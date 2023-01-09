Кейс Picvario: от «коробки» к SaaS через облачный Kubernetes®

Picvario — корпоративная платформа для работы с контентом организации: его хранения, поиска и управления им. Это удобная система для совместной работы распределённых команд, которая позволяет делиться файлами, читать и редактировать метаданные, контролировать права доступа к файлам и т. д.

Клиенты Picvario — это компании, которые создают много графического контента (фотографии, иллюстрации, видеозаписи). Среди них есть государственные структуры, крупные промышленные корпорации, СМИ, спортивные клубы и другие организации, которые генерируют разное количество контента в разное время (например, выгружают больше фотографий во время мероприятий). Пиковая нагрузка у таких клиентов может составлять до десятков тысяч файлов в сутки.

На этапе MVP Picvario было «коробочным» решением, которое устанавливалось на машины клиентов. По мере усовершенствования сервиса команда решила перейти от on‑premise к SaaS‑модели. На первом этапе был развёрнут SaaS‑стенд на выделенных физических серверах в коммерческом дата‑центре. Такая реализация была не очень удобна для ИТ‑специалистов Picvario, потому что запрос новых мощностей и их настройка занимали много времени.

Благодаря демо‑стенду Picvario нашли первых крупных клиентов своего SaaS‑решения, и возникла потребность переезда на облачную платформу. Это позволило привлекать больше компаний, которые оперируют большим количеством данных и имеют высокие требования к быстродействию и отказоустойчивости.

Picvario решили выбрать облачного провайдера, который имеет готовые решения для работы с микросервисной архитектурой. У команды были планы переезда на Kubernetes, поэтому тот факт, что Yandex Cloud предоставляет его как сервис, стал одним из решающих для выбора. Благодаря Yandex Managed Service for Kubernetes® разработчики могут существенно сэкономить время на обслуживании инфраструктуры Kubernetes‑кластера, потому что облачный провайдер берёт на себя такие задачи как:

развёртывание виртуальных машин,

настройка сети,

установка ОС и ПО,

обновление кластера и групп узлов,

доступность мастера,

резервное копирование,

обеспечение безопасности хранилища данных и оборудования,

интеграция с другими облачными сервисами.

Для Picvario было важно, чтобы дополнительные вычислительные мощности подключались за минуты, что можно сделать в Yandex Cloud через панель управления, без обращения в техническую поддержку. Оплата использованных ресурсов производится по факту потребления, что позволяет подключать виртуальные машины нужной конфигурации под конкретные задачи и не переплачивать за простаивающие мощности в то время, когда нагрузка на платформу снижается.