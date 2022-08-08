Дайджест новостей за июль

Новости Marketplace
Агент мониторинга безопасности ScanFactory Agent
MikoPBX. Полноценная IP АТС
РЕД ОС 7.3.1 Стандартная редакция
РЕД ОС 7.3 Сертифицированная редакция
Новости сервисов, публикации в СМИ и блогах, бюллетени безопасности и обновление документации — в одном дайджесте.
Мы запустили поддержку от наших партнёров-интеграторов. С июля 2022 года наш партнер билайн бизнес запускает собственную линию технической поддержки для клиентов Yandex Cloud. Это позволит существенно повысить качество обслуживания для клиентов, которым нужна внешняя техническая экспертиза, связанная с настройкой продуктов, рекомендациями по конкретным сценариям, интеграцией с остальным ИТ-ландшафтом. Подробнее →
Мы полностью обновили раздел Безопасность и подготовили материалы, в которых рассказано о том, как организована защита нашей облачной инфраструктуры, как мы разделяем ответственность с клиентами, каким стандартам соответствует платформа и для чего необходим каждый из стандартов.
Специальный выпуск Monthly Cloud News погрузит вас в зарождение DevOps-культуры. Посмотрим, насколько по-разному подходят к работе инженеры эксплуатации и разработчики. Вместе разберёмся, почему поддержка проекта на длинной дистанции превращается в ад, если нет инструментов автоматизации и подходов CI/CD. Обсудим, какие есть проблемы с GitOps и что сделать, чтобы он работал корректно. Окунёмся в проблемы мониторинга сложных систем. Коснёмся вопросов оперативной коммуникации, ChatOps и рутинной автоматизации. В конце поговорим про развитие FinOps-инструментов в современных условиях.
Секрет — это любая конфиденциальная информация. Например, пара логин-пароль, ключи сертификата сервера или ключи сервисного аккаунта в облаке. Мы открыли доступ к сервису для хранения секретов Yandex Lockbox для всех пользователей. Он находится на стадии Preview и не будет тарифицироваться.
Агент мониторинга безопасности ScanFactory Agent
MikoPBX. Полноценная IP АТС
РЕД ОС 7.3.1 Стандартная редакция
РЕД ОС 7.3 Сертифицированная редакция
У нас открыто более 80 позиций для работы над созданием сервисов, совершенствованием технологий работы с данными, повышением эффективности и отказоустойчивости систем, развитием наших продуктов и выводом некоторых из них в opensource. Мы ждем DevOps/SRE специалистов, backend-разработчиков (Java, Go, Python, С++), системных инженеров и других профессионалов.
В этой статье мы расскажем:
Уязвимость модуля «vote» системы управления содержимым сайтов (CMS) 1С-Битрикс: управление сайтом связано с возможностью отправки специально сформированных сетевых пакетов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, записать произвольные файлы в уязвимую систему. Подробнее →
Основатель и технический директор компании SmartWebinar — сервиса вебинаров с тремя миллионами зарегистрированных пользователей — рассказали в нашем блоге на VC.ru, как из курса на 30 человек команде удалось создать кроссплатформенный сервис в Yandex Cloud. Читать →
Рассказали на VC.ru, как построить в DataLens единый наглядный дашборд с аналитикой продаж по брендам, категориям товаров и тепловой картой. Читать →
В нашем блоге мы подробно рассказываем о Redis, какие данные она поддерживает, где применяется и как использовать СУБД на платформе Yandex Cloud. Читать →
Рассказали о сервисе Data Transfer, который помогает быстро и просто перенести, консолидировать или разделить данные, создать удалённые реплики баз данных. Читать →
В нашем блоге рассказали про компьютерное зрение, как компьютеры учатся распознавать и обрабатывать огромные массивы данных, применение технологии и сервис Yandex DataSphere, который позволяет организовать цикл машинного обучения в облаке и запускать ML‑модели без управления инфраструктурой. Читать →
Подробно рассмотрели тему корпоративного хранилища данных. Что это, кому полезно и как развернуть КХД в экосистеме Yandex Cloud. Читать →
Архитектор облачных решений Yandex Cloud Максим Хлупнов рассказал в статье на Datanomics о поиске аномалий в потоках прикладных данных, индустриальном хранилище данных для предиктивного обслуживания и возможных сложностях при создании системы определения аномалий. Читать →
Переход компании «Первый Бит» на инфраструктуру Yandex Cloud позволил отказаться от сервисов, требовавших отдельного хостинга, а использование бессерверных технологий помогло масштабировать нагрузку в зависимости от объёма. В итоге сократились затраты, увеличилась доступность сервисов и освободилось время на повышение качества обслуживания. Читать →
На вебинаре мы рассказали о Apache Airflow и обсудили, как спроектировать инфраструктуру, собирать данные в облако для анализа и визуализации на основе Python и Spark, автоматизировать обогащение данных и подготовку витрин в аналитическом хранилище на основе PostgreSQL, Greenplum и Clickhouse, и обеспечивать отказоустойчивость и непрерывность конвейеров данных.
Рассказали о современных подходах деплоя инфраструктуры и работе с ArgoCD и Crossplane и разобрали, как с помощью GitOps можно поднимать динамические стенды, как организовать тестирование с нужными инфраструктурными компонентами.