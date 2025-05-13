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Yandex Neurosupport

Сервис для генерации умных подсказок на базе YandexGPT.
Будет полезен контакт-центрам в ритейле, электронной коммерции, телекоме, финансовом секторе и других отраслях.

Сервис находится на стадии Preview.

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Интегрируется с базой знаний

Нейросеть создаёт подсказки на основе загруженных вами материалов: технической документации, ответов на часто задаваемые вопросы, инструкций, данных из CRM-систем.

Учитывает контекст

Сервис анализирует вопрос клиента, его предыдущие сообщения и контекст коммуникации, чтобы предложить оператору наиболее релевантные варианты ответа.

Просто подключается

Внедрение решения не требует экспертизы в ML. Мы предоставляем понятную документацию и поддержку для быстрого подключения.

Генерирует подсказки с высокой скоростью

Подсказка появляется в рабочем окне за пару секунд. Операторы поддержки отвечают быстрее, клиенты не тратят время на ожидание, а их удовлетворённость сервисом (CSAT) растёт.

Безопасность в приоритете

Данные хранятся в России и не используются для обучения моделей. Yandex Neurosupport можно развернуть в закрытом контуре компании или в выделенном облаке.

Ускоряет работу и понимает с полуслова

Yandex Neurosupport не заменяет оператора, а служит его помощником. Подсказки позволяют сотрудникам контакт-центров быстрее и точнее отвечать на вопросы пользователей. Так остаётся больше времени для решения сложных задач.

Как всё устроено

В основе сервиса — облегчённые модели семейства YandexGPT. Их дообучили на инструкциях для операторов более 50 сервисов Яндекса и дополнили ранжирующими формулами и алгоритмами.

С помощью технологии Retrieval-Augmented Generation (RAG) модели могут генерировать подсказки, обращаясь к внутренним базам данных для поиска необходимой информации.

Yandex Neurosupport уже используют

60% подсказок хорошего качества: 45% из них не нуждаются в редактуре, а 15% требуют лишь небольших правок.

Среднее время на обработку обращения снизилось на 15%.

Уровень удовлетворённости клиентов ответами операторов поддержки вырос на 15%.

Среднее время на обработку обращения снизилось на 10%.

Вопросы и ответы

Ваши клиенты взаимодействуют не с искусственным интеллектом, а с оператором поддержки, который получает умные подсказки от сервиса.

Yandex Neurosupport анализирует информацию о диалоге, контекст ситуации и базу знаний компании, чтобы предложить оператору лучший ответ. Специалист может выбрать: отправить его без изменений, скорректировать или составить самостоятельно.

Новости 

Начните пользоваться Yandex Neurosupport

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