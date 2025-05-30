Практикум: финтех въезжает в облако Обсудим потенциальные риски для финансовых организаций при миграции в облака. Покажем карту рисков, разработанную совместно с АФТ и «Московской Биржей». Сформируем конкретные шаги для правильного заезда в облако и меры митигации рисков.