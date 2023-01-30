В России граница между DevOps‑инженером и SRE размыта. Отсутствие строгого разделения видно даже по вакансиям: на hh.ru SRE и DevOps‑инженер часто указаны через слеш.

Распространённые определения звучат так:

DevOps‑инженер — тот, кто отвечает за автоматизацию сборки, настройки и развёртывания ПО.

SRE — тот, кто полностью обеспечивает работу сервиса.

В Яндексе DevOps‑инженеры и SRE — это специалисты, которые отвечают за эксплуатацию систем и работу всего сервиса. И для этого они должны уметь самостоятельно решать большой круг задач. Любой инженер в Yandex Cloud занимается и релизами, и мониторингом, и тестированием, и архитектурой. А ещё дежурит и пишет свой код — если надо что‑то доработать или починить.