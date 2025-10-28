Связаться с намиПодключиться

Мониторинг и логирование

Обновлена 28 октября 2025 г.

Для обработчиков типа Stream сбор статистики отдельных HTTP-запросов не производится.

Статистика работы балансировщика автоматически записывается в метрики сервиса Yandex Monitoring. Доступны следующие дашборды и показатели:

  • HTTP-статистика:

    • RPS — количество запросов к балансировщику в секунду (requests per second).
    • 4XX, 5XX — количество ответов балансировщика с HTTP-кодами 4XX и 5XX и соответствующими им gRPC-кодами в секунду.
    • Request size — суммарный объем запросов к балансировщику в секунду.
    • Response size — суммарный объем ответов балансировщика в секунду.
    • Latency — задержка ответа (время от получения балансировщиком первого байта запроса до отправки последнего байта ответа), от 50-го до 99-го перцентиля.

  • Статистика масштабирования:

    • Active connections — количество активных соединений.
    • Connections per second — количество соединений в секунду.
    • Requests per second — количество запросов в секунду.
    • Bytes per second — объем обрабатываемых данных в секунду.

Полный список метрик, передаваемых в Yandex Monitoring, представлен в справочнике.

В Application Load Balancer доступна обобщенная статистика балансировщика. В Monitoring можно смотреть статистику с разбивкой по ресурсам, привязанным к балансировщику (HTTP-роутерам, виртуальным хостам, маршрутам и т. д.), а также создавать алерты.

Инструкции по просмотру статистики см. в разделе Посмотреть статистику L7-балансировщика.

Логирование

Вы можете настроить поставку логов балансировщика в лог-группу Yandex Cloud Logging.

Подробности о просмотре логов см. в Посмотреть логи L7-балансировщика.

Значение заголовка X-Forwarded-For (XFF) передается в логи в соответствии со стандартом RFC 7239. Полный список сохраняемых параметров представлен в справочнике логов.

Также вы можете передавать логи балансировщика в БД PostgreSQL.

Правила отбрасывания логов

Запись и хранение логов в Cloud Logging тарифицируются согласно правилам сервиса. Чтобы записывать меньше логов, добавьте правила их отбрасывания.

Доступные правила:

Правило

Значение

HTTP-коды
  • 100 — Continue
  • 101 — Switching Protocol
  • 102 — Processing
  • 200 — OK
  • 201 — Created
  • 202 — Accepted
  • 203 — Non Authoritative Information
  • 204 — No Content
  • 205 — Reset Content
  • 206 — Partial Content
  • 207 — Multi-Status
  • 300 — Multiple Choices
  • 301 — Moved Permanently
  • 302 — Found
  • 303 — See Other
  • 304 — Not Modified
  • 305 — Use Proxy
  • 307 — Temporary Redirect
  • 308 — Permanent Redirect
  • 400 — Bad Request
  • 401 — Unauthorized
  • 402 — Payment Required
  • 403 — Forbidden
  • 404 — Not Found
  • 405 — Method Not Allowed
  • 406 — Not Acceptable
  • 407 — Proxy Authentication Required
  • 408 — Request Timeout
  • 409 — Conflict
  • 410 — Gone
  • 411 — Length Required
  • 412 — Precondition Failed
  • 413 — Request Entity Too Large
  • 414 — Request-URI Too Long
  • 415 — Unsupported Media Type
  • 416 — Requested Range Not Satisfiable
  • 417 — Expectation Failed
  • 418 — I'm a teapot
  • 419 — Insufficient Space on Resource
  • 420 — Method Failure
  • 422 — Unprocessable Entity
  • 423 — Locked
  • 424 — Failed Dependency
  • 428 — Precondition Required
  • 429 — Too Many Requests
  • 431 — Request Header Fields Too Large
  • 451 — Unavailable For Legal Reasons
  • 500 — Internal Server Error
  • 501 — Not Implemented
  • 502 — Bad Gateway
  • 503 — Service Unavailable
  • 504 — Gateway Timeout
  • 505 — HTTP Version Not Supported
  • 507 — Insufficient Storage
  • 511 — Network Authentication Required

Классы HTTP-кодов
  • 1XX
  • 2XX
  • 3XX
  • 4XX
  • 5XX
  • ALL

gRPC-коды
  • GRPC_OK
  • GRPC_CANCELLED
  • GRPC_UNKNOWN
  • GRPC_INVALID_ARGUMENT
  • GRPC_DEADLINE_EXCEEDED
  • GRPC_NOT_FOUND
  • GRPC_ALREADY_EXISTS
  • GRPC_PERMISSION_DENIED
  • GRPC_UNAUTHENTICATED
  • GRPC_RESOURCE_EXHAUSTED
  • GRPC_FAILED_PRECONDITION
  • GRPC_ABORTED
  • GRPC_OUT_OF_RANGE
  • GRPC_UNIMPLEMENTED
  • GRPC_INTERNAL
  • GRPC_UNAVAILABLE

