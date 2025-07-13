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YandexGPT помог VINO.RU привлечь почти 10 тыс. пользователей

14 июля 2025
  • Веб‑сервис
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О чём эта история

VINO.RU — маркетплейс российских вин. В 2024 году команда разработчиков VINO.RU совместно с партнёром — разработчиком ИИ-решений «Гуреев.Про» — создала цифрового помощника, который помогает пользователям выбирать вино. «Цифрового сомелье», основанного на модели YandexGPT, обучили на базе профессиональной экспертизы сомелье. Его встроили в телеграм-бот «Винтеллект». После запуска ботом воспользовались 9198 клиентов. В августе 2024 года 12% всех заказов на маркетплейсе покупатели сделали после взаимодействия с ботом. С 1 октября по 31 декабря 2024 года клиенты совершили более 18,7 тыс. целевых переходов из бота в каталог VINO.RU.

Создать цифрового помощника для персонального подбора вин

Проект VINO.RU работает по формату click & collect: покупатель оформляет заказ в онлайн-магазине, а получает его в офлайн-точке продаж. Платформа делает акцент на бутиковые хозяйства, которые выпускают лимитированные вина. В сервис входит навигатор по выбору лучших вин России, а также «Винный атлас» с описаниями лицензированных производителей.

Команда VINO.RU стремится развивать клиентский сервис. В рамках этой задачи совместно с компанией «Гуреев.Про», у которой есть опыт создания цифровых помощников для бизнеса, решили разработать консультанта по винам. На момент старта «Гуреев.Про» уже более года применяла ИИ в различных проектах. Поэтому партнёры решили протестировать, как генеративные языковые модели можно применять в маркетинге алкогольной продукции — сфере, где реклама строго регулируется, а возможности для прямого продвижения ограничены. Целью стало создание цифрового сомелье, способного работать с динамически обновляемым каталогом вин. Проект решили запускать сразу в продуктовом формате, чтобы быстрее определить технологические ограничения и как можно раньше выпустить работоспособную версию.

На первом этапе для проверки идеи использовали нейросеть OpenAI. Простая версия чат-бота подтвердила, что концепцию можно технически реализовать. После успешного теста команда приступила к выбору технологий для полноценного запуска.

Команда «Гуреев.Про» планировала сервис, у которого не было аналогов на российском рынке, и стремилась запустить первую версию за три месяца. Чтобы оптимизировать затраты, решили обойтись без физической инфраструктуры и GPU, обучив классификатор вин на базе TensorFlow в облаке.

Команда протестировала несколько моделей на другом ассистенте и выбрала YandexGPT. Партнёры оценили простоту дообучения больших языковых моделей в Yandex Cloud — нужная модель готова через сутки после загрузки датасета. Особенно полезным оказался подход PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) — он снижает нагрузку на инфраструктуру без потерь в производительности.

Большое количество русскоязычных токенов, гибкая оплата и возможность работы без GPU сделали Yandex Cloud оптимальной средой. Важную роль сыграли соответствие 152-ФЗ и круглосуточная поддержка, которая помогала оперативно решать возникающие вопросы. В результате весь проект развернули в Yandex Cloud.

Классификация вина с помощью алгоритмов и LLM

На реализацию проекта ушло три месяца. Сначала команда собрала базу данных вин с атрибутами для поиска и провела интервью с несколькими сомелье, чтобы понять этапы и принципы подбора вина. Многое из их экспертизы не поддавалось формализации, поэтому часть признаков обрабатывали классическими алгоритмами, а часть — с помощью языковых моделей. Из перечня признаков для подбора вина выбрали систематизированные и соединили их с учётной системой VINO.RU.

