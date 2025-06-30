Yandex Cloud AI Studio
Yandex Cloud AI Studio
Создавайте, внедряйте и масштабируйте AI-решения с помощью инструментов корпоративного уровня.
Единая AI-экосистема
В AI Studio есть всё для создания и внедрения сервисов на базе генеративных моделей.
Удобные инструменты для интеграции и адаптации, стабильный и надёжный инференс и готовые компоненты для сборки собственных AI-решений значительно упрощают и ускоряют разработку, помогая быстрее получать реальную пользу от искусственного интеллекта в бизнесе.
Преимущества AI Studio
*Llama создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.
Связаться с экспертом Yandex Cloud AI Studio
Поможем подобрать AI-решение для ваших задач — от интеграции моделей и создания собственных ML‑сервисов до автоматизации поддержки и контакт‑центров.
Ускорение time to market
Решения для быстрой проверки ваших гипотез и удобной интеграции.
AI Playground
Экспериментируйте с большими генеративными моделями в удобном интерфейсе.
AI Playground упрощает совместную разработку приложений на базе YandexGPT и YandexART, а также даёт возможность отладки промтов и результатов генерации перед непосредственной интеграцией моделей по API.
ML SDK
Библиотека инструментов и примеров готового кода для ускорения разработки продуктов в AI Studio.
ML SDK обеспечивает стандартизированный способ взаимодействия с фундаментальными моделями и сервисами AI Studio, а также упрощает интеграцию с другими компонентами Yandex Cloud.
Реализуйте многофункциональные сценарии с применением сразу нескольких ML‑компонентов
Решайте задачи бизнеса комплексно, а мы обеспечим всё необходимое для бесшовной интеграции и стабильной работы вашего приложения в облаке.
Используйте все возможности AI для вашего бизнеса
Развивайте свой продукт с технологиями YandexGPT API
Как вы планируете использовать генеративную языковую модель в своём продукте? Поделитесь идеей и получите грант до 1 миллиона рублей на её реализацию по программе Yandex Cloud Boost AI.
Полезные материалы и ресурсы
Принципы работы с речевыми технологиями
Используйте этические правила, чтобы выстроить более прозрачную работу с записями синтезированных голосов.
Обучение работе с ML‑сервисами Yandex Cloud
Познакомьтесь с нашими ML‑сервисами и начните применять их на практике для решения задач.
Возможности сервиса Yandex SpeechKit
Подробно рассказываем о сервисе и на примерах показываем, как синтезировать речь в Yandex SpeechKit.
Новые возможности работы с моделями в DataSphere
Как с помощью моделей сохранять результаты вычислений, обмениваться данными и вести версионирование — рассказываем в видео.
Дообучение модели YandexGPT в DataSphere
Разбираем, как дообучить модель для решения ваших задач, и показываем весь процесс в интерфейсе Yandex Cloud.