SaaS: как работает модель «Программное обеспечение как сервис»

Почему рынок SaaS растёт

SaaS — один из самых быстрорастущих сегментов IT-индустрии. По данным исследования Gartner, глобальные расходы конечных пользователей на SaaS достигнут $195,208 млрд в 2023 году. Это на 16,82% больше, чем в 2022 году, и на 33,41% — чем в 2021-м.

Разворачивать типовые приложения в контуре становится не выгодно, поэтому растёт популярность облачных сервисов. Всё больше компаний внедряют подобные решения. Кроме того, продолжает набирать популярность тенденция к работе из дома. Опрос Gallup, проведённый в США, показал , что только два из десяти сотрудников, способных работать дистанционно, не пользуются такой возможностью. А согласно совместному исследованию Incisiv, AT&T Business и Dubber Inc., гибридный формат работы вырастет с 42% в 2021 году до 81% в 2024-м. Реализовать задуманное помогут облачные сервисы, так как только они позволяют подключаться к рабочим инструментам из любой точки мира.

Архитектура SaaS-приложений

Выбор архитектуры зависит от потребностей бизнеса, например от требований к уровню надежности, отказоустойчивости, и его финансовых возможностей. На сегодняшний день многопользовательская архитектура — основа почти любого SaaS‑продукта, работающего в облаке. Она помогает сократить расходы, повысить эффективность используемых ресурсов, обеспечить масштабируемость и быстрое внедрение обновлений.

В облачных вычислениях есть термин «мультиарендность», то есть когда несколько клиентов (арендаторов) поставщика облачных услуг используют одни и те же вычислительные ресурсы и работают в общей среде. Несмотря на то что арендаторы совместно используют инфраструктуру и мощности, они не знают друг о друге и их данные изолированы. То есть каждая компания интегрирована физически, но разделена логически. Это легко понять на примере недвижимости.

Представим, что облако — это дом. Можно жить в частном доме подальше от других соседей. Но это не очень рациональное использование земли. Плюс нужно самостоятельно обслуживать территорию. А мультиарендность — это многоквартирный дом. У всех одинаковая система безопасности, но у каждого жильца свой ключ от квартиры, что гарантирует его конфиденциальность. Жители могут сделать ремонт или купить мебель в зависимости от требований и предпочтений — точно так же, как компания «обустраивает» свою часть облака.