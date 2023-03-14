PaaS (Platform as a Service, платформа как услуга) — это способ предоставления вычислительных ресурсов в облаке, когда пользователь получает уже готовый сервис или платформу для запуска своего кода и хранения данных. Облачный провайдер обеспечивает бесперебойную работу и автоматизированное управление инфраструктурой. Такой подход упрощает работу разработчиков, им не нужно заниматься настройкой инфраструктуры и следить за её работоспособностью. Всё, что ему нужно учитывать, — это свой код, конфигурацию сервиса для своей задачи.

В рамках PaaS пользователь получает предварительно настроенные среды выполнения с понятными настройками масштабирования, хранения и безопасности. Предусмотрен также доступ к библиотекам, инструментам и настройкам конфигурации, но базовая ОС или сетевые настройки управляются провайдером. Например, в сервисе Yandex Managed Service for PostgreSQL пользователю предоставляется настроенная среда (кластер) СУБД PostgreSQL, а в сервисе Yandex Managed Service for Kubernetes® — настроенный кластер K8S для запуска своих контейнеризированных нагрузок.

До того как появился PaaS, IT‑специалисты были вынуждены тратить значительную часть времени и сил на базовую настройку инфраструктуры и установку прикладного ПО. Им требовалось найти отвечающий текущим потребностям продукт, закупить его, установить на нужное количество устройств, а ещё вовремя исправлять ошибки, обновлять и т. д. Сами продукты зачастую приобретались у разных поставщиков, каждый из которых по‑своему решал вопросы лицензирования и безопасности своих систем.

Перспективы PaaS

По данным за 2021 год , российский рынок PaaS/IaaS достиг объёма 22 млрд руб. За первые шесть месяцев 2022 года спрос на IaaS значительно подрос. В первую очередь из‑за того, что международные провайдеры приостановили свою деятельность, и компании активно переносили свою инфраструктуру на отечественные платформы. Клиенты Yandex Cloud стали ещё более активно потреблять услуги, предоставляемые по модели PaaS.

Анализируя изменение спроса, можно спрогнозировать ещё более интенсивный рост сегмента PaaS в ближайшие годы. Классический сценарий выглядит следующим образом: клиент пользуется виртуальными ресурсами по модели IaaS, а в дальнейшем, «распробовав» облака, увеличивает потребление за счёт платформенных сервисов. Например, в Yandex Cloud уже сейчас построена экосистема из 50 взаимосвязанных сервисов IaaS/PaaS.