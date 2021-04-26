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Изменить L7-балансировщик

Статья создана
Улучшена
Обновлена 21 апреля 2025 г.

Чтобы изменить параметры L7-балансировщика:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором создан балансировщик.

  2. Выберите сервис Application Load Balancer.

  3. Нажмите на имя нужного балансировщика.

  4. Нажмите и выберите Редактировать.

  5. Измените необходимые параметры балансировщика:

    1. В блоке Сетевые настройки измените группы безопасности:

      • Без групп — для балансировщика будет разрешен любой входящий и исходящий трафик. Это наименее безопасный вариант.
      • Автоматически — при создании балансировщика будет автоматически создана группа безопасности, разрешающая любой входящий трафик на порте 80 и TCP-трафик для проверки состояния узлов балансировщика на порте 30080. При этом для балансировщика будет разрешен любой исходящий трафик.
      • Из списка — для более гибкого управления трафиком создайте свои группы безопасности. Вы можете выбрать и привязать к балансировщику одновременно до пяти групп безопасности.

      Примечание

      Правила групп безопасности могут содержать только адреса в формате CIDR. Нельзя назначить группу, в которой используется другая группа безопасности.

    2. В блоке Размещение включите или отключите входящий трафик для каждой зоны в отдельности с помощью опции Прием трафика.

    3. В блоке Настройки автомасштабирования укажите ограничения на количество ресурсных единиц.

    4. В блоке Настройки логов:

      1. Измените лог-группу Cloud Logging, в которую будут записываться логи балансировщика.

      2. Измените правила отбрасывания логов:

        • HTTP-коды — измените HTTP-коды.
        • Классы HTTP-кодов — измените классы HTTP-кодов.
        • gRPC-коды — измените gRPC-коды.
        • Доля отбрасываемых логов — измените процент отбрасываемых логов.

        Чтобы добавить еще одно правило, нажмите кнопку Добавить правило отбрасывания логов.

    5. В блоке Обработчики измените параметры нужных обработчиков.

  6. Внизу страницы нажмите кнопку Сохранить.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для изменения параметров балансировщика:

    yc alb load-balancer update --help

  2. Выполните команду, указав новые параметры балансировщика. Например, привяжите к балансировщику группы безопасности:

    yc alb load-balancer update <имя_балансировщика> \
  --security-group-id <список_идентификаторов_групп_безопасности>

    Где --security-group-id — новый список от одного до пяти разделенных запятыми идентификаторов групп безопасности. Если не указать этот параметр, то для балансировщика будет разрешен любой трафик.

    Результат:

    id: a5d88ep483cm********
name: test-balancer2-updated
folder_id: aoe197919j8e********
status: ACTIVE
region_id: kz1
network_id: c64l1c06d151********
listeners:
- name: test-listener
  endpoints:
  - addresses:
    - external_ipv4_address:
        address: 130.193.32.206
    ports:
    - "80"
  http:
    handler:
      http_router_id: a5dv7tjdo9gt********
allocation_policy:
  locations:
  - zone_id: kz1-a
    subnet_id: buc4gsmpj8hv********
log_group_id: eolul9ap0bv0********
security_group_ids:
  - enpulh2tbrep********
  - enpg05a3ck35********
created_at: "2021-04-26T12:12:13.624832586Z"

  3. (Опционально) Измените параметры записи логов в Yandex Cloud Logging:

    1. Посмотрите описание команды CLI для управления логированием в балансировщике:

      yc alb load-balancer logging --help

    2. Добавьте новое правило отбрасывания логов:

      yc alb load-balancer logging <имя_балансировщика> \
  --log-group-id <идентификатор_лог-группы> \
  --enable \
  --discard codes=[200,3XX,GRPC_OK],percent=90

      Где:

      Результат:

      done (42s)
id: ds76g2zpgp3f********
name: test-load-balancer
folder_id: b1gug7dbelh********
...
log_options:
  log_group_id: e23p9bcvh6gr********
  discard_rules:
    - http_codes:
        - "200"
      http_code_intervals:
        - HTTP_3XX
      grpc_codes:
        - OK
      discard_percent: "90"

  4. Укажите новые параметры обработчика:

    • HTTP-обработчик:

      1. Посмотрите описание команды CLI для изменения параметров HTTP-обработчика L7-балансировщика:

        yc alb load-balancer update-listener --help

      2. Выполните команду, указав новые параметры обработчика:

        yc alb load-balancer update-listener <имя_балансировщика> \
  --listener-name <имя_обработчика> \
  --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера> \
  --external-ipv4-endpoint port=<порт_обработчика>

    • Stream-обработчик:

      1. Посмотрите описание команды CLI для изменения параметров Stream-обработчика L7-балансировщика:

        yc alb load-balancer update-stream-listener --help

      2. Выполните команду, указав новые параметры обработчика:

        yc alb load-balancer update-stream-listener <имя_балансировщика> \
  --listener-name=<имя_обработчика> \
  --backend-group-id=<идентификатор_группы_бэкендов> \
  --external-ipv4-endpoint port=<порт_обработчика>

    Результат обновления двух обработчиков:

    done (42s)
id: ds76g8b2op3f********
name: test-load-balancer
folder_id: b1gu6g9ielh6********
status: ACTIVE
network_id: enp0uulja5s3********
listeners:
- name: tslistener
  endpoints:
  - addresses:
    - external_ipv4_address:
        address: 51.250.64.197
    ports:
    - "80"
  http:
    handler:
      http_router_id: ds7d7b14b3fs********
- name: teststreamlistener
  endpoints:
  - addresses:
    - external_ipv4_address:
        address: 51.250.64.197
    ports:
    - "443"
  stream:
    handler:
      backend_group_id: ds77tero4f5h********
allocation_policy:
  locations:
  - zone_id: kz1-a
    subnet_id: e9bs1hp7lgdl********
log_group_id: ckgs4u5km3u8********
security_group_ids:
- enp49ot04g63********
created_at: "2022-04-04T02:12:40.160629110Z"
log_options:
  log_group_id: e23p9bfjvsgr********
  discard_rules:
    - http_codes:
        - "200"
      http_code_intervals:
        - HTTP_3XX
      grpc_codes:
        - OK
      discard_percent: "90"

  5. (Опционально) Установите новые ограничения на количество ресурсных единиц:

    1. Посмотрите описание команды CLI для настройки ограничений:

      yc alb load-balancer autoscale --help

    2. Установите ограничения, выполнив команду:

      yc alb load-balancer autoscale <имя_или_идентификатор_балансировщика> \
  --min-zone-size <минимум_ресурсных_единиц_в_зоне> \
  --max-size <максимум_ресурсных_единиц_в_сумме>

      Где:

      • --min-zone-size — минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне доступности. По умолчанию минимум равен 2. Указать минимальное значение меньше 2 нельзя.
      • --max-size — максимальное суммарное количество ресурсных единиц. По умолчанию количество не ограничено. Значение должно быть не меньше, чем количество зон доступности балансировщика, умноженное на минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне.

      Вы можете указать в команде один из параметров или оба сразу.

      Пример:

      yc alb load-balancer autoscale test-balancer2 \
  --min-zone-size 3 \
  --max-size 10

      Результат:

      id: a5d88ep483cm********
name: test-balancer2
folder_id: aoe197919j8e********
status: ACTIVE
region_id: kz1
network_id: c64l1c06d151********
allocation_policy:
  locations:
    - zone_id: kz1-a
      subnet_id: buc4gsmpj8hv********
created_at: "2022-06-02T12:12:13.624832586Z"
auto_scale_policy:
  min_zone_size: 3
  max_size: 10

Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.

  1. Откройте файл конфигурации Terraform и измените фрагмент с описанием L7-балансировщика:

    ...
resource "yandex_alb_load_balancer" "test-balancer" {
  name        = "my-load-balancer"
  network_id  = yandex_vpc_network.test-network.id

  allocation_policy {
    location {
      zone_id   = "kz1-a"
      subnet_id = yandex_vpc_subnet.test-subnet.id
      security_group_ids = ["<список_идентификаторов_групп_безопасности>"]
    }
  }

  listener {
    name = "my-listener"
    endpoint {
      address {
        external_ipv4_address {
        }
      }
      ports = [ 9000 ]
    }
    http {
      handler {
        http_router_id = yandex_alb_http_router.test-router.id
      }
    }
  }

  log_options {
    log_group_id = "<идентификатор_лог-группы>"
    discard_rule {
      http_codes          = ["200"]
      http_code_intervals = ["HTTP_2XX"]
      grpc_codes          = ["GRPC_OK"]
      discard_percent     = 15
    }
  }
}
...

    Более подробную информацию о параметрах ресурса yandex_alb_load_balancer в Terraform см. в документации провайдера.

  2. Проверьте конфигурацию командой:

    terraform validate

    Если конфигурация является корректной, появится сообщение:

    Success! The configuration is valid.

  3. Выполните команду:

    terraform plan

    В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.

  4. Примените изменения конфигурации:

    terraform apply

  5. Подтвердите изменения: введите в терминал слово yes и нажмите Enter.

    Проверить изменение L7-балансировщика можно в консоли управления или с помощью команды CLI:

    yc alb load-balancer get <имя_балансировщика>

Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/Update.

Удалить обработчик

Чтобы удалить обработчик L7-балансировщика:

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором создан балансировщик.
  2. Выберите сервис Application Load Balancer.
  3. Напротив имени нужного балансировщика нажмите значок и выберите Редактировать.
  4. В блоке Обработчики напротив имени нужного обработчика нажмите значок и выберите Удалить.
  5. Нажмите Сохранить.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для удаления обработчика:

    yc alb load-balancer remove-listener --help

  2. Выполните команду:

    yc alb load-balancer remove-listener <имя_или_идентификатор_балансировщика> \
  --listener-name=<имя_обработчика>

    Результат:

    done (50s)

Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.

  1. Откройте файл конфигурации Terraform и удалите блок listener в описании L7-балансировщика:

    ...
resource "yandex_alb_load_balancer" "test-balancer" {
  name        = "my-load-balancer"
  network_id  = yandex_vpc_network.test-network.id

  allocation_policy {
    location {
      zone_id   = "kz1-a"
      subnet_id = yandex_vpc_subnet.test-subnet.id
    }
  }

  listener {
    name = "my-listener"
    endpoint {
      address {
        external_ipv4_address {
        }
      }
      ports = [ 9000 ]
    }
    http {
      handler {
        http_router_id = yandex_alb_http_router.test-router.id
      }
    }
  }
}
...

    Более подробную информацию о параметрах ресурса yandex_alb_load_balancer в Terraform, см. в документации провайдера.

  2. Проверьте конфигурацию командой:

    terraform validate

    Если конфигурация является корректной, появится сообщение:

    Success! The configuration is valid.

  3. Выполните команду:

    terraform plan

    В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.

  4. Примените изменения конфигурации:

    terraform apply

  5. Подтвердите изменения: введите в терминал слово yes и нажмите Enter.

    Проверить изменение L7-балансировщика можно в консоли управления или с помощью команды CLI:

    yc alb load-balancer get <имя_L7-балансировщика>

Воспользуйтесь методом REST API removeListener для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/RemoveListener.

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