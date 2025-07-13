YandexGPT помог VINO.RU привлечь почти 10 тыс. пользователей

Проект VINO.RU работает по формату click & collect: покупатель оформляет заказ в онлайн-магазине, а получает его в офлайн-точке продаж. Платформа делает акцент на бутиковые хозяйства, которые выпускают лимитированные вина. В сервис входит навигатор по выбору лучших вин России, а также «Винный атлас» с описаниями лицензированных производителей.

Команда VINO.RU стремится развивать клиентский сервис. В рамках этой задачи совместно с компанией «Гуреев.Про», у которой есть опыт создания цифровых помощников для бизнеса, решили разработать консультанта по винам. На момент старта «Гуреев.Про» уже более года применяла ИИ в различных проектах. Поэтому партнёры решили протестировать, как генеративные языковые модели можно применять в маркетинге алкогольной продукции — сфере, где реклама строго регулируется, а возможности для прямого продвижения ограничены. Целью стало создание цифрового сомелье, способного работать с динамически обновляемым каталогом вин. Проект решили запускать сразу в продуктовом формате, чтобы быстрее определить технологические ограничения и как можно раньше выпустить работоспособную версию.

На первом этапе для проверки идеи использовали нейросеть OpenAI. Простая версия чат-бота подтвердила, что концепцию можно технически реализовать. После успешного теста команда приступила к выбору технологий для полноценного запуска.

Команда «Гуреев.Про» планировала сервис, у которого не было аналогов на российском рынке, и стремилась запустить первую версию за три месяца. Чтобы оптимизировать затраты, решили обойтись без физической инфраструктуры и GPU, обучив классификатор вин на базе TensorFlow в облаке.

Команда протестировала несколько моделей на другом ассистенте и выбрала YandexGPT. Партнёры оценили простоту дообучения больших языковых моделей в Yandex Cloud — нужная модель готова через сутки после загрузки датасета. Особенно полезным оказался подход PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning) — он снижает нагрузку на инфраструктуру без потерь в производительности.

Большое количество русскоязычных токенов, гибкая оплата и возможность работы без GPU сделали Yandex Cloud оптимальной средой. Важную роль сыграли соответствие 152-ФЗ и круглосуточная поддержка, которая помогала оперативно решать возникающие вопросы. В результате весь проект развернули в Yandex Cloud.