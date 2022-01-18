Что такое IaaS — инфраструктура как сервис

Рассказываем, как переход на инфраструктуру как сервис помогает сократить капитальные расходы на IT-оборудование, снизить нагрузку на IT-отдел и получать от провайдера вычислительные мощности в нужном объеме, в нужное время.
18 января 2022 г.
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Инфраструктура как сервис (IaaS) — это предоставление вычислительных ресурсов в аренду сторонним компаниям. Провайдер владеет и управляет IT-инфраструктурой, а его клиенты используют ее мощности для решения своих задач.
Важно понимать, что провайдер не сдает в аренду само IT-оборудование. Вместо этого он виртуализирует физические серверы и хранилища. Виртуализация — это создание на одном физическом носителе, например, сервере нескольких виртуальных серверов. Именно их и получают клиенты.
Пример
Каждый из нас может установить на свой компьютер программу Oracle VM VirtualBox и с ее помощью создать несколько виртуальных ПК. У каждого будет своя операционная система и выделенный объем памяти на жестком диске физического компьютера. При этом все ПК будут работать независимо друг от друга. Физически у нас одно устройство, а виртуально — несколько отдельных машин.
То же самое делает провайдер. Он создает на одном физическом сервере несколько виртуальных и сдает их в аренду. Каждый клиент получает один или несколько виртуальных серверов, в зависимости от потребностей. Так как серверы находятся в облаке, то подключаются к ним через интернет или другие сети.
Плюс виртуальной инфраструктуры в масштабируемости. Все ее ресурсы увеличиваются или уменьшаются в зависимости от текущей нагрузки. Предприятию не нужно держать про запас резервные мощности на случай пиковых нагрузок или страдать от того, что из‑за нехватки ресурсов у всех всё тормозит, пока бухгалтерия выгружает базу из 1С.
Архитектура
Архитектура IaaS состоит из тех же компонентов, что и локальный дата-центр (ЦОД). Это физические серверы, системы хранения и сетевые компоненты. При помощи специального ПО провайдер создает виртуальные серверы и системы хранения, на которых будут работать его клиенты.
Типы внедрений
Есть три способа развернуть инфраструктуру как сервис.
Публичная IaaS
Такое развертывание предназначено для использования разными организациями. Физическая инфраструктура (ЦОД) при этом принадлежит, управляется и эксплуатируется провайдером.
Частная IaaS
При таком способе развертывания IaaS используется исключительно одной организацией. Физическая инфраструктура при этом может принадлежать и эксплуатироваться как этой организацией, так и третьей стороной или быть в их совместном пользовании. Сам ЦОД может находиться на территории предприятия или на отдельной охраняемой территории.
Отличие частной виртуальной инфраструктуры от обычного ЦОДа в следующем: ЦОД — это физическая инфраструктура, поверх которой создается частная IaaS.
Гибридная IaaS
Если организация работает на собственном оборудовании, а в облаке развертывает только сервисы под определенные задачи — это называется гибридной инфраструктурой. Часто к ней прибегают, когда у предприятия не хватает своих ресурсов или они нужны на какое-то время. Например, это могут быть мощности для развертывания платформы машинного обучения или ресурсы для резервного копирования данных.
Архитектура Yandex Cloud
Компоненты архитектуры Yandex Cloud состоят из хранилищ и серверов: объектного хранилища, DNS-серверов, сети доставки контента CDN, балансировщиков нагрузки, сервиса нагрузочного тестирования и других служб. В облаке Yandex Cloud нет выделенных физических серверов управления, а все сервисы развернуты на виртуальных машинах. Это упрощает масштабирование — в случае необходимости автоматически подключаются дополнительные серверы или нужное число виртуальных машин.
В Yandex Cloud есть несколько сервисов для создания гибридной инфраструктуры. Один из них Yandex Cloud Interconect — предназначен для создания выделенных сетевых соединений между облаком и локальной инфраструктурой организации.
Кроме того, клиентам облака доступна услуга Yandex Distributed Cloud — развертывание аппаратных решений Яндекса на IT-инфраструктуре клиента облака и интеграции этих решений с Yandex Cloud.
Как работает IaaS
Организации получают доступ к виртуальным серверам и хранилищам. Они самостоятельно управляют своими виртуальными ресурсами: устанавливают операционную систему и приложения для работы. Когда пользователю нужен один или несколько дополнительных серверов, он быстро создает их в несколько кликов.
Разделение ответственности между клиентом и провайдером
Часто считается, что провайдер полностью отвечает за работоспособность, безопасность и защиту инфраструктуры облака. Это не совсем верно. Разберем как делится ответственность в облаке.
Провайдер
Он отвечает за физическую безопасность дата-центра — размещает его на охраняемой территории с пропускным режимом. Провайдер обеспечивает отказоустойчивость — защищает сеть от проникновения киберпреступников и анализирует события, связанные с безопасностью компонентов инфраструктуры.
Клиент
Он отвечает за безопасность своих виртуальных ресурсов — серверов и виртуальных машин, их защиту, резервное копирование данных, контроль доступа и предотвращение утечек паролей учетных записей.
