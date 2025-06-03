«Золотое Яблоко» повысило средний чек подарочных карт с YandexART

О чём эта история
«Золотое Яблоко» — бьюти-ритейлер в РФ, который продаёт товары более 4,5 тыс. брендов для красоты, здоровья и дома через интернет и сеть магазинов. Компания ведет бизнес в шести странах СНГ и Ближнего Востока.
Один из востребованных продуктов — подарочная карта, которую можно купить в магазине или отправить получателю электронную версию. В период крупных праздников это самый популярный товар сети. «Золотое Яблоко» разработало сервис персонализации дизайна карты с помощью нейросети YandexART. 45% покупателей выбирают карты с глубокой кастомизацией, и средний чек таких покупок на 8% выше, чем у классических карт.
Сделать дизайн подарочных карт уникальным и более личным
Решив использовать нейросеть для дизайна подарочных карт, «Золотое Яблоко» столкнулось с тем, что на рынке нет доступных предложений. Компании нужно было найти решение с API, готовым к интеграции. В это время у YandexART шёл тестовый период коммерческого использования. «Золотое Яблоко» решило принять участие и стало одной из первых компаний, которая внедрила возможности генерации изображений в свои продукты.
Команда предположила, что возможность менять дизайн карты с помощью нейросети сделает её более привлекательной для покупателей, повысит средний чек и конверсию в покупку.
Картиночная нейросеть с коммерческим API для геймификации покупки подарочной карты
На начальном этапе компания хотела, чтобы клиенты создавали дизайн, перекликающийся с брендбуком «Золотого Яблока». Как минимум, чтобы сгенерированные изображения соответствовали бренду эстетически — компания в первую очередь продаёт красоту и лайфстайл. Со временем стало очевидно, что ограничение в стилистике «сковывает» нейросеть и картинки получаются недостаточно разнообразными и интересными. Поэтому компания решила дать сервису больше свободы для визуализации запросов клиентов.
При этом было важно, чтобы сервис не использовали для генерации сторонних изображений для личных целей. Его планировали интегрировать не только с сайтом, но и с приложением, и нужно было предусмотреть ограничения трафика. Поэтому за один раз пользователь может создавать не более трёх картинок, либо вернуться к попыткам через два часа. Тесты показали, что этого количества достаточно, чтобы покупатель сгенерировал понравившийся вариант или выбрал один из дизайнов, предложенных «Золотым Яблоком». Большее число попыток может затянуть процесс выбора подарочной карты.
Сначала генерацию изображений тестировали на сайте. После анализа работы функцию генерации добавили в мобильное приложение. Сервис работает следующим образом:
-
Клиент заходит на страницу покупки электронных подарочных карт и выбирает дизайн от нейросети;
-
для генерации покупатель вводит свой запрос или выбирает из списка предложенных;
-
пользователь нажимает кнопку «Сгенерировать», и сервис обращается к API YandexART;
-
через несколько секунд клиент получает изображение, которое можно использовать для дальнейшего оформления карты, либо пробует сгенерировать новое, — но не более трёх генераций за два часа. Неиспользованные изображения хранятся два часа, а затем удаляются.
На начальном этапе для обращения к YandexART использовали общий пропускной канал. Компания интегрировала технологию в приложение через API Foundation Models. Но стало очевидно, что это не даёт гарантированного времени ответа пользователю — ожидание могло превышать две минуты, и такой результат не соответствовал уровню сервиса «Золотого Яблока». Чтобы сайт работал с привычной для клиентов скоростью, после тестирования настроили выделенный канал передачи данных. Это позволило управлять трафиком и контролировать его объём. Время ответа сервиса сократилось, и теперь не превышает 15 секунд.
Чтобы спрогнозировать, сколько мощностей понадобится для сервиса, настроили мониторинг на базе Grafana. Отслеживали успешные и неудачные генерации, их количество и длительность. Мониторинг позволял отслеживать всплески трафика, строить прогнозы пиков и определять правила, по которым избыточные запросы отправлялись в общий канал YandexART. Благодаря этому можно гарантировать, что пользователь, пусть и с задержкой, но в любом случае получит ответ на запрос.
У YandexART есть внутренние ограничения, отсекающие неприемлемый контент. В дополнение к ним перед началом внедрения нейросети «Золотое Яблоко» провело объёмное тестирование генераций: нужно было убедиться, что изображения не только не нарушают законов, но также эстетически и эмоционально не противоречат тематике красоты, подарка и хорошего настроения.
Сначала тестировщики определяли, какие именно изображения стоит считать неприемлемыми, и составляли своеобразный чёрный список. Для более предсказуемого результата создали собственный набор лексем, который добавляется к промту клиента при генерации. Чтобы отсечь запросы неприемлемого содержания, установили правила фильтрации на русском и английском языках. Если пользователь всё-таки введёт недопустимые данные, генерация не сработает и он получит соответствующее сообщение.
Иногда при генерации возникали ошибки на стороне YandexART: на этапе тестирования команда «Золотого Яблока» обнаружила, что коды ошибок не универсальные и не подходят для того, чтобы показывать их пользователям. Сервис доработали так, чтобы он интерпретировал полученные коды ошибок и выдавал клиентам сообщение о недоступности сервиса или других проблемах с генерацией.
Рост конверсии, среднего чека и времени использования сервиса
От поиска подходящей нейросети до запуска в продакшн прошло около пяти месяцев. В результате запуска сервиса:
-
конверсия в заказ электронной карты выросла на 5 п. п.;
-
доля карт с дизайном от нейросети составила 18%;
-
кликабельность раздела с нейросетью достигла 50%;
-
выросло среднее количество подарочных карт на одного клиента;
-
средний чек карт, созданных с помощью нейросети, по сравнению с обычными картами вырос на 8%;
-
увеличилось время использования сервиса.
Мониторинг трафика позволил сервису пережить несколько пиковых периодов в праздники. В самые нагруженные дни совершалось до 150 генераций в минуту, при этом время ожидания ответа не превышало 15 секунд.
Сейчас команда оценивает влияние кастомизации дизайна на повторные покупки — этот показатель можно измерить только на длинной дистанции.
Мнение
Подарочные карты — один из самых востребованных видов подарков. По данным Tiburon Research и HeadHunter, в качестве презента от друзей и близких их хотели бы получить 60% россиян, от работодателей и партнёров — 67%. По итогам 8 Марта именно подарочные карты лидировали по объёму продаж в «Золотом Яблоке». Технология YandexART помогает людям сделать карту с уникальным дизайном, который учитывает повод, характер адресата и другие параметры. Это делает подарок более персонифицированным и продуманным — и клиенты позитивно реагируют на это ростом кликабельности раздела и среднего чека продукта.