Что такое DevOps и почему этот подход востребован

Непрерывная интеграция и доставка ПО (CI/CD). Практика фактически реализует идею DevOps, так как предполагает постоянное изменение кода в центральном репозитории (например, Yandex Managed Service for GitLab), где автоматически выполняется сборка, тестирование и запуск. Можно сказать, что CI/CD — это автоматизация тестирования и доставки новых компонентов разрабатываемого продукта всем участникам проекта. Такой подход к разработке ускоряет поиск и исправление ошибок, повышает качество ПО и уменьшает срок проверки и выпуска новых фич. Благодаря CI/CD удобнее поддерживать согласованность ПО на разных платформах.

Непрерывное тестирование. Прогон кода через тесты — это самая надёжная защита от неприятных ошибок при эксплуатации. Разработчики закладывают метрики качества в код и собирают результаты тестов. Тестирование может быть и ручным, но обычно оно автоматизированное — так удобнее отслеживать изменения в коде и контролировать качество. Для DevOps-инженера это важно.

Мониторинг и автоматизация. Автоматизировано должно быть всё, что можно. Это связано с важным для DevOps повышением уровня контроля. Среды, которые необходимы для работы конвейера развёртывания, создаются и уничтожаются автоматически с помощью скриптов. Ручные тесты остаются как запасной вариант. Развёртывание и тиражирование выполняются автоматически, с подстройкой средств мониторинга систем и приложений. Мониторинг важен, так как позволяет получать быструю обратную связь по только что выпущенным релизам. И если система мониторинга фиксирует сбой, который не удалось предотвратить до выпуска кода в продакшн, система может запустить автоматический откат изменений для обеспечения стабильности работы продукта.

Постоянное улучшение. Существует правило, которое можно сформулировать следующим образом: «любые обнаруженные недостатки должны быть немедленно устранены». Рекомендуется повторять как можно чаще проблемные шаги, чтобы понять, что следует изменить или исправить, чтобы всё работало как надо.

Устранение сбоев не означает появление очередей. Если в инфраструктуре что-то засбоило, проблемный элемент отключается и вместо него создаётся новый компонент на базе тех скриптов, которые уже проверены ранее и с помощью которых этот участок успешно создавался ранее. Это эффективно, когда IT-отдел управляет большим объёмом оборудования, например сотнями или тысячами серверов.

IaC (инфраструктура как код). Суть идеи в том, что инфраструктура настраивается согласно тем же принципам, что и приложения. Здесь активно используются облачные решения и такие ресурсы, как виртуальные машины, сети, балансировщики, базы данных и т. д. Фактически эта DevOps-практика даёт возможность запускать не сотню различных файлов конфигурации, а только скрипт, который ежедневно включает нужное количество дополнительных машин, а вечером автоматически сокращает инфраструктуру в рамках лимита.

Микросервисы. Принцип разработки приложений, который предполагает создание набора небольших служб, независимых друг от друга. Каждую из служб можно развёртывать и эксплуатировать отдельно, а друг с другом они взаимодействуют через интерфейс. За счёт разделения задач и независимого функционирования компонентов приложения удобнее использовать методики DevOps, например CI/CD.