Преимущества миграции в IaaS
Инфраструктура как сервис — это простой и востребованный способ быстро получить нужные мощности для работы. Например, онлайн-магазину удобно арендовать дополнительные ресурсы, чтобы справиться с резким, кратным ростом нагрузки в период распродаж типа Черной пятницы.
Облачная инфраструктура превосходит локальную по следующим параметрам.
Масштабирование ресурсов: при росте или снижении нагрузки мощности для работы выделяются или уменьшаются автоматически.
Безопасность: провайдеры IaaS внедряют самые последние разработки для отражения возможных угроз и обеспечения высочайшего уровня безопасности.
Использование новейших технологий: провайдеры устанавливают последние версии ПО и самое современное оборудование, чтобы выдерживать конкуренцию на рынке облачных услуг.
Затраты на IT-отдел: переход на облачную инфраструктуру снижает нагрузку на IT-инженеров предприятия, ведь работоспособность инфраструктуры обеспечивает облачный провайдер.
Минимизация риска простоев: облачный провайдер обеспечивает высочайший уровень надежности работы собственных дата-центров.
Оплата только за использованные ресурсы: провайдер рассчитывает платежи исходя из фактически потребленных мощностей облака.
Рассмотрим финансовую сторону миграции в облако подробнее.
Финансовые выгоды миграции в облако
Крупные покупки IT-оборудования сильно растянуты во времени. Сначала нужно подобрать конфигурацию, согласовать закупку и внести ее в годовой бюджет. Затем заказать и через несколько недель ожидания получить, установить и настроить оборудование для работы. Весь процесс занимает от нескольких месяцев до полутора — двух лет.
При этом многим организациям трудно рассчитать или спрогнозировать совокупную стоимость владения (TCO) своей IT-инфраструктурой. TCO — это абсолютно все затраты с момента покупки до утилизации. Для расчета TCO необходимо подсчитать:
стоимость покупки,
все ремонты, техобслуживание и обновления за время эксплуатации,
дозакупку дополнительного оборудования,
затраты на обслуживающий персонал.
Это непростая задача даже для организаций с большим и высококвалифицированным штатом бухгалтеров.
Переход на облачные сервисы, во-первых, избавляет предприятие от долгого и дорогостоящего процесса согласования и закупки оборудования. Во-вторых, облачные мощности всегда готовы к работе, а посчитать совокупную стоимость владения намного проще. TCO — это все платежи провайдеру с момента миграции в облако плюс расходы на собственный IT-персонал. При этом соглашение об уровне обслуживания (SLA) позволяет не беспокоиться о возможных сбоях в работе облачной инфраструктуры.
Благодаря облачным сервисам организации платят только за использованные ресурсы и не держат про запас резервные мощности на случай резкого роста нагрузки.
Для удобства миграции в облако в Yandex Cloud разработан сервис Yandex Data Transfer. С его помощью переносят базы данных, создают реплики, консолидируют или разделяют данные. Сервис поддерживает несколько сценариев переноса, все они сохраняют рабочее состояние источника переноса и минимизируют время простоя.
Размещение сайта на инфраструктуре облачного провайдера, делает его хостинг более надежным и устойчивым при резком росте нагрузки.
Для развертывания сайтов в облаке Yandex Cloud предлагает готовые образы и управляемые сервисы, а для статических сайтов сервис Yandex Object Storage.
Хранение, резервное копирование и аварийное восстановление данных
IaaS — это самый простой и надежный способ хранения и работы с данными, особенно в случае постоянного или кратковременного резкого и трудно-прогнозируемого роста нагрузки.
Yandex Cloud обеспечивает сохранность клиентских данных, а также позволяет настроить резервное копирование и аварийное восстановление.
Веб-приложения
Провайдер предоставляет свои ресурсы для размещения веб-приложений. Они быстро развертываются, а инфраструктура масштабируется в зависимости от меняющейся нагрузки.
Yandex Cloud предлагает своим клиентам несколько сценариев для развертывания веб-приложений.
Тестирование и разработка приложений
IaaS позволяет использовать гибкие и масштабируемые решения для тестирования и разработки приложений.
Yandex Cloud предлагает разработчикам сервис GitLab — систему управления репозиториями кода для Git и реализации пайплайна CI/CD.
Высокопроизводительные вычисления (HPC)
К таким вычислениям относятся сложные научные расчеты, финансовое моделирование и машинное обучение, которые выполняются на высокой скорости. Гибкая, масштабируемая модель IaaS — это подходящее решение для HPC-вычислений.
В облаке Yandex Cloud пользователи могут создать кластер прерываемых виртуальных машин для HPC-вычислений.
Протестируйте инфраструктуру Yandex Cloud. Платформа даёт новым пользователям грант на 4000 рублей. Этими деньгами можно оплатить используемые ресурсы во время пробного периода. Есть и другие программы поддержки компаний. Тестирование поможет понять, насколько платформа и облачные сервисы будут эффективны в бизнес‑процессах вашей компании.
В Yandex Cloud есть все необходимое для миграции и развертывания виртуальной инфраструктуры организаций. Не обязательно переносить всю инфраструктуру — лучше начать с определенных сервисов, которые проще развернуть в облаке, а не на локальных мощностях. Со временем можно перенести в Yandex Cloud и другие сервисы, например, платформу данных или воспользоваться контейнерной разработкой для создания и тестирования приложений.