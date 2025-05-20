RAG: учим искусственный интеллект работать с новыми данными

Специальные библиотеки по типу LangChain, LlamaIndex и Langflow позволяют собрать такой пайплайн из готовых компонентов. Можно выбрать разные модели для векторизации и генерации текста, но общая структура процесса остаётся одинаковой.

Такие решения обычно требуют понимания основных концепций и предварительного знакомства с технологиями, что может занимать время. Проще и быстрее собрать пайплайн с помощью AI Assistant API в Yandex AI Studio — платформа предлагает готовые компоненты и упрощённый интерфейс, снижая порог входа для новичков в AI‑инструментах.

Из чего состоит RAG‑система

RAG работает благодаря двум главным частям: поисковому индексу и языковой модели. Эти две части работают последовательно: поисковик находит релевантные данные, затем языковая модель использует их для генерации ответа.

Поисковик

Поисковик преобразует запрос и чанки в числовое представление (эмбеддинги) и ищет похожие по смыслу фрагменты. Для эффективного хранения и поиска эмбеддингов используются специальные векторные базы данных и индексы.

В Yandex Cloud для реализации семантического поиска и построения RAG‑систем можно использовать сервис Search Index. Он позволяет создавать и управлять как классическими индексами (на основе алгоритма BM25), так и векторными индексами (с использованием нейронных эмбеддингов). Это особенно полезно для задач, где важно учитывать смысловую близость текста, а не только совпадение ключевых слов.

Search Index поддерживает два основных подхода к поиску:

BM25 — классический алгоритм поиска по ключевым словам, основанный на частоте их встречаемости в документах.

— классический алгоритм поиска по ключевым словам, основанный на частоте их встречаемости в документах. Нейронные эмбеддинги — метод, при котором тексты преобразуются в числовые векторы, отражающие их смысловое содержание. Это позволяет находить фрагменты, близкие по смыслу, даже если в них используются разные формулировки.

Языковая модель

Она формирует ответ на основе запроса и найденных фрагментов. Для RAG‑сценариев важна не столько мощность модели, сколько её способность точно и надёжно использовать предоставленный контекст. Разные модели могут демонстрировать различную эффективность в таких задачах.

По результатам внутренних тестов Яндекса, проведённых в различных RAG‑сценариях (ответы на вопросы с использованием базы знаний), YandexGPT 5 Pro показала лучшие результаты, чем YandexGPT 4 Pro в 68% сравнений, и превзошла GPT‑4o от OpenAI в 55% сравнений. Это подтверждает, что новая модель надёжнее ссылается на источники, чем предыдущее поколение и конкурент от OpenAI.

Это делает её эффективным выбором для бизнес‑приложений, где необходимо существенно снизить вероятность галлюцинаций и обеспечить достоверность ответов на основе актуальных данных.

Модель можно дополнительно дообучить на сценариях формата «вопрос плюс документы», чтобы повысить качество и точность ответов. Современные модели и без дообучения могут работать с этим форматом, однако при необходимости строго соблюдать определённый стиль, терминологию или структуру ответов дообучение становится обязательным этапом.

Но если модель должна отвечать в определённом формате или соблюдать специфический Tone of Voice компании, то дообучение становится необходимым этапом. Это позволяет добиться стабильности и предсказуемости ответов, которые будут точно соответствовать ожиданиям бизнеса.

Для каких задач используется RAG

RAG позволяет получать точные ответы на основе актуальных данных в контексте конкретной задачи. Технология особенно полезна там, где крайне важно минимизировать ошибки и своевременно обновлять информацию. Компании внедряют RAG, когда хотят соединить возможности искусственного интеллекта с проверенными фактами из собственных надёжных источников.

Примеры задач для RAG:

Внутренние справочники для сотрудников . Новым сотрудникам больше не нужно изучать десятки документов о правилах компании. Они задают вопрос в чате, а RAG‑система находит нужную информацию в корпоративных базах и даёт понятный ответ, при необходимости сопровождая его ссылками на первоисточники.

Отчёты с проверкой фактов . Юристы и аудиторы используют RAG для подготовки документов. Система может автоматически дополнять каждый факт и числовой показатель ссылкой на источник данных, что облегчает проверку и повышает доверие к информации.

Консультанты интернет‑магазинов . Пользователи задают вопросы о товарах, а модель, интегрированная с постоянно обновляемой товарной базой или CMS, оперативно отвечает о характеристиках, условиях возврата, гарантии и доставке. Такие помощники отвечают быстрее и круглосуточно, независимо от часов работы магазина, что повышает удовлетворённость клиентов.

Подсказки для операторов техподдержки и контакт‑центров. RAG‑модель использует информацию из истории обращений пользователя и данные о подключённых услугах, чтобы найти подходящее решение проблемы в базе знаний поддержки. Оператор получает подсказку с кратким описанием и готовым вариантом ответа, что позволяет быстро и качественно решать вопросы.

Чем RAG лучше обычных языковых моделей

RAG решает две главные проблемы стандартных языковых моделей — устаревшие знания и склонность выдумывать несуществующие факты.

Всегда свежие данные без лишних затрат

Благодаря тому, что RAG берёт информацию из внешних источников, не нужно полностью переобучать модель при каждом обновлении данных. Достаточно регулярно обновлять базу документов, с которой она работает. Это существенно снижает расходы и обеспечивает актуальность ответов.

Прозрачность и проверяемость

RAG позволяет легко проверить полученную информацию. Система способна не только выдавать ответ, но и показывать, откуда взяты факты. При соответствующей настройке к ответу могут прилагаться ссылки на документы, из которых взята информация. Это упрощает проверку — пользователь может увидеть оригинал текста, а юристы и специалисты по безопасности сразу видят источник каждого факта или цифры.

В Yandex Cloud AI Studio доступно готовое решение AI Assistant API, поддерживающее цитирование источников. Оно возвращает данные о конкретных фрагментах документов, использованных для формирования ответа, которые могут отображаться как активные ссылки на документы в Yandex Object Storage или корпоративной базе знаний.

Меньше выдуманных фактов

RAG значительно снижает вероятность галлюцинаций. Поскольку система опирается на конкретные источники, она намного реже придумывает информацию. Но полностью исключить возможность ошибок нельзя, поэтому критически важные данные всегда требуют дополнительной проверки.

RAG или другие методы: что выбрать

RAG — не единственный способ поддерживать актуальность ответов больших языковых моделей. Существуют и другие подходы, у каждого есть свои плюсы и минусы.

Подход Плюсы Минусы RAG Доступ к актуальным данным без переобучения

Существенно сниженный риск галлюцинаций благодаря использованию проверенных источников Нужна подготовка данных для организации поискового индекса

Качество ответа напрямую зависит от полноты, актуальности и релевантности извлечённых данных. При недостаточной подготовке данных возможно снижение точности Fine-tuning Возможность задать модели нужный формат и стиль ответов

Высокая точность в узких предметных областях Долгое и ресурсоёмкое обучение, требует высокой экспертизы

Быстрое устаревание модели при изменении данных LLM с длинным контекстом Модель анализирует полный первоисточник

Все вводные передаются модели на уровне промта Легко настроить, нужно только один раз передать информацию в промте

При большом объёме информации на входе не гарантируется точность ответа или то, что модель не запутается в фактах Классический поиск Низкая стоимость запросов

Быстрое получение списка ссылок на релевантные страницы, статьи и документы — но без глубокого семантического анализа или автоматической интеграции полученной информации Пользователь вручную обрабатывает результаты

Нет готового ответа, высокий риск пропустить детали

Дообучение модели (Fine-tuning)

При дообучении модель настраивается на нужный формат, стиль и специфику ответов по примерам, а не получает новые факты о мире. Этот метод обеспечивает высокую точность в узких темах, но требует:

мощных компьютеров для обработки данных

регулярного повторения процесса при появлении новой информации

значительных затрат на вычисления

Модели с длинным контекстом

Некоторые модели могут читать десятки тысяч слов за раз. Они анализируют все документы целиком без предварительного поиска нужных частей. Этот метод:

даёт высокое качество ответов

позволяет модели видеть всю картину

сильно увеличивает стоимость работы

чувствителен к лишней или «шумной» информации

Исследования Google DeepMind показали, что такие модели точнее RAG, но стоят в несколько раз дороже.