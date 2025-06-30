Yandex Cloud AI Studio

В AI Studio есть всё для создания и внедрения сервисов на базе генеративных моделей.

Удобные инструменты для интеграции и адаптации, стабильный и надёжный инференс и готовые компоненты для сборки собственных AI-решений значительно упрощают и ускоряют разработку, помогая быстрее получать реальную пользу от искусственного интеллекта в бизнесе.