Как «Леруа Мерлен Восток» с помощью ML в 20 раз ускорила работу Service Desk

«Леруа Мерлен» — компания‑ритейлер по продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома, дачи и сада. В России в «Леруа Мерлен» работает более 40 тысяч сотрудников, более сотни одноимённых гипермаркетов открыто в 65 городах по всей стране.

Расширение инфраструктуры требует создания новых продуктов и сервисов для поддержания и развития бизнеса. Соответственно, выросло число обращений сотрудников в Service Desk. Их обработкой в ручном режиме занимался колл‑центр. В какой‑то момент поток запросов вырос настолько, что работа через колл‑центр стала экономически нецелесообразной. Чтобы упростить работу Service Desk, требовалась система предиктивной аналитики, которая бы классифицировала запросы. Она должна быть связующим звеном между пользователем и тикет‑системой, чтобы с помощью технологии Machine Learning обрабатывать обращения, поступившие по разным каналам: по e‑mail, в чат‑боте, на мобильный или десктопный портал. По мере увеличения данных использование локальных вычислительных мощностей компании для регулярного переобучения ML‑алгоритмов и проведения экспериментов стало не эффективно. В таких случаях выходом становится привлечение облачных ресурсов: переход в облако открывает доступ к динамически масштабируемым мощностям и в то же время позволяет экономить ресурсы.

После изучения предложений на рынке облачных провайдеров «Леруа Мерлен» выбрала Yandex Cloud.

«Леруа Мерлен» решила использовать сервис Yandex DataSphere, который предоставляет необходимые инструменты и динамически масштабируемые ресурсы для полного цикла разработки машинного обучения. В отличие от виртуальных машин с GPU сервис Yandex DataSphere не предполагает еженедельного переобучения модели. К тому же выполнение ячеек блокнота требует разных ресурсов: где‑то нужно использовать GPU, где‑то достаточно лёгких конфигураций. В случае с Yandex DataSphere переключение ресурсов происходит легко и практически без ошибок. Такой подход позволяет использовать необходимое количество ресурсов в нужное время.

Посекундная тарификация за облачные вычислительные мощности от Yandex Cloud позволяет снизить стоимость владения ресурсами: отпадает необходимость поддерживать и масштабировать устаревающую со временем собственную инфраструктуру. При этом компания быстро получает нужный объём мощностей, что ускоряет время проведения экспериментов и решения любых бизнес‑задач. Для удобства и скорости работы Yandex Cloud предоставляет онлайн‑поддержку и прямой доступ к команде дата‑инженеров и продакт‑менеджеру.