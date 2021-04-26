Изменить L7-балансировщик
Чтобы изменить параметры L7-балансировщика:
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В консоли управления выберите каталог, в котором создан балансировщик.
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Выберите сервис Application Load Balancer.
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Нажмите на имя нужного балансировщика.
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Нажмите и выберите Редактировать.
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Измените необходимые параметры балансировщика:
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В блоке Сетевые настройки измените группы безопасности:
Без групп— для балансировщика будет разрешен любой входящий и исходящий трафик. Это наименее безопасный вариант.
Автоматически— при создании балансировщика будет автоматически создана группа безопасности, разрешающая любой входящий трафик на порте
80и TCP-трафик для проверки состояния узлов балансировщика на порте
30080. При этом для балансировщика будет разрешен любой исходящий трафик.
Из списка— для более гибкого управления трафиком создайте свои группы безопасности. Вы можете выбрать и привязать к балансировщику одновременно до пяти групп безопасности.
Примечание
Правила групп безопасности могут содержать только адреса в формате CIDR. Нельзя назначить группу, в которой используется другая группа безопасности.
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В блоке Размещение включите или отключите входящий трафик для каждой зоны в отдельности с помощью опции Прием трафика.
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В блоке Настройки автомасштабирования укажите ограничения на количество ресурсных единиц.
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В блоке Настройки логов:
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Измените лог-группу Cloud Logging, в которую будут записываться логи балансировщика.
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Измените правила отбрасывания логов:
- HTTP-коды — измените HTTP-коды.
- Классы HTTP-кодов — измените классы HTTP-кодов.
- gRPC-коды — измените gRPC-коды.
- Доля отбрасываемых логов — измените процент отбрасываемых логов.
Чтобы добавить еще одно правило, нажмите кнопку Добавить правило отбрасывания логов.
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В блоке Обработчики измените параметры нужных обработчиков.
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Внизу страницы нажмите кнопку Сохранить.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
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Посмотрите описание команды CLI для изменения параметров балансировщика:
yc alb load-balancer update --help
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Выполните команду, указав новые параметры балансировщика. Например, привяжите к балансировщику группы безопасности:
yc alb load-balancer update <имя_балансировщика> \ --security-group-id <список_идентификаторов_групп_безопасности>
Где
--security-group-id— новый список от одного до пяти разделенных запятыми идентификаторов групп безопасности. Если не указать этот параметр, то для балансировщика будет разрешен любой трафик.
Результат:
id: a5d88ep483cm******** name: test-balancer2-updated folder_id: aoe197919j8e******** status: ACTIVE region_id: kz1 network_id: c64l1c06d151******** listeners: - name: test-listener endpoints: - addresses: - external_ipv4_address: address: 130.193.32.206 ports: - "80" http: handler: http_router_id: a5dv7tjdo9gt******** allocation_policy: locations: - zone_id: kz1-a subnet_id: buc4gsmpj8hv******** log_group_id: eolul9ap0bv0******** security_group_ids: - enpulh2tbrep******** - enpg05a3ck35******** created_at: "2021-04-26T12:12:13.624832586Z"
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(Опционально) Измените параметры записи логов в Yandex Cloud Logging:
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Посмотрите описание команды CLI для управления логированием в балансировщике:
yc alb load-balancer logging --help
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Добавьте новое правило отбрасывания логов:
yc alb load-balancer logging <имя_балансировщика> \ --log-group-id <идентификатор_лог-группы> \ --enable \ --discard codes=[200,3XX,GRPC_OK],percent=90
Где:
--log-group-id— идентификатор лог-группы.
--discard— правило отбрасывания логов. Параметры правила:
codes— HTTP-коды, классы HTTP-кодов или gRPC-коды.
percent— доля отбрасываемых логов в процентах.
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Результат:
done (42s) id: ds76g2zpgp3f******** name: test-load-balancer folder_id: b1gug7dbelh******** ... log_options: log_group_id: e23p9bcvh6gr******** discard_rules: - http_codes: - "200" http_code_intervals: - HTTP_3XX grpc_codes: - OK discard_percent: "90"
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Укажите новые параметры обработчика:
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HTTP-обработчик:
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Посмотрите описание команды CLI для изменения параметров HTTP-обработчика L7-балансировщика:
yc alb load-balancer update-listener --help
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Выполните команду, указав новые параметры обработчика:
yc alb load-balancer update-listener <имя_балансировщика> \ --listener-name <имя_обработчика> \ --http-router-id <идентификатор_HTTP-роутера> \ --external-ipv4-endpoint port=<порт_обработчика>
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Stream-обработчик:
-
Посмотрите описание команды CLI для изменения параметров Stream-обработчика L7-балансировщика:
yc alb load-balancer update-stream-listener --help
-
Выполните команду, указав новые параметры обработчика:
yc alb load-balancer update-stream-listener <имя_балансировщика> \ --listener-name=<имя_обработчика> \ --backend-group-id=<идентификатор_группы_бэкендов> \ --external-ipv4-endpoint port=<порт_обработчика>
-
Результат обновления двух обработчиков:
done (42s) id: ds76g8b2op3f******** name: test-load-balancer folder_id: b1gu6g9ielh6******** status: ACTIVE network_id: enp0uulja5s3******** listeners: - name: tslistener endpoints: - addresses: - external_ipv4_address: address: 51.250.64.197 ports: - "80" http: handler: http_router_id: ds7d7b14b3fs******** - name: teststreamlistener endpoints: - addresses: - external_ipv4_address: address: 51.250.64.197 ports: - "443" stream: handler: backend_group_id: ds77tero4f5h******** allocation_policy: locations: - zone_id: kz1-a subnet_id: e9bs1hp7lgdl******** log_group_id: ckgs4u5km3u8******** security_group_ids: - enp49ot04g63******** created_at: "2022-04-04T02:12:40.160629110Z" log_options: log_group_id: e23p9bfjvsgr******** discard_rules: - http_codes: - "200" http_code_intervals: - HTTP_3XX grpc_codes: - OK discard_percent: "90"
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(Опционально) Установите новые ограничения на количество ресурсных единиц:
-
Посмотрите описание команды CLI для настройки ограничений:
yc alb load-balancer autoscale --help
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Установите ограничения, выполнив команду:
yc alb load-balancer autoscale <имя_или_идентификатор_балансировщика> \ --min-zone-size <минимум_ресурсных_единиц_в_зоне> \ --max-size <максимум_ресурсных_единиц_в_сумме>
Где:
--min-zone-size— минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне доступности. По умолчанию минимум равен 2. Указать минимальное значение меньше 2 нельзя.
--max-size— максимальное суммарное количество ресурсных единиц. По умолчанию количество не ограничено. Значение должно быть не меньше, чем количество зон доступности балансировщика, умноженное на минимальное количество ресурсных единиц в каждой зоне.
Вы можете указать в команде один из параметров или оба сразу.
Пример:
yc alb load-balancer autoscale test-balancer2 \ --min-zone-size 3 \ --max-size 10
Результат:
id: a5d88ep483cm******** name: test-balancer2 folder_id: aoe197919j8e******** status: ACTIVE region_id: kz1 network_id: c64l1c06d151******** allocation_policy: locations: - zone_id: kz1-a subnet_id: buc4gsmpj8hv******** created_at: "2022-06-02T12:12:13.624832586Z" auto_scale_policy: min_zone_size: 3 max_size: 10
-
-
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
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Откройте файл конфигурации Terraform и измените фрагмент с описанием L7-балансировщика:
... resource "yandex_alb_load_balancer" "test-balancer" { name = "my-load-balancer" network_id = yandex_vpc_network.test-network.id allocation_policy { location { zone_id = "kz1-a" subnet_id = yandex_vpc_subnet.test-subnet.id security_group_ids = ["<список_идентификаторов_групп_безопасности>"] } } listener { name = "my-listener" endpoint { address { external_ipv4_address { } } ports = [ 9000 ] } http { handler { http_router_id = yandex_alb_http_router.test-router.id } } } log_options { log_group_id = "<идентификатор_лог-группы>" discard_rule { http_codes = ["200"] http_code_intervals = ["HTTP_2XX"] grpc_codes = ["GRPC_OK"] discard_percent = 15 } } } ...
Более подробную информацию о параметрах ресурса
yandex_alb_load_balancerв Terraform см. в документации провайдера.
-
Проверьте конфигурацию командой:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминал слово
yesи нажмите Enter.
Проверить изменение L7-балансировщика можно в консоли управления или с помощью команды CLI:
yc alb load-balancer get <имя_балансировщика>
Воспользуйтесь методом REST API update для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/Update.
Удалить обработчик
Чтобы удалить обработчик L7-балансировщика:
- В консоли управления выберите каталог, в котором создан балансировщик.
- Выберите сервис Application Load Balancer.
- Напротив имени нужного балансировщика нажмите значок и выберите Редактировать.
- В блоке Обработчики напротив имени нужного обработчика нажмите значок и выберите Удалить.
- Нажмите Сохранить.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud (CLI), установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный при создании профиля CLI. Чтобы изменить каталог по умолчанию, используйте команду
yc config set folder-id <идентификатор_каталога>. Также для любой команды вы можете указать другой каталог с помощью параметров
--folder-name или
--folder-id.
-
Посмотрите описание команды CLI для удаления обработчика:
yc alb load-balancer remove-listener --help
-
Выполните команду:
yc alb load-balancer remove-listener <имя_или_идентификатор_балансировщика> \ --listener-name=<имя_обработчика>
Результат:
done (50s)
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
-
Откройте файл конфигурации Terraform и удалите блок
listenerв описании L7-балансировщика:
... resource "yandex_alb_load_balancer" "test-balancer" { name = "my-load-balancer" network_id = yandex_vpc_network.test-network.id allocation_policy { location { zone_id = "kz1-a" subnet_id = yandex_vpc_subnet.test-subnet.id } } listener { name = "my-listener" endpoint { address { external_ipv4_address { } } ports = [ 9000 ] } http { handler { http_router_id = yandex_alb_http_router.test-router.id } } } } ...
Более подробную информацию о параметрах ресурса
yandex_alb_load_balancerв Terraform, см. в документации провайдера.
-
Проверьте конфигурацию командой:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминал слово
yesи нажмите Enter.
Проверить изменение L7-балансировщика можно в консоли управления или с помощью команды CLI:
yc alb load-balancer get <имя_L7-балансировщика>
Воспользуйтесь методом REST API removeListener для ресурса LoadBalancer или вызовом gRPC API LoadBalancerService/RemoveListener.