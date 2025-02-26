Payselection повысил доступность платформы при нагрузке до 200 TPS

Целевая аудитория системы приёма платежей Payselection — сервисы электронной коммерции, SaaS-платформы и маркетплейсы. Компания предоставляет услуги предпроцессинга, а система обрабатывает сотни транзакций в секунду и предоставляет клиентам доступ ко всей информации о проведенных платежах практически моментально.

Из-за большого объёма данных, высокой скорости их обработки и серьёзных требований к уровню безопасности и SLA компания сразу ориентировалась на облачное решение. На стадии разработки проект развернули у зарубежного облачного провайдера. Но на этапе тестирования систему нужно было локализовать, чтобы выполнить все требования российского законодательства.

Payselection рассматривала несколько облачных платформ, оценивая уровень SLA и возможности масштабирования. Платформа должна быть сертифицирована в области информационной безопасности — ресурсы аттестованы в соответствии с законом 152-ФЗ и требованиями ФСТЭК.

Кроме того, провайдер был обязан соответствовать требованиям 103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами» и правилам обработки информации в соответствии с международным генеральным регламентом о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) и стандартом безопасности данных платёжных карт PCI DSS.

В итоге компания остановилась на платформе Yandex Cloud. Команда Payselection учла большое количество управляемых сервисов, а также высоко оценила скорость и качество работы службы поддержки.