Связаться с намиПодключиться

Cloud Security Day

Ежегодная конференция Yandex Cloud о безопасности в облаке. Мы собрали самое важное о защите данных и облачной инфраструктуры: кейсы, актуальные тренды и вызовы, реальные сценарии реагирования на угрозы ИБ.

Зарегистрироваться

19 июня 2025

10:00 — 18:00 мск

Онлайн

Будет трансляция на сайте

Офлайн

Loft #3, ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 15

Что вас ждёт

Новый взгляд на защиту облачной инфраструктуры

Поделимся, как мы меняем подход к стратегии облачной безопасности и управлению рисками.

Техническая экспертиза Yandex Cloud

Расскажем об использовании наших продуктов для защиты данных и веб-ресурсов, а также о безопасной аутентификации и практическом применении ML.

Реальные кейсы безопасности

Покажем, как компании защищают веб-приложения в облаке и инфраструктуру сервиса, которым пользуются миллионы людей.

Использование продуктов на практике

Проведём серию воркшопов по настройке продуктов безопасности в облаке.

Кому будет полезно?

CIO и CISO

Узнаете, как выстроить эффективную стратегию информационной безопасности в облаке и какие задачи можно делегировать облачному провайдеру.

Менеджерам по информационной безопасности

Увидите, как использовать продукты безопасности Yandex Cloud для решения текущих и будущих задач и автоматизации рутинных процессов.

Инженерам по информационной безопасности

Научитесь работать с облачными сервисами защиты на практике и правильно настраивать их в реальной инфраструктуре.

Зарегистрироваться

Программа конференции Cloud Security Day 2025

10:00 — Регистрация офлайн-участников

11:00–11:40

На шаг впереди угроз: как мы выстраиваем облачную безопасность

Главный доклад о стратегии развития безопасности в Yandex Cloud: приоритеты, подходы и фокус на будущее.

11:40–12:10

Ландшафт облачных угроз

Расскажем о специфике угроз в облаке: основных трендах, векторах атак и о том, как их обнаруживает наша команда SOC.

12:00 — Начало воркшопов

12:10–12:30 — Перерыв

12:30–13:00

Cloud-Native: как мы строим настоящий CNAPP

Покажем архитектуру Yandex Security Deck и расскажем, как она решает задачи безопасности в облаке.

13:00–13:30

Безопасная аутентификация по вашим правилам

Расскажем, как сделать вход пользователей в ваши корпоративные приложения безопасным, удобным и масштабируемым с помощью нового сервиса Yandex Cloud.

13:30–14:30 — Перерыв

14:30–15:00

Как мы обучаем защиту: ML в сервисах безопасности Yandex Cloud

Расскажем, как ML помогает выявлять угрозы, усиливать защиту и автоматизировать процессы в продуктах безопасности.

15:00–15:45

Дискуссия: SOC как сервис в облаке — миф или будущее информационной безопасности

Что стоит за SOC в облаке — маркетинговый термин или реальный инструмент для усиления киберзащиты?

15:45–16:15

YCDR изнутри: как работает облачный SOC

Покажем, что под капотом YCDR — сервиса по проактивному мониторингу и реагированию на инциденты в облачной среде.

16:15–16:30 — Перерыв

16:30–17:00

Браузер для организаций и Zero Trust в действии

Покажем, как реализовать безопасный доступ к корпоративным сервисам через Яндекс Браузер без ущерба для удобства и скорости работы.

16:45–18:00

Практикум: финтех въезжает в облако

Обсудим потенциальные риски для финансовых организаций при миграции в облака. Покажем карту рисков, разработанную совместно с АФТ и «Московской Биржей». Сформируем конкретные шаги для правильного заезда в облако и меры митигации рисков.

17:00–17:30

Доклад уточняется

Следите за обновлениями, совсем скоро обо всём расскажем.

17:30–18:00

Секретный доклад, только офлайн

Облако глазами безопасника: ожидания, риски и требования. Как выстраивать прозрачную модель доверия.

18:00

Афтепати

Воркшопы

Разберём реальные сценарии, научим настраивать и использовать продукты безопасности Yandex Cloud. Каждый участник воркшопа получит промокод на бесплатную сдачу экзамена от Yandex Cloud — Security Specialist.

12:00–14:00

Настройка защиты веб-приложений в облаке

Научитесь настраивать облачную защиту веб-приложений. Мы дадим понятные пошаговые инструкции и будем помогать в зале. В результате вы получите настроенную рабочую защиту сайта или веб-приложения.

14:30–16:30

Настройка удалённого рабочего стола из образов Windows и Linux

Научитесь настраивать защищённые удалённые рабочие столы с помощью сборки собственных образов на Windows и Linux. Мы дадим понятные пошаговые инструкции и будем помогать в зале.

Увидимся
19 июня 2025

Loft #3
ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 15

Зарегистрироваться

Вступайте в сообщество

Обменивайтесь опытом, следите за новостями, общайтесь с профессионалами и экспертами по безопасности. Подписывайтесь сейчас, чтобы не пропустить трансляцию!

Телеграм-чат

Смотрите прошедшие мероприятия

Cloud Security Launch Day 2025

Cloud Security Day 2024