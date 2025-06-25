Обзор сервиса Yandex Cloud Backup
Примечание
В регионе Казахстан сервис Yandex Cloud Backup находится на стадии Preview.
Важно
Сервис Yandex BareMetal доступен только в регионе Россия.
Yandex Cloud Backup — сервис для создания резервных копий и восстановления ресурсов Yandex Cloud и данных на них. Доступно копирование и восстановление виртуальных машин Compute Cloud, созданных из поддерживаемых образов Cloud Marketplace, а также серверов Yandex BareMetal с поддерживаемыми операционными системами.
Примечание
Восстановить резервную копию ВМ на сервер BareMetal или резервную копию сервера BareMetal на ВМ невозможно.
Копии ВМ и серверов BareMetal создаются по принципу application-consistent: сохраняются не только данные на дисках, но и данные, которые были отправлены в запись на диск и еще не успели записаться. Такой подход позволяет возобновить работу приложений, запущенных в момент создания копии, сразу после восстановления ВМ или сервера BareMetal из резервной копии. Это важно для ВМ и серверов, которые входят в состав систем хранения данных. Например, когда на ВМ или сервере BareMetal запущена система управления базами данных (СУБД).
Cloud Backup умеет создавать полные и инкрементальные копии. В полной копии хранятся все данные ВМ или сервера BareMetal — восстановление происходит быстрее, чем из инкрементальной, но такая копия занимает больше места и создается дольше. В инкрементальной копии содержатся только отличия от предыдущей копии — она создается быстрее и занимает меньше места, но восстановление из такой копии длится дольше, чем из полной. Если вы понимаете, что с момента создания последней копии на ВМ или сервере BareMetal накопилось много изменений, лучше сделать полную копию.
Примечание
Если вы используете политику с опцией быстрого резервного копирования
fastBackupEnabled, и перед созданием инкрементальной копии выполнялась антивирусная проверка, время резервного копирования может значительно увеличиться. Подробнее см. в Взаимодействие с антивирусом.
Также с помощью Cloud Backup можно восстановить из резервной копии отдельные файлы и директории на любые из ВМ, подключенных к сервису. Подробнее см. в разделе Пофайловое восстановление. Пофайловое восстановление на серверы BareMetal в настоящий момент невозможно.
Чтобы для ВМ или сервера BareMetal можно было включить резервное копирование, их нужно подключить к сервису и настроить. Подробнее см. в разделе Подключение виртуальных машин Compute Cloud и серверов Yandex BareMetal к Cloud Backup.
Примечание
В момент создания резервной копии виртуальная машина или сервер BareMetal должны быть запущены.
После подключения к Cloud Backup и настройки виртуальную машину или сервер BareMetal нужно привязать к политике резервного копирования — ресурсу Cloud Backup. Политика содержит настройки создания и хранения резервных копий. Вы можете привязывать ВМ и серверы BareMetal к политикам, созданным по умолчанию, или создавать свои политики.
Cloud Backup автоматически поставляет метрики количества защищенных виртуальных машин и серверов BareMetal, а также объема хранилища, занятого резервными копиями, в сервис Yandex Monitoring.
В сервисе действуют ограничения — квоты и лимиты.
Сравнение со снимками дисков ВМ в Compute Cloud
|Снимки дисков в Compute Cloud
|Cloud Backup
|Гранулярность
|Диск
|ВМ со всеми дисками;
также планируется копирование приложений на ВМ
|Типы дисков
|Сетевые SSD и HDD
|Любые:
сетевые SSD и HDD,
нереплицируемые,
локальные на выделенных хостах
|Application awareness
|Нет
|Планируется
|Тарификация
|За каждый диск
|За каждую ВМ
|Зависимость от статуса ВМ
|Снимок может быть создан на остановленных или запущенных ВМ
|Резервная копия может быть создана только на запущенной ВМ с установленным агентом Cloud Backup
Активация сервиса и провайдер резервного копирования
Работу Cloud Backup обеспечивает провайдер резервного копирования. Сейчас в сервисе доступен один провайдер — Киберпротект.
Для корректной работы агент Cloud Backup, установленный на ВМ или сервер BareMetal, отправляет на серверы провайдера служебные метаданные о конфигурации:
- Имя ВМ или сервера BareMetal.
- Название и версию ОС.
- Версия ядра ОС.
- Внутренний IP-адрес ВМ или сервера BareMetal.
- MAC-адрес каждого сетевого адаптера сервера BareMetal или сетевого интерфейса ВМ.
- Объем оперативной памяти.
- Модель и частота процессора.
- Тип процессора — физический или виртуальный.
- Тип виртуализации — аппаратная или программная виртуализация ВМ.
- Имена точек монтирования и дисков, подключенных к ВМ или серверу BareMetal.
Важно