Для классификации вин использовали два подхода. Детерминированные признаки — тип, цвет, содержание сахара, винодельню — классифицировали алгоритмически. Сложные и неструктурированные характеристики, вроде описания аромата и крепости, обрабатывали с помощью Foundation Models Text Classification API. Модель поддерживает бинарную и многоклассовую классификацию, а запросы передаются в виде промтов. Некоторые данные о винах были неполными или представлены в разном формате — например, крепость могла выражаться и в целых, и в десятичных числах. Для нормализации данных команда использовала LLM-модели. Также учли динамический характер каталога VINO.RU: модель обучили предлагать только актуальные позиции, доступные на складе.

На втором этапе разработали пары запросов, например сочетания с блюдами и предпочтения по крепости. Так система исключает неуместные рекомендации — к примеру, не предлагает креплёное вино при запросе «лёгкий ужин».

Проект полностью реализовали на базе Yandex Cloud. Архитектура системы — микросервисная, каждый сервис упакован в Docker®-контейнер, версии помечаются тегами и хранятся в Yandex Container Registry. Развёртывание происходит в кластере Yandex Managed Service for Kubernetes®. Оркестрация — с помощью опенсорс-решения Node-RED, интегрированного с Yandex Managed Service for GitLab для организации версионности решений. Данные и веса моделей хранят в Yandex Object Storage и Yandex Managed Service for PostgreSQL. Метрики визуализируют в Yandex DataLens. Данные обновляются минимум раз в день.

Foundation Models
Yandex Container Registry
Yandex Managed Service for Kubernetes®
Yandex Managed Service for GitLab
Yandex Object Storage
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex DataLens

При выборе большой языковой модели для нас было важно получать быстрые ответы, составленные на грамотном русском языке. Модель YandexGPT 3 Pro после дообучения, по результатам внутреннего тестирования, показала результаты лучше, чем GPT-4 от OpenAl, поэтому мы выбрали именно её. Чтобы обучить модель на знаниях профессионального сомелье, мы использовали оригинальную методологию, где воссоздавали и алгоритмизировали процесс подбора вина с учётом запроса клиента и текущего ассортимента. Я понял, что мы достигли цели, когда сервис предложил вино, идеально соответствующее моим ожиданиям, о котором я никогда не слышал. Это было удивительное открытие.

Дмитрий Гуреев,
руководитель ИИ-студии «Гуреев.Про»

Первый запуск прошёл на фокус-группе из 150 IT-директоров. На этом этапе проверяли корректность ответов и дообучали модель. Перед официальным запуском провели дополнительную разметку данных и цикл обучения.

Доступ пользователей к сервису реализовали через телеграм-бот «Винтеллект». Языковую модель также использовали в маркетинговой рассылке VINO.RU. Письма, персонализированные с учётом поведения пользователей за полтора месяца, повысили конверсию на 70%.

Четыре тысячи вовлечённых пользователей

За первые месяцы работы ботом «Винтеллект» воспользовались более 4 тыс. человек. В августе 2024 года 12% всех заказов на VINO.RU были оформлены после перехода из бота на базе YandexGPT. Специалисты компании отмечают, что такие пользователи демонстрируют значительную вовлечённость: они проводят на сайте больше времени и просматривают больше страниц.

В декабре 2024 года в YandexGPT появилась возможность передачи контекста между ассистентами. Поэтому команда разработала микросервисы для дублирования и передачи диалога между сервисами.

Сейчас «Гуреев.Про» тестирует YandexGPT 5, чтобы оживить диалог с цифровым сомелье, который сможет поддерживать с пользователем разговор о винах и винодельнях. Кроме того, в планах расширить базу вин и виноделен.

Мнение

Сергей Усик,
операционный директор VINO.RU
Сергей Усик,
операционный директор VINO.RU

Это был очень интересный опыт. Нам предстояло объединить навыки YandexGPT с уникальными знаниями сомелье. Кроме того, необходимо было адаптировать описание всех вин из каталога таким образом, чтобы поиск по ним был оптимальным и быстрым, а клиентам было приятно общаться с «Винтеллектом.

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