Модели можно использовать для классификации товаров по категориям.
Открыли доступ к визуальным нейросетям для анализа изображений
Yandex B2B Tech открыл доступ к опенсорсным визуально‑генеративным моделям (VLM): Deepseek VL2 Tiny, Qwen2.5 VL, Gemma3 27B и другим. С их помощью компании смогут составлять описания товаров по фото и быстро находить информацию в документах.
Новые модели доступны в Yandex Cloud AI Studio для пакетной обработки большого количества изображений: за один раз в нейросети можно отправить сразу множество запросов.
Всего в пакетном режиме доступны около 20 больших языковых (LLM) и VLM‑моделей. Он понадобится бизнесу для анализа и классификации документов или коммуникации с клиентами. Например, банки и ритейлеры смогут использовать нейросети для ежедневного анализа комментариев или запросов в службу поддержки. Компании могут планировать задачи по расписанию, по мере накопления данных или для объёмных разовых задач.
Модели способны проанализировать изображения и составить описания для каждого товара.
Модели успешно справляются с поиском и определением дефектов по фотографиям.
Модели можно использовать для поиска идей по улучшению дизайна и функциональности интерьера.
Тарификация LLM- и VLM‑моделей при больших объёмах данных начинается от 200 тыс. токенов (примерно 200 изображений или 360 страниц текста). Такое использование моделей обойдётся вдвое дешевле, чем в стандартном режиме, а результат можно получить в течение дня.
Технология Llama создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена.
«Каждую неделю мы видим запуск новых ML‑моделей, при этом каждая из них может лучше справляться с теми или иными нишевыми задачами. Поэтому бизнесу важно иметь доступ к большому разнообразию моделей и возможность протестировать их в своих сценариях. Поэтому мы предоставляем клиентам платформу для разработки ML‑сервисов с возможностью широкого выбора моделей, чтобы каждый мог подобрать оптимальную нейросеть, дообучить под свои задачи и запустить с минимальным написанием кода».
Среди уже доступных моделей — Qwen2.5 и Llama 3.3*, рассуждающие нейросети QwQ и DeepSeek R1. По мере появления новых опенсорс‑моделей они почти сразу будут развёрнуты на платформе Yandex Cloud AI Studio. Вскоре клиентам также будет доступна VLM‑модель Яндекса, которая уже используется в Алисе, Нейроэксперте, Поиске и других сервисах компании. Если клиенту нужно использовать модель для разовых запросов, он может развернуть нужную нейросеть на облачной платформе на выделенных ресурсах.