Обзор Redis — нереляционной СУБД с открытым исходным кодом

Приложения, которые сохраняют в Redis данные в режиме реального времени, могут выполнять до миллионов запросов в секунду.

Какие типы данных поддерживает Redis

Redis хранит пары «ключ и значение». Ключ — строковый литерал, а в качестве значения могут выступать строки, списки, множества, упорядоченные множества, хеши и другие типы данных (битовые карты, гиперлоги и геопространственные индексы с радиус‑запросами и потоками). Чтобы разобраться, для каких сценариев подходит Redis, нужно понимать, для чего используются типы.

Строки — базовый тип данных, его используют все другие структуры данных. Сохраняйте числа, JSON, байты изображения или что‑нибудь ещё. Тем не менее набор операций для работы с этим типом данных ограничен, поэтому, например, извлечь нужное значение из JSON вам не удастся.

Списки — строки, отсортированные по порядку их вставки.

Множества — тип данных, который поддерживает операции пересечения, объединения и подобные. Множества никак не упорядочены и обычно используются, когда вы хотите выполнить аудит и увидеть взаимосвязи между переменными.

Упорядоченные множества — набор строк, в котором элементы упорядочены по номерам. это одна из самых продвинутых структур данных.

Хеши — это карты между строковыми полями и строковыми значениями, коллекция пар «ключ — значение». Они используются, когда нужно создать контейнер уникальных значений для представления объектов.

Где применяют Redis

Базу данных Redis используют сервисы для путешественников, форумы, социальные сети и электронная коммерция. Например, это компании Pinterest, Uber, Slack, Airbnb, Twitter, Stack Overflow. Рассмотрим основные сценарии использования Redis.

Кеш сессии — сайты с помощью Redis повышают скорость: кешируют HTML‑фрагменты или страницы. Например, можно временно хранить такие пользовательские данные, как товары в корзине покупок интернет‑магазина.

Очереди — необходимы любому приложению, которое занимается обменом сообщениями, сбором данных, управлением заданиями, маршрутизацией пакетов данных или сталкивается с перегрузкой данными.

Биллинг по объёму оказанных услуг — позволяет SaaS‑платформам, которые выставляют счета на основе фактического использования, измерять активность своих клиентов.

Социальные сети — используют для заполнения потоков сообщений на стене или главной странице.

Профили и сообщения пользователей. Например, чтобы связать все фотографии или сообщения одного пользователя с его профилем.

Лидерборды — на платформах и форумах с голосованиями, таких как Reddit, Redis помогает добавлять топики в таблицу лидеров и сортировать их по количеству голосов.

Таблицы результатов в игровых приложениях.

Анализ продаж в электронной коммерции и анализ поведения клиентов.

Хранение мультитенантных метрик — для записи и хранения метрик продуктов и продаж, чтобы надёжно разделить данные между всеми клиентами.

Фильтрация запрещённого контента.

Планировщики задач.

Геокодирование — назначение географических идентификаторов (например, широты и долготы) объектам карты и записям данных.

Однако Redis редко используется как основное хранилище в крупных системах: оптимальной производительности можно добиться при хранении всего объёма данных в оперативной памяти, а для значительного числа хранилищ это невозможно из‑за технических ограничений на её размер. Кроме того, стоимость хранения в оперативной памяти всё ещё не может сравниться со стоимостью хранения на диске. Наибольшая производительность — а это главное преимущество Redis — достигается при выключенной персистентности, что создаёт риск потерять данные. Асинхронная репликация же, которая применяется в Redis и позволяет быстрее записывать данные, даёт некоторую постоянную задержку достижения консистентности данных между мастером и репликой, что допустимо не во всех сценариях использования.

Redis в Yandex Cloud

Хранилища данных на базе Redis отлично подходят для решения задач, в которых нужно быстро обрабатывать запросы, а объёмы данных небольшие. В инфраструктуре Yandex Cloud кластер СУБД Redis можно развернуть с помощью управляемого сервиса Yandex Managed Service for Redis™. Например, для бэкенда приложений чаще используют базы данных OLTP, например Yandex Managed Service for MySQL или Yandex Managed Service for PostgreSQL. Но в задачах, где время отклика СУБД особенно критично (например, интернет‑магазины), можно использовать кеш (для корзины магазина) — с помощью Yandex Managed Service for Redis.