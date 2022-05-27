Компьютерное зрение: от распознавания текста до изучения космоса

На помощь пришло объектное хранилище Yandex Cloud и сервис Yandex Vision, отвечающий за распознавание элементов, которых не должно быть в кадре. В основе сервиса лежит анализ изображений с помощью моделей машинного обучения. Компьютерное зрение оценивало, насколько загруженные ролики соответствуют правилам, распознавало текстовый ненормативный контент, появляющийся на видео. А за проверку аудиодорожки отвечал SpeechKit — сервис, на основе которого работает Алиса. Получившаяся умная система премодерации защитила детей от нежелательного контента.

Изучение космоса

Снимки со спутников и телескопов долгое время анализировали люди. За многолетнюю историю наблюдения за космосом накопилось огромное количество данных из самых разных источников. И в этих данных может содержаться немало ценной информации, которую просто не заметили. Например, в декабре 2017 года астрономы, используя искусственный интеллект, проанализировали данные, собранные телескопом «Кеплер». Компьютерное зрение увидело то, что не заметил человеческий глаз: солнечную систему с восемью планетами .

Развитие биометрии

Изображение лица, радужная оболочка глаза, отпечаток пальца могут служить отличными идентификаторами человека. Но для этого нужна точность и производительность компьютера. Благодаря совершенствованию алгоритмов компьютерного зрения стала возможной разблокировка телефона по отпечатку пальца, платежи FacePay. Более того, компьютерное зрение способно распознавать даже лица людей, которые носят маску.

Яндекс представил технологию распознавания лиц ещё в 2012 году , а в 2019 году запустил облачный сервис Yandex Vision с технологиями компьютерного зрения для сторонних разработчиков. С помощью сервиса можно отметить людей на фотографии, найти все фото с портретами, автомобильные номера или шаблоны документов (например, паспорта) в большом дата‑сете.

3D‑анализ

Реконструкция зданий и других объектов по изображению — это ещё одна интересная задача, которая решается благодаря нейронным сетям. Загрузив в компьютер фотографии разрушенного объекта, на выходе можно получить реконструированную модель. Хорошим примером может стать решение Instance Segmentation . В данном случае технологии компьютерного зрения упрощают перенос любых графических данных в 3D‑модели и оптимизируют создание новых продуктов. Пока не удалось добиться, чтобы данные передавались в режиме real‑time. Но в перспективе это решение может перерасти в онлайн‑сканирование объектов и пространств.

Укрепление сельского хозяйства

Качество и количество урожая, увеличение поголовья скота зависят от многих факторов. Быстро проанализировать их способен только компьютер. Сбор урожая тоже можно поручить искусственному интеллекту. Например, испанская компания Agrobot создала автоматический сборщик клубники. Устройство умеет самостоятельно ориентироваться в пространстве и оценивать зрелость ягод с помощью технологий компьютерного зрения. А решение Sonoma позволяет почти без участия человека выращивать огурцы. Обученный компьютер через систему камер и датчиков следит за состоянием почвы и рассады и управляет ирригацией, подкормкой, температурным режимом и другими параметрами, необходимыми для созревания урожая.

Видеоаналитика

На дорогах, в метро и наземном транспорте, в офисах, подъездах и куче других мест вы наверняка видели камеры. Они отвечают за контроль движения автомобилей, мониторинг людских потоков, оповещение об инцидентах и т. д. Современные технологии компьютерного зрения позволяют идентифицировать преступника в большой толпе, вычленить нарушителя в потоке машин, увидеть брак на конвейерной ленте завода. Благодаря технологиям глубокого обучения компьютеры теперь умеют проводить геологические исследования не хуже людей!

Говоря о компьютерном зрении, можно вспомнить системы беспилотных автомобилей, контроль размеров или наполняемости упаковок на пищевом производстве, мониторинг зазоров и других характеристик деталей на автосборочных конвейерах и т. д.

После обучения компьютерные системы способны на многое. Но как проходит обучение?

Как обучается модель компьютерного зрения

Для обучения компьютера собирается массив данных, с помощью которого можно выделить характеристики, присущие тем или иным объектам. Чтобы компьютер мог находить котиков на фото, ему нужна обучающая выборка. Это дата‑сет с изображениями котов (положительные примеры), который разбавлен картинками без котов (отрицательные примеры).

Во время обучения компьютер анализирует изображения, выделяя признаки и комбинации признаков, которые позволяют понять, что на картинке кот. Чем больше и разнообразнее коллекция картинок, тем точнее искусственный интеллект научится распознавать объекты. Если машинное обучение прошло успешно, компьютер справится с задачей распознавания. Если процент ошибок высок, можно провести дообучение на других дата‑сетах.