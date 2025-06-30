Обзор IT‑проектов и трендов финансовой отрасли

По данным исследования BCG , успешная цифровая трансформация в финансовой сфере начинается с продуманных инвестиций в технологии. Компании, которые делают ставку на гибридные решения — облачную и локальную инфраструктуру, платформенные подходы и ИИ, — быстрее адаптируются к изменениям и показывают опережающие темпы роста.

Финансовый сектор сталкивается с высокой конкуренцией, растущими ожиданиями клиентов и сложной регуляторной средой. На этом фоне гибридные стратегии становятся не просто трендом, а ответом на вызовы: они позволяют одновременно обеспечивать устойчивость, гибкость и скорость внедрения новых технологий.

О том, какие решения и подходы уже доказали эффективность, в новом обзоре рассказывает Александр Долбнев, директор по работе с финансовым сектором Yandex Cloud.

Кейсы финансовых компаний

Газпромбанк ускоряет расчёты с помощью YDB

Первый кейс — это пример подхода «cloud‑first, hybrid ready», когда технологию, ранее доступную для использования в облаке, развернули непосредственно в инфраструктуре клиента. Речь о распределённой СУБД YDB , разработанной для высоконагруженных транзакционных приложений и корпоративных хранилищ данных.

С помощью YDB Газпромбанк модернизировал архитектуру расчётного центра . Технология помогает банку справляется с миллионами транзакций в реальном времени, минимизирует задержки и поддерживает высокий уровень отказоустойчивости. После внедрения СУБД среднее время обработки операций сократилось более чем на 30%, а общая доступность систем достигла 99,99%.

При росте объёмов цифровых платежей и ужесточении требований к надёжности сервисов банкам особенно важно работать бесперебойно и быстро обрабатывать операции. Такие технологии позволяют соблюдать регуляторные нормы и одновременно повышать устойчивость систем. Это пример того, как отечественные разработки успешно справляются с задачами enterprise‑уровня.

Облако как драйвер роста для Payselection

Если предыдущий кейс показывал гибридный подход, то этот больше соответствует облачной стратегии. Payselection, один из быстрорастущих платёжных сервисов, полностью перевёл инфраструктуру в Yandex Cloud. Это дало гибкость в масштабировании, ускорило запуск новых функций и сократило расходы на IT‑поддержку.

Особенно важно, что инфраструктура Payselection в Yandex Cloud прошла аудит на соответствие требованиям стандарта PCI DSS — необходимое условие для работы с платёжной информацией и фактор доверия со стороны клиентов и партнёров.

Опыт Payselection — иллюстрация того, как даже небольшие компании могут запускать серьёзные финтех‑продукты, если технологическая база надёжна и масштабируема.