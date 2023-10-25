Как «Актион» и Just AI за год создали 45 голосовых роботов в Yandex Cloud

Актион — одна из крупнейших компаний на рынке EdTech и крупнейший медиахолдинг России в профессиональной отрасли. Холдинг занимается периодикой, онлайн-образованием, корпоративными справочно-образовательными системами. В него входит 16 издательских групп, которые создают отраслевые издания для юристов, бухгалтеров, директоров, кадровиков, руководителей и специалистов лечебных учреждений и детских садов. Большая часть работников компании — менеджеры. Ежедневно в колл-центре по скриптам работает 1400 менеджеров, которые общаются с действующими и потенциальными клиентами.

Работа с неконтактной базой демотивирует менеджеров — они хотят горячих лидов и не хотят работать с негативом, проходить секретарей и не выполнять план. Поэтому компания решила автоматизировать первый контакт с клиентами и сделать это с помощью голосовых роботов.

Актион пробовал разрабатывать решение с помощью сторонних подрядчиков. Но функциональность и аналитика при этом были недостаточно широкими, кроме того, контролировать процесс создания роботов было невозможно. Тогда Актион создал собственный отдел речевых интерфейсов и в качестве вендора привлёк Just AI — компанию, которая специализируется на технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и понимания естественного языка. При создании голосовых решений Just AI использует для распознавания и синтеза речи различные технологии крупных вендоров, в том числе Yandex SpeechKit.

Для Актиона было важно запустить пилот в сжатые сроки, с возможностью быстрого увеличения нагрузки. Роботы при этом должны были полностью имитировать операторов-людей — как на слух, так и по вариативности ответов, умению реагировать на отказы, молчание, перебивания и просьбы перезвонить.

Весь проект планировали развернуть в облаке. Платформа должна поддерживать возможность совершать одновременно тысячи звонков, легко масштабироваться под растущий объём задач и появление новых роботов. Чтобы исключить риски, решили использовать проверенную технологию, с которой давно работает Just AI — Yandex SpeechKit.