Yandex Neurosupport

В основе сервиса — облегчённые модели семейства YandexGPT. Их дообучили на инструкциях для операторов более 50 сервисов Яндекса и дополнили ранжирующими формулами и алгоритмами.

С помощью технологии Retrieval-Augmented Generation (RAG) модели могут генерировать подсказки, обращаясь к внутренним базам данных для поиска необходимой информации.