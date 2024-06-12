Как робот пригласил на собеседование в Fix Price почти 15 тысяч кандидатов за 1,5 года

О чём эта история
Fix Price — крупнейшая в России сеть магазинов в формате «низких фиксированных цен». Fix Price постоянно ведёт массовый набор линейных сотрудников для открывающихся магазинов и складов.
Компания автоматизировала поиск и отбор резюме и первые контакты с потенциальными кандидатами с помощью роботов-рекрутеров, созданных на платформе Vocamate AI, которая использует Yandex SpeechKit для синтеза и распознавания речи. Сейчас роботы приглашают на собеседование около 2500 человек ежемесячно.
Задача компании
Fix Price столкнулась с необходимостью автоматизировать наём. Для решения этой задачи привлекли компанию-партнёра. Prof IT — разработчик решений в области роботизации коммуникаций. Компания создаёт разговорные интерфейсы и системы роботизированной клиентской поддержки, разрабатывает голосовых ботов и чат‑ботов на основе искусственного интеллекта и системы для автоматизации контакт‑центров.
На сегодняшний день сеть Fix Price насчитывает больше 6600 магазинов и 13 распределительных центров в 81 регионе России, а также в Беларуси, Казахстане, Армении, Грузии, Киргизии, Латвии, Узбекистане и Монголии. Fix Price предлагает покупателям непродовольственные товары, товары повседневного спроса и продукты питания по фиксированным ценам.
За последние пять лет количество HR-специалистов, ответственных за массовый наём в Fix Price, удвоилось и достигло 70 человек. Потребность в линейном персонале: продавцах, администраторах магазинов, мерчандайзерах, работниках складов — постоянно растёт. Компании нужно было комплексно автоматизировать массовый рекрутинг, ускорить процесс подбора кандидатов, увеличить эффективность, снизить нагрузку на HR-отдел и сократить расходы на наём линейного персонала. Для этого решили создать роботизированный сервис подбора персонала. Было важно как можно быстрее запустить MVP, чтобы сократить time‑to‑market и в дальнейшем продолжать развитие проекта на основании первых результатов.
Компания Fix Price искала комплексное решение. Важно было найти low‑code‑продукт, чтобы после реализации проекта управлять процессами без помощи программистов.
При выборе подрядчика в Fix Price рассмотрели решения нескольких российских разработчиков. Одни могли автоматизировать лишь отдельные процессы, другие не подходили из‑за ограниченного набора функций или сроков реализации проекта. В итоге предпочтение отдали платформе Vocamate AI, которую разрабатывает Prof IT. Vocamate AI позволяло комплексно решить задачу: не только создавать интеллектуальных ассистентов для коммуникаций с соискателями, но и автоматизировать почти все бизнес-процессы, связанные с наймом персонала, оставив рекрутерам компании только живое интервью.
Для синтеза и распознавания речи при создании виртуальных ассистентов Vocamate AI использует Yandex SpeechKit, который обеспечивает качественный синтез и распознавание в режиме реального времени.
Решение
Компания Fix Price уже сотрудничала с Prof IT при решении подобных задач. На базе Vocamate AI успешно реализованы виртуальные помощники, которые регистрируют участников программы лояльности сети магазинов.
На первом этапе проекта Prof IT совместно с Fix Price проработали функциональные требования, проанализировали бизнес‑процессы и подобрали оптимальные технические решения и инструменты для автоматизации.
Система должна была охватывать все процессы найма, от поиска и отбора до коммуникаций с кандидатом после собеседования, а также объединить все способы взаимодействия с кандидатами, включая звонки, СМС, общение в чатах и мессенджерах.
На втором этапе спроектировали систему и создали виртуальных ассистентов, которые должны общаться с соискателями. Для сбора резюме, ассистентов интегрировали с платформами поиска работы. После сканирования и анализа резюме робот‑рекрутер отбирает наиболее подходящих под требования кандидатов, формирует списки и рейтинги по соответствию кандидатов определенной вакансии, затем звонит выбранным соискателям, чтобы выяснить, заинтересованы ли они. При положительном ответе робот расскажет о вакансиях в нужном районе и назначит собеседование в удобный для кандидата день. Накануне собеседования напомнит о нём кандидату, а после разговора отправит отчёт в HR‑систему.
Робот обрабатывает резюме из разных источников: работных сайтов, резерва компании и входящих запросов — и отбирает наиболее соответствующих требованиям кандидатов. Звонки ведёт в несколько потоков, а если кандидату неудобно говорить — продолжает общение в мессенджере. Данные соискателей сохраняются в HR-системе и попадают в кадровый резерв. При разговоре с соискателями робот использует Yandex SpeechKit для распознавания речи в режиме реального времени. Вместе с улучшением моделей синтеза и распознавания Yandex SpeechKit повышается качество работы бота, он лучше понимает речь, а его звучание постепенно приближается к человеческому.
Платформа для создания виртуальных ассистентов Vocamate AI — гибкое low‑code‑решение с широким набором функций. Fix Price самостоятельно администрирует ботов, создаёт новые сценарии, вносит корректировки, тестирует и запускает виртуальных рекрутеров в работу. На платформе собирается вся необходимая статистика и отслеживается конверсия на каждом этапе взаимодействия робота с кандидатом. Это позволяет Fix Price видеть ошибки в логике работы бота и быстро вносить правки в сценарии взаимодействия, тем самым улучшая качество диалогов.
Серверы Vocamate AI развёрнуты в Yandex Cloud и обеспечивают надёжность и доступность сервиса на уровне 99,99%.
Результаты
Проект реализовали и внедрили в текущие бизнес-процессы Fix Price за три месяца. После внедрения подключали новые работные площадки, расширяли каналы коммуникаций и возможности виртуальных рекрутеров.
За весь период работы сервиса роботы обработали более 1,5 млн резюме, совершили более 1 млн звонков и отправили более 90 тыс. сообщений в мессенджеры с предложениями о работе. Сейчас виртуальные рекрутеры приглашают на собеседование 23% от общего числа кандидатов и в среднем записывают на собеседование около 2500 человек в месяц. Роботы обрабатывают тысячи резюме в сутки, быстро формируют рейтинг подходящих кандидатов и связываются с ними. Это позволяет оперативно делать предложение кандидатам в условиях дефицита на рынке труда.
Роботы‑рекрутеры не замещают рекрутеров‑людей, а повышают эффективность работы HR‑службы, выполняя рутинные операции быстрее. Время реакции робота с момента обращения кандидата — около 1 минуты. Автоматизация увеличила количество направляемых на собеседование кандидатов. Решение позволяет гибко управлять процессом найма персонала: увеличивать поток кандидатов при запуске новых магазинов, а после закрытия вакансий снижать скорость поиска.
В 2024 году Fix Price планирует открыть около 750 магазинов, линейный персонал для которых будут набирать в том числе с помощью роботов.
Компания планирует масштабировать сервис на франчайзинговую сеть в странах ближнего зарубежья с учётом языковой и культурной специфики. Также есть планы по созданию виртуальных рекрутеров для найма высококвалифицированного персонала в офисы.
Fix Price продолжает расширять функциональность виртуальных рекрутеров. Один из рассматриваемых вариантов развития системы — использование больших языковых моделей. Такие разговорные ассистенты смогут отвечать на широкий круг вопросов о компании и вакансиях, выделять отличия одной вакансии от другой и формулировать преимущества, в режиме свободного диалога отвечать на нестандартные вопросы о вакансии и условиях работы. Это позволит сделать общение кандидатов с роботами более комфортным и повысить конверсию.
Мнение
В Yandex Cloud развёрнут кластер серверов платформы Vocamate AI. Вместе с сервисами Yandex Cloud они обеспечивают enterprise‑уровень надёжности и доступности 99,99% сервиса Vocamate AI. Благодаря постоянному совершенствованию моделей синтеза и распознавания Yandex SpeechKit диалоговые ассистенты всё лучше понимают речь пользователей и звучат почти неотличимо от человека.