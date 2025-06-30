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Yandex Cloud AI Studio

Создавайте, внедряйте и масштабируйте AI-решения с помощью инструментов корпоративного уровня.

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Единая AI-экосистема

В AI Studio есть всё для создания и внедрения сервисов на базе генеративных моделей.

Удобные инструменты для интеграции и адаптации, стабильный и надёжный инференс и готовые компоненты для сборки собственных AI-решений значительно упрощают и ускоряют разработку, помогая быстрее получать реальную пользу от искусственного интеллекта в бизнесе.

Преимущества AI Studio

Машинное обучение для задач бизнеса

Выбирайте необходимые компоненты и создавайте собственные сервисы на базе ML-технологий, которым доверяют тысячи клиентов.

Большой выбор моделей

На платформе доступны генеративные нейросети Яндекса последнего поколения, модели синтеза и распознавания речи, а также актуальные опенсорсные LLM и VLM, такие как Qwen, Llama*, DeepSeek.

Удобные инструменты интеграции

Готовые API и SDK и другие возможности для реализации агентских сценариев на базе генеративных моделей, умного поиска и речевых технологий.

Безопасность корпоративного уровня

Все сервисы созданы по высоким стандартам облачной безопасности и соответствуют требованиям 152‑ФЗ. Узнайте больше об аспектах безопасности данных.

*Llama создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.

ML-сервисы для полного цикла разработки и внедрения AI‑решений

YandexGPT API

Большая языковая модель для бизнеса

Foundation Models

Генеративные модели для бизнеса

SpeechKit

Комплекс технологий распознавания и синтеза речи

SpeechSense

Сервис речевой аналитики

Yandex Neurosupport

Сервис для генерации умных подсказок на базе YandexGPT

DataSphere

Среда ML-разработки полного цикла

Yandex Search API

Сервис поисковых запросов

Vision OCR

Сервис компьютерного зрения для распознавания и извлечения текста

Translate

Машинный перевод с поддержкой более 100 языков

Связаться с экспертом Yandex Cloud AI Studio

Поможем подобрать AI-решение для ваших задач — от интеграции моделей и создания собственных ML‑сервисов до автоматизации поддержки и контакт‑центров.

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Ускорение time to market

Решения для быстрой проверки ваших гипотез и удобной интеграции.

AI Playground

Экспериментируйте с большими генеративными моделями в удобном интерфейсе.

AI Playground упрощает совместную разработку приложений на базе YandexGPT и YandexART, а также даёт возможность отладки промтов и результатов генерации перед непосредственной интеграцией моделей по API.

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ML SDK

Библиотека инструментов и примеров готового кода для ускорения разработки продуктов в AI Studio.

ML SDK обеспечивает стандартизированный способ взаимодействия с фундаментальными моделями и сервисами AI Studio, а также упрощает интеграцию с другими компонентами Yandex Cloud.

На GitHub

Реализуйте многофункциональные сценарии с применением сразу нескольких ML‑компонентов

Решайте задачи бизнеса комплексно, а мы обеспечим всё необходимое для бесшовной интеграции и стабильной работы вашего приложения в облаке.

Используйте все возможности AI для вашего бизнеса

Автоматизируйте контакт‑центр

Используйте голосовых роботов, внедряйте чат-боты, автоматизируйте обработку обращений от клиентов и получайте инсайты из обратной связи.

Создавайте AI‑ассистентов

Поручите ассистентам на базе YandexGPT операционные задачи, получайте ответы от языковой модели в нужном формате и с учётом собственной базы знаний.

Обучайте свои модели

Создавайте их c нуля или на базе готовых больших языковых моделей с помощью инструментов дообучения и Fine-tuning

Экспериментируйте с разными сервисами

Комбинируйте сервисы AI Studio для создания комплексных решений, которые будут работать на базе ваших источников данных с речью и голосом, текстом, а также с изображениями.

Развивайте свой продукт с технологиями YandexGPT API

Как вы планируете использовать генеративную языковую модель в своём продукте? Поделитесь идеей и получите грант до 1 миллиона рублей на её реализацию по программе Yandex Cloud Boost AI.

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Полезные материалы и ресурсы

Принципы работы с речевыми технологиями

Используйте этические правила, чтобы выстроить более прозрачную работу с записями синтезированных голосов.

Обучение работе с ML‑сервисами Yandex Cloud

Познакомьтесь с нашими ML‑сервисами и начните применять их на практике для решения задач.

Возможности сервиса Yandex SpeechKit

Подробно рассказываем о сервисе и на примерах показываем, как синтезировать речь в Yandex SpeechKit.

Новые возможности работы с моделями в DataSphere

Как с помощью моделей сохранять результаты вычислений, обмениваться данными и вести версионирование — рассказываем в видео.

Дообучение модели YandexGPT в DataSphere

Разбираем, как дообучить модель для решения ваших задач, и показываем весь процесс в интерфейсе Yandex Cloud.

Аспекты безопасности данных в Yandex Foundation Models

Отвечаем на частые вопросы о защите персональных данных при работе с генеративными моделями.

Истории успеха 

Раскройте все возможности ML/AI с Yandex Cloud AI Studio

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