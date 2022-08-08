Связаться с намиПодключиться

Дайджест новостей за июль

Новости сервисов, публикации в СМИ и блогах, бюллетени безопасности и обновление документации — в одном дайджесте.

8 августа 2022 г.
15 минут чтения

Новости платформы

Новый вид поддержки от наших партнёров

Мы запустили поддержку от наших партнёров-интеграторов. С июля 2022 года наш партнер билайн бизнес запускает собственную линию технической поддержки для клиентов Yandex Cloud. Это позволит существенно повысить качество обслуживания для клиентов, которым нужна внешняя техническая экспертиза, связанная с настройкой продуктов, рекомендациями по конкретным сценариям, интеграцией с остальным ИТ-ландшафтом. Подробнее →

Большое обновление раздела Безопасность на сайте Yandex Cloud

Мы полностью обновили раздел Безопасность и подготовили материалы, в которых рассказано о том, как организована защита нашей облачной инфраструктуры, как мы разделяем ответственность с клиентами, каким стандартам соответствует платформа и для чего необходим каждый из стандартов.

Yandex Scale 2022

В этом году Yandex Scale пройдёт 23 сентября — офлайн в кинотеатре Октябрь и онлайн на сайте конференции. Регистрируйтесь и добавляйте событие в календарь, чтобы ничего не пропустить.
Погружение в DevOps. Специальный выпуск Monthly Cloud News

Специальный выпуск Monthly Cloud News погрузит вас в зарождение DevOps-культуры. Посмотрим, насколько по-разному подходят к работе инженеры эксплуатации и разработчики. Вместе разберёмся, почему поддержка проекта на длинной дистанции превращается в ад, если нет инструментов автоматизации и подходов CI/CD. Обсудим, какие есть проблемы с GitOps и что сделать, чтобы он работал корректно. Окунёмся в проблемы мониторинга сложных систем. Коснёмся вопросов оперативной коммуникации, ChatOps и рутинной автоматизации. В конце поговорим про развитие FinOps-инструментов в современных условиях.

Новости сервисов

Yandex Lockbox

Секрет — это любая конфиденциальная информация. Например, пара логин-пароль, ключи сертификата сервера или ключи сервисного аккаунта в облаке. Мы открыли доступ к сервису для хранения секретов Yandex Lockbox для всех пользователей. Он находится на стадии Preview и не будет тарифицироваться.

Новости Marketplace

Агент мониторинга безопасности ScanFactory Agent

MikoPBX. Полноценная IP АТС

РЕД ОС 7.3.1 Стандартная редакция

РЕД ОС 7.3 Сертифицированная редакция

Ububtu 20.04 LTS

Вакансии

У нас открыто более 80 позиций для работы над созданием сервисов, совершенствованием технологий работы с данными, повышением эффективности и отказоустойчивости систем, развитием наших продуктов и выводом некоторых из них в opensource. Мы ждем DevOps/SRE специалистов, backend-разработчиков (Java, Go, Python, С++), системных инженеров и других профессионалов.

Разработчик Yandex Database

Системный инженер в Data Platform

Разработчик бэкенда CRM‑системы

Тимлид разработки внутреннего облака

Менеджер по работе с клиентами

Продуктовый аналитик

author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии.

В этой статье мы расскажем:

Бюллетени безопасности

CVE-2022-27228 — Уязвимость модуля «vote» CMS 1С-Битрикс

Уязвимость модуля «vote» системы управления содержимым сайтов (CMS) 1С-Битрикс: управление сайтом связано с возможностью отправки специально сформированных сетевых пакетов. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, записать произвольные файлы в уязвимую систему. Подробнее →

Публикации в блогах

«Такого стыда мы не испытывали»: как провалить эфир, а потом получить заказ на работу с Собчак

Основатель и технический директор компании SmartWebinar — сервиса вебинаров с тремя миллионами зарегистрированных пользователей — рассказали в нашем блоге на VC.ru, как из курса на 30 человек команде удалось создать кроссплатформенный сервис в Yandex Cloud. Читать →

Как проанализировать продажи сети магазинов в Yandex DataLens: пошаговая инструкция

Рассказали на VC.ru, как построить в DataLens единый наглядный дашборд с аналитикой продаж по брендам, категориям товаров и тепловой картой. Читать →

Обзор Redis — нереляционной СУБД с открытым исходным кодом

В нашем блоге мы подробно рассказываем о Redis, какие данные она поддерживает, где применяется и как использовать СУБД на платформе Yandex Cloud. Читать →

Переносим данные в несколько кликов: возможности Data Transfer

Рассказали о сервисе Data Transfer, который помогает быстро и просто перенести, консолидировать или разделить данные, создать удалённые реплики баз данных. Читать →

Компьютерное зрение: от распознавания текста до изучения космоса

В нашем блоге рассказали про компьютерное зрение, как компьютеры учатся распознавать и обрабатывать огромные массивы данных, применение технологии и сервис Yandex DataSphere, который позволяет организовать цикл машинного обучения в облаке и запускать ML‑модели без управления инфраструктурой. Читать →

Как корпоративное хранилище данных помогает экономить бизнесу

Подробно рассмотрели тему корпоративного хранилища данных. Что это, кому полезно и как развернуть КХД в экосистеме Yandex Cloud. Читать →

Расширенная аналитика определения аномалий в индустриальном DWH

Архитектор облачных решений Yandex Cloud Максим Хлупнов рассказал в статье на Datanomics о поиске аномалий в потоках прикладных данных, индустриальном хранилище данных для предиктивного обслуживания и возможных сложностях при создании системы определения аномалий. Читать →

Кейсы на сайте

«Первый Бит» масштабировал свою инфраструктуру и автоматизировал маркировку товаров

Переход компании «Первый Бит» на инфраструктуру Yandex Cloud позволил отказаться от сервисов, требовавших отдельного хостинга, а использование бессерверных технологий помогло масштабировать нагрузку в зависимости от объёма. В итоге сократились затраты, увеличилась доступность сервисов и освободилось время на повышение качества обслуживания. Читать →

Мероприятия

Обработка данных на Apache Airflow в Yandex Cloud

На вебинаре мы рассказали о Apache Airflow и обсудили, как спроектировать инфраструктуру, собирать данные в облако для анализа и визуализации на основе Python и Spark, автоматизировать обогащение данных и подготовку витрин в аналитическом хранилище на основе PostgreSQL, Greenplum и Clickhouse, и обеспечивать отказоустойчивость и непрерывность конвейеров данных.

Поднимаем динамические стенды с помощью GitOps

Рассказали о современных подходах деплоя инфраструктуры и работе с ArgoCD и Crossplane и разобрали, как с помощью GitOps можно поднимать динамические стенды, как организовать тестирование с нужными инфраструктурными компонентами.

Документация

Yandex Audit Trails
  • Добавлено практическое руководство по загрузке аудитных логов в Yandex Managed Service for ClickHouse и визуализации данных в Yandex DataLens.
Yandex Application Load Balancer
Yandex Certificate Manager
Yandex Compute Cloud
Yandex DataLens
Yandex Data Proc
Yandex DataSphere
Yandex Data Transfer
Yandex Cloud Functions
Yandex Identity and Access Management
Yandex Key Management Service
Yandex Managed Service for Greenplum
  • Добавлена инструкция по управлению расширениями Greenplum.
Yandex Managed Service for MongoDB
Yandex Managed Service for MySQL
Yandex Managed Service for PostgreSQL
  • Обновлена инструкция по созданию логической реплики Amazon RDS для PostgreSQL в Managed Service for PostgreSQL.
Yandex Managed Service for SQL Server
  • Добавлено практическое руководство по миграции базы данных в сторонний кластер SQL Server.
Yandex Cloud Organization
Yandex Tracker
Yandex Virtual Private Cloud
Биллинг
Практические руководства

