Cloud Security Day
Cloud Security Day
Ежегодная конференция Yandex Cloud о безопасности в облаке. Мы собрали самое важное о защите данных и облачной инфраструктуры: кейсы, актуальные тренды и вызовы, реальные сценарии реагирования на угрозы ИБ.
Что вас ждёт
Новый взгляд на защиту облачной инфраструктуры
Поделимся, как мы меняем подход к стратегии облачной безопасности и управлению рисками.
Техническая экспертиза Yandex Cloud
Расскажем об использовании наших продуктов для защиты данных и веб-ресурсов, а также о безопасной аутентификации и практическом применении ML.
Реальные кейсы безопасности
Покажем, как компании защищают веб-приложения в облаке и инфраструктуру сервиса, которым пользуются миллионы людей.
Использование продуктов на практике
Проведём серию воркшопов по настройке продуктов безопасности в облаке.
Кому будет полезно?
CIO и CISO
Узнаете, как выстроить эффективную стратегию информационной безопасности в облаке и какие задачи можно делегировать облачному провайдеру.
Менеджерам по информационной безопасности
Увидите, как использовать продукты безопасности Yandex Cloud для решения текущих и будущих задач и автоматизации рутинных процессов.
Инженерам по информационной безопасности
Научитесь работать с облачными сервисами защиты на практике и правильно настраивать их в реальной инфраструктуре.
Программа конференции Cloud Security Day 2025
10:00 — Регистрация офлайн-участников
11:00–11:40
На шаг впереди угроз: как мы выстраиваем облачную безопасностьГлавный доклад о стратегии развития безопасности в Yandex Cloud: приоритеты, подходы и фокус на будущее.
11:40–12:10
Ландшафт облачных угрозРасскажем о специфике угроз в облаке: основных трендах, векторах атак и о том, как их обнаруживает наша команда SOC.
12:30–13:00
Cloud-Native: как мы строим настоящий CNAPPПокажем архитектуру Yandex Security Deck и расскажем, как она решает задачи безопасности в облаке.
13:00–13:30
Безопасная аутентификация по вашим правиламРасскажем, как сделать вход пользователей в ваши корпоративные приложения безопасным, удобным и масштабируемым с помощью нового сервиса Yandex Cloud.
13:30–14:30 — Перерыв
14:30–15:00
Как мы обучаем защиту: ML в сервисах безопасности Yandex CloudРасскажем, как ML помогает выявлять угрозы, усиливать защиту и автоматизировать процессы в продуктах безопасности.
15:00–15:45
Дискуссия: SOC как сервис в облаке — миф или будущее информационной безопасностиЧто стоит за SOC в облаке — маркетинговый термин или реальный инструмент для усиления киберзащиты?
15:45–16:15
YCDR изнутри: как работает облачный SOCПокажем, что под капотом YCDR — сервиса по проактивному мониторингу и реагированию на инциденты в облачной среде.
16:15–16:30 — Перерыв
16:30–17:00
Браузер для организаций и Zero Trust в действииПокажем, как реализовать безопасный доступ к корпоративным сервисам через Яндекс Браузер без ущерба для удобства и скорости работы.
16:45–18:00
Практикум: финтех въезжает в облакоОбсудим потенциальные риски для финансовых организаций при миграции в облака. Покажем карту рисков, разработанную совместно с АФТ и «Московской Биржей». Сформируем конкретные шаги для правильного заезда в облако и меры митигации рисков.
17:00–17:30
Доклад уточняетсяСледите за обновлениями, совсем скоро обо всём расскажем.
17:30–18:00
Секретный доклад, только офлайнОблако глазами безопасника: ожидания, риски и требования. Как выстраивать прозрачную модель доверия.
18:00
Афтепати
Воркшопы
Разберём реальные сценарии, научим настраивать и использовать продукты безопасности Yandex Cloud. Каждый участник воркшопа получит промокод на бесплатную сдачу экзамена от Yandex Cloud — Security Specialist.
12:00–14:00
Настройка защиты веб-приложений в облакеНаучитесь настраивать облачную защиту веб-приложений. Мы дадим понятные пошаговые инструкции и будем помогать в зале. В результате вы получите настроенную рабочую защиту сайта или веб-приложения.
14:30–16:30
Настройка удалённого рабочего стола из образов Windows и LinuxНаучитесь настраивать защищённые удалённые рабочие столы с помощью сборки собственных образов на Windows и Linux. Мы дадим понятные пошаговые инструкции и будем помогать в зале.
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