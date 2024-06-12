Как робот пригласил на собеседование в Fix Price почти 15 тысяч кандидатов за 1,5 года

Fix Price столкнулась с необходимостью автоматизировать наём. Для решения этой задачи привлекли компанию-партнёра. Prof IT — разработчик решений в области роботизации коммуникаций. Компания создаёт разговорные интерфейсы и системы роботизированной клиентской поддержки, разрабатывает голосовых ботов и чат‑ботов на основе искусственного интеллекта и системы для автоматизации контакт‑центров.

На сегодняшний день сеть Fix Price насчитывает больше 6600 магазинов и 13 распределительных центров в 81 регионе России, а также в Беларуси, Казахстане, Армении, Грузии, Киргизии, Латвии, Узбекистане и Монголии. Fix Price предлагает покупателям непродовольственные товары, товары повседневного спроса и продукты питания по фиксированным ценам.

За последние пять лет количество HR-специалистов, ответственных за массовый наём в Fix Price, удвоилось и достигло 70 человек. Потребность в линейном персонале: продавцах, администраторах магазинов, мерчандайзерах, работниках складов — постоянно растёт. Компании нужно было комплексно автоматизировать массовый рекрутинг, ускорить процесс подбора кандидатов, увеличить эффективность, снизить нагрузку на HR-отдел и сократить расходы на наём линейного персонала. Для этого решили создать роботизированный сервис подбора персонала. Было важно как можно быстрее запустить MVP, чтобы сократить time‑to‑market и в дальнейшем продолжать развитие проекта на основании первых результатов.

Компания Fix Price искала комплексное решение. Важно было найти low‑code‑продукт, чтобы после реализации проекта управлять процессами без помощи программистов.

При выборе подрядчика в Fix Price рассмотрели решения нескольких российских разработчиков. Одни могли автоматизировать лишь отдельные процессы, другие не подходили из‑за ограниченного набора функций или сроков реализации проекта. В итоге предпочтение отдали платформе Vocamate AI, которую разрабатывает Prof IT. Vocamate AI позволяло комплексно решить задачу: не только создавать интеллектуальных ассистентов для коммуникаций с соискателями, но и автоматизировать почти все бизнес-процессы, связанные с наймом персонала, оставив рекрутерам компании только живое интервью.

Для синтеза и распознавания речи при создании виртуальных ассистентов Vocamate AI использует Yandex SpeechKit, который обеспечивает качественный синтез и распознавание в режиме реального времени.