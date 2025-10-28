Мониторинг и логирование
Статистика
Примечание
Для обработчиков типа Stream сбор статистики отдельных HTTP-запросов не производится.
Статистика работы балансировщика автоматически записывается в метрики сервиса Yandex Monitoring. Доступны следующие дашборды и показатели:
-
HTTP-статистика:
- RPS — количество запросов к балансировщику в секунду (requests per second).
- 4XX, 5XX — количество ответов балансировщика с HTTP-кодами 4XX и 5XX и соответствующими им gRPC-кодами в секунду.
- Request size — суммарный объем запросов к балансировщику в секунду.
- Response size — суммарный объем ответов балансировщика в секунду.
- Latency — задержка ответа (время от получения балансировщиком первого байта запроса до отправки последнего байта ответа), от 50-го до 99-го перцентиля.
-
Статистика масштабирования:
- Active connections — количество активных соединений.
- Connections per second — количество соединений в секунду.
- Requests per second — количество запросов в секунду.
- Bytes per second — объем обрабатываемых данных в секунду.
Полный список метрик, передаваемых в Yandex Monitoring, представлен в справочнике.
В Application Load Balancer доступна обобщенная статистика балансировщика. В Monitoring можно смотреть статистику с разбивкой по ресурсам, привязанным к балансировщику (HTTP-роутерам, виртуальным хостам, маршрутам и т. д.), а также создавать алерты.
Инструкции по просмотру статистики см. в разделе Посмотреть статистику L7-балансировщика.
Логирование
Вы можете настроить поставку логов балансировщика в лог-группу Yandex Cloud Logging.
Подробности о просмотре логов см. в Посмотреть логи L7-балансировщика.
Значение заголовка X-Forwarded-For (XFF) передается в логи в соответствии со стандартом RFC 7239. Полный список сохраняемых параметров представлен в справочнике логов.
Также вы можете передавать логи балансировщика в БД PostgreSQL.
Правила отбрасывания логов
Запись и хранение логов в Cloud Logging тарифицируются согласно правилам сервиса. Чтобы записывать меньше логов, добавьте правила их отбрасывания.
Доступные правила:
|
Правило
|
Значение
|
HTTP-коды
|
|
Классы HTTP-кодов
|
|
gRPC-коды
|