yandex Tracker
Pruffme — платформа для совместной работы и обучения в режиме реального времени. Чтобы обеспечить рост компании и систематизировать процессы разработки, компания переехала в Yandex Tracker. Миграция на платформу Yandex Cloud позволила Pruffme сделать процессы разработки прозрачными, облегчить приоритизацию задач и усилить контроль над ними. Читать →
Мероприятия
Возможности легковесных кластеров Apache Spark в Yandex Data Proc
На вебинаре мы рассказали, как использовать возможности легковесных и временных кластеров Apache Spark в Yandex Data Proc для гибкого управления ресурсами. Показали, как организовать хранение данных в S3 и преобразовывать их с помощью SQL‑запросов. Поделились планами и направлениями развития сервиса.
Yandex Cloud Community. Медиабизнес. Игра по новым правилам
1 декабря мы провели конференцию Yandex Cloud для обсуждения актуальных вопросов и успешных бизнес‑кейсов в индустрии развлечений и медиа.
Возможности DataSphere для распределённых ML‑команд
На вебинаре мы рассказали, как использовать возможности Yandex DataSphere на максимум, как начать работать с сервисом и настроить основные функции.
Потоковый анализ данных с использованием serverless‑технологий
На вебинаре мы рассказали о подходах к построению систем потокового анализа с помощью serverless‑сервисов Yandex Cloud, на реальных примерах показали, как сократить издержки на разработку таких систем и ускорить их внедрение.
Сертификация ISO и персональные данные в облаке
Вместе с коллегами из RPPA мы обсудили:
обеспечение защиты ПДн в облаке (требования ФЗ–152 и GDPR);
обновления в ФЗ–152 и как они повлияют на клиентов;
зачем и кому нужно получать ISO/IEC 27701;
как соответствие ISO помогает с требованиями ФЗ–152;
текущую ситуацию на рынке с учётом новых требований.
Yandex DataLens Festival Afterparty
На мероприятии Yandex DataLens Festival Afterparty мы обсудили результаты не только фестиваля, но и года в целом, а также поговорили о планах на 2023 год.
Анализ потоковых данных с помощью Yandex Query
Рассказали, что такое обработка потоковых данных, и показали, как её выполнять с помощью Yandex Query.
Бессерверная аналитика с помощью Yandex Query
Рассказали и показали, как пользоваться сервисом Yandex Query и обрабатывать данные с его помощью.