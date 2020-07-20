Когнитивные сервисы под капотом AR-приложения «Пятёрочки» «Тролли. Караоке» от Yode Group

Креативное агентство Yode Group выполняет весь цикл работ по проектированию и созданию нового покупательского опыта в Retail и FMCG-секторе.

Глубокая техническая экспертиза в дополненной и виртуальной реальности позволяет создавать креативные стратегии, направленные на эффективное и долгосрочное взаимодействие бренда со своей аудиторией с помощью интерактивных форматов контента.

Для федеральной маркетинговой акции «Большие Гастролли» от торговой сети «Пятёрочки», приуроченной к выходу анимационного фильма «Тролли. Мировой тур», агентство в короткие сроки разработало мобильное приложение «Тролли.Караоке» с элементами дополненной реальности.

Покупатели торговой сети получали за покупки карточки с 3D-эффектом, на которых были изображены герои мультфильма, а с помощью приложения можно было отсканировать «рубашку» и получить доступ к караоке-мелодиям известных европейских и русских хитов.

Также, в «Тролли. Караоке» можно было петь в караоке, записывать видео своих выступлений, применять разные АR-маски троллей, сохранять эти ролики, делиться ими в соцсетях, вызывать своих друзей на караоке-баттлы и получать призы за победу в них. Кроме того, записанное в приложении видео можно было загрузить на сайт акции «Большие ГасТролли» и принять участие в конкурсе за главный приз — поездку в Дубай.