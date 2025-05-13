Yandex Neurosupport
Сервис для генерации умных подсказок на базе YandexGPT.
Будет полезен контакт-центрам в ритейле, электронной коммерции, телекоме, финансовом секторе и других отраслях.
Сервис находится на стадии Preview.
Интегрируется с базой знаний
Нейросеть создаёт подсказки на основе загруженных вами материалов: технической документации, ответов на часто задаваемые вопросы, инструкций, данных из CRM-систем.
Учитывает контекст
Сервис анализирует вопрос клиента, его предыдущие сообщения и контекст коммуникации, чтобы предложить оператору наиболее релевантные варианты ответа.
Просто подключается
Внедрение решения не требует экспертизы в ML. Мы предоставляем понятную документацию и поддержку для быстрого подключения.
Генерирует подсказки с высокой скоростью
Подсказка появляется в рабочем окне за пару секунд. Операторы поддержки отвечают быстрее, клиенты не тратят время на ожидание, а их удовлетворённость сервисом (CSAT) растёт.
Безопасность в приоритете
Данные хранятся в России и не используются для обучения моделей. Yandex Neurosupport можно развернуть в закрытом контуре компании или в выделенном облаке.
Ускоряет работу и понимает с полуслова
Ускоряет работу и понимает с полуслова
Yandex Neurosupport не заменяет оператора, а служит его помощником. Подсказки позволяют сотрудникам контакт-центров быстрее и точнее отвечать на вопросы пользователей. Так остаётся больше времени для решения сложных задач.
Как всё устроено
Как всё устроено
В основе сервиса — облегчённые модели семейства YandexGPT. Их дообучили на инструкциях для операторов более 50 сервисов Яндекса и дополнили ранжирующими формулами и алгоритмами.
С помощью технологии Retrieval-Augmented Generation (RAG) модели могут генерировать подсказки, обращаясь к внутренним базам данных для поиска необходимой информации.
Yandex Neurosupport уже используют
Вопросы и ответы
Ваши клиенты взаимодействуют не с искусственным интеллектом, а с оператором поддержки, который получает умные подсказки от сервиса.
Yandex Neurosupport анализирует информацию о диалоге, контекст ситуации и базу знаний компании, чтобы предложить оператору лучший ответ. Специалист может выбрать: отправить его без изменений, скорректировать или составить самостоятельно.