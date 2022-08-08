Дайджест новостей за июль

Бюллетени безопасности

CVE-2022-27228 — Уязвимость модуля «vote» CMS 1С-Битрикс

Уязвимость модуля «vote» системы управления содержимым сайтов (CMS) 1С-Битрикс: управление сайтом связано с возможностью отправки специально сформированных сетевых пакетов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, записать произвольные файлы в уязвимую систему. Подробнее →

Публикации в блогах

«Такого стыда мы не испытывали»: как провалить эфир, а потом получить заказ на работу с Собчак

Основатель и технический директор компании SmartWebinar — сервиса вебинаров с тремя миллионами зарегистрированных пользователей — рассказали в нашем блоге на VC.ru, как из курса на 30 человек команде удалось создать кроссплатформенный сервис в Yandex Cloud. Читать →

Как проанализировать продажи сети магазинов в Yandex DataLens: пошаговая инструкция

Рассказали на VC.ru, как построить в DataLens единый наглядный дашборд с аналитикой продаж по брендам, категориям товаров и тепловой картой. Читать →

Обзор Redis™ — нереляционной СУБД с открытым исходным кодом

В нашем блоге мы подробно рассказываем о Redis, какие данные она поддерживает, где применяется и как использовать СУБД на платформе Yandex Cloud. Читать →

Переносим данные в несколько кликов: возможности Data Transfer

Рассказали о сервисе Data Transfer, который помогает быстро и просто перенести, консолидировать или разделить данные, создать удалённые реплики баз данных. Читать →

Компьютерное зрение: от распознавания текста до изучения космоса

В нашем блоге рассказали про компьютерное зрение, как компьютеры учатся распознавать и обрабатывать огромные массивы данных, применение технологии и сервис Yandex DataSphere, который позволяет организовать цикл машинного обучения в облаке и запускать ML‑модели без управления инфраструктурой. Читать →

Как корпоративное хранилище данных помогает экономить бизнесу

Подробно рассмотрели тему корпоративного хранилища данных. Что это, кому полезно и как развернуть КХД в экосистеме Yandex Cloud. Читать →

Расширенная аналитика определения аномалий в индустриальном DWH

Архитектор облачных решений Yandex Cloud Максим Хлупнов рассказал в статье на Datanomics о поиске аномалий в потоках прикладных данных, индустриальном хранилище данных для предиктивного обслуживания и возможных сложностях при создании системы определения аномалий. Читать →

Кейсы на сайте

«Первый Бит» масштабировал свою инфраструктуру и автоматизировал маркировку товаров

Переход компании «Первый Бит» на инфраструктуру Yandex Cloud позволил отказаться от сервисов, требовавших отдельного хостинга, а использование бессерверных технологий помогло масштабировать нагрузку в зависимости от объёма. В итоге сократились затраты, увеличилась доступность сервисов и освободилось время на повышение качества обслуживания. Читать →