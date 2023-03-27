Протестируйте инфраструктуру Yandex Cloud. Платформа даёт новым пользователям стартовый грант на 60 дней. Размер гранта зависит от страны вашего проживания. Денежными средствами из стартового гранта можно оплатить используемые ресурсы во время пробного периода. Тестирование поможет понять, насколько платформа и облачные сервисы будут эффективны для ваших бизнес-процессов.
SaaS: как работает модель «Программное обеспечение как сервис»
Одну из важных ролей в обеспечении эффективной работы и контроля всех бизнес-процессов играют SaaS-сервисы. Их рынок последнее десятилетие растёт и не планирует останавливаться. Рассказываем, что такое SaaS и почему туда надо мигрировать.
- SaaS (Software as a Service) — это облачная модель предоставления программного обеспечения, при которой приложения и данные размещаются на удалённых серверах, а пользователи получают к ним доступ через интернет.
- Есть три способа развернуть SaaS-приложение: частное, публичное и гибридное облако.
- SaaS — один из самых быстрорастущих сегментов IT-индустрии, расходы на который значительно увеличиваются год от года.
- Популярность SaaS растёт из-за невыгодности развёртывания типовых приложений в контуре и увеличения числа компаний, внедряющих облачные решения, а также из-за тенденции к работе из дома.
- Выбор архитектуры SaaS-приложения зависит от потребностей бизнеса и его финансовых возможностей.
- SaaS-архитектура используется в различных сервисах, включая электронную почту, мессенджеры, CRM, платформы для менеджмента проектов и т. д.
- Преимущества перехода в SaaS включают масштабируемость, ускоренную разработку, быстрое развёртывание, многопользовательскую архитектуру и безопасность баз данных.
- В Yandex Cloud есть инструменты для развёртывания SaaS-продукта и готовые SaaS-инструменты для бизнеса.
Что такое SaaS
SaaS (Software as a Service) — это облачная модель предоставления программного обеспечения. Она такая же часть вселенной облачных вычислений, как PaaS (платформа как услуга) и IaaS (инфраструктура как услуга). В модели SaaS приложения и данные размещаются на удалённых серверах, а пользователи получают к ним доступ с помощью устройств, подключённых к интернету. Например, так работают мессенджеры. Пользователь устанавливает себе приложение, но при этом вся нужная информация — сообщения, фото, видео и контакты — хранится на серверах.
Есть три способа развернуть SaaS-приложение:
-
Публичное облако. Сервис размещается в инфраструктуре, которая предоставляется для общего пользования. Например, один и тот же сервер могут использовать несколько разных компаний, а мощность устройства будет делиться пропорционально бизнес‑потребностям каждой из них.
-
Гибридное облако. Это сочетание публичного и частного облаков. Например, банк может хранить данные клиентов в частном облаке, а наращивать вычислительные мощности с помощью облачного провайдера.
-
Частное облако. Программное обеспечение находится в инфраструктуре, которой пользуется исключительно одна компания. Как правило, используется оборудование в контуре компании. Частные облака ограничены в масштабируемости по сравнению с публичными или гибридными облаками, поэтому при выводе приложения на рынок могут потребоваться большие инвестиций в инфраструктуру.
Также есть три способа предоставления сервиса:
-
Одинаковый сервис для всех. То есть все пользователи получают одинаковые обновления и набор функций. Чаще всего такой подход используется для B2C‑сервисов, например соцсетей, онлайн‑кинотеатров, конструкторов сайтов.
-
Выделенный сервис для клиентов. В этом случае приложение для каждой компании размещается на отдельных серверах, поэтому и время обновления может отличаться. При этом у всех клиентов сервиса одинаковый набор функций, но пользователи могут продолжать эксплуатировать разные версии приложений.
-
Кастомный сервис. Сервис работает на одной базе, но при этом каждое решение прорабатывается для каждой компании по запросу: могут добавляться или урезаться некоторые функции в зависимости от потребностей заказчика.
Почему рынок SaaS растёт
SaaS — один из самых быстрорастущих сегментов IT-индустрии. По данным исследования Gartner, глобальные расходы конечных пользователей на SaaS достигнут $195,208 млрд в 2023 году. Это на 16,82% больше, чем в 2022 году, и на 33,41% — чем в 2021-м.
Разворачивать типовые приложения в контуре становится не выгодно, поэтому растёт популярность облачных сервисов. Всё больше компаний внедряют подобные решения. Кроме того, продолжает набирать популярность тенденция к работе из дома. Опрос Gallup, проведённый в США, показал, что только два из десяти сотрудников, способных работать дистанционно, не пользуются такой возможностью. А согласно совместному исследованию Incisiv, AT&T Business и Dubber Inc., гибридный формат работы вырастет с 42% в 2021 году до 81% в 2024-м. Реализовать задуманное помогут облачные сервисы, так как только они позволяют подключаться к рабочим инструментам из любой точки мира.
Архитектура SaaS-приложений
Выбор архитектуры зависит от потребностей бизнеса, например от требований к уровню надежности, отказоустойчивости, и его финансовых возможностей. На сегодняшний день многопользовательская архитектура — основа почти любого SaaS‑продукта, работающего в облаке. Она помогает сократить расходы, повысить эффективность используемых ресурсов, обеспечить масштабируемость и быстрое внедрение обновлений.
В облачных вычислениях есть термин «мультиарендность», то есть когда несколько клиентов (арендаторов) поставщика облачных услуг используют одни и те же вычислительные ресурсы и работают в общей среде. Несмотря на то что арендаторы совместно используют инфраструктуру и мощности, они не знают друг о друге и их данные изолированы. То есть каждая компания интегрирована физически, но разделена логически. Это легко понять на примере недвижимости.
Представим, что облако — это дом. Можно жить в частном доме подальше от других соседей. Но это не очень рациональное использование земли. Плюс нужно самостоятельно обслуживать территорию. А мультиарендность — это многоквартирный дом. У всех одинаковая система безопасности, но у каждого жильца свой ключ от квартиры, что гарантирует его конфиденциальность. Жители могут сделать ремонт или купить мебель в зависимости от требований и предпочтений — точно так же, как компания «обустраивает» свою часть облака.
Где использовать SaaS-архитектуру
Электронная почта и мессенджеры — простые и понятные примеры SaaS. Также есть инструменты для хранения, организации и обслуживания данных, решения для управления клиентами (CRM), платформы для менеджмента проектов и т. д. Развернуть SaaS-приложение могут как пользовательские, так и enterprise‑сервисы.
Например, Picvario создали платформу для бизнеса, в которой клиенты могут управлять своим контентом. Сервис хорошо работал в формате on‑premise, но позже появилась необходимость масштабировать проект. А устанавливать и настраивать приложение на выделенных физических серверах было неудобно и занимало много времени.
Компания перенесла платформу в Yandex Cloud и преобразовала её в SaaS-продукт с помощью Yandex Compute Cloud, Yandex Object Storage и сервисов платформы данных. Переход в Yandex Cloud позволил не просто быстро подключать новых клиентов, но и привлекать тех, кто предъявляет высокие требования к быстродействию и отказоустойчивости.
Преимущества перехода в SaaS
Масштабируемость. Нет повода беспокоиться, что сервер упадёт, если количество пользователей внезапно вырастет в десятки или сотни раз. Переход на SaaS‑модель подразумевает, что компании могут расширять инфраструктурные возможности по мере необходимости, не покупая новое оборудование и другие необходимые компоненты. Затраты при таком подходе будут намного ниже, чем при модернизации собственного оборудования.
Ускоренная разработка. Локальные приложения нужно разрабатывать и тестировать под различные комбинации платформ, такие как: аппаратное обеспечение устройств, операционная система, настройки безопасности и т. д. SaaS-приложения создаются в единой контролируемой среде, что значительно упрощает и ускоряет разработку, отладку и поддержку.
Быстрое развёртывание. Развёртывание локальных приложений в компании может занять месяцы. В случае с SaaS достаточно один раз настроить приложение под запросы компании, а затем раздать логины и пароли её сотрудникам. Это влечёт за собой ещё одно преимущество — короткий цикл продаж. С SaaS не нужно тратить недели или месяцы на выстраивание отношений с клиентами и планирование развёртывания. А сэкономленное время можно потратить на улучшение продукта и повышение уровня клиентского сервиса.
Многопользовательская архитектура. Все пользователи приложения совместно используют одну централизованную инфраструктуру и код. Это позволяет оперативно выпускать обновления и экономит время на доработку кода.
Безопасность баз данных. Стандартные протоколы безопасности поставщиков баз данных для SaaS включают SSL- и TLS-шифрование. Это защищает пользовательские сообщения и данные. При этом разработчики тратят меньшие средства на обеспечение безопасности. Кроме того, модель SaaS позволяет легко и быстро интегрировать дополнительные протоколы для обеспечения повышенной безопасности.
SaaS в Yandex Cloud
В Yandex Cloud есть необходимые инструменты для развёртывания SaaS-продукта, а также готовые SaaS-инструменты для бизнеса. Например, можно развернуть 1С:Предприятие на виртуальной машине. Или быстро создавать и развёртывать приложения с помощью Scalaxi Platform. Больше полезных инструментов для бизнеса — на маркетплейсе приложений.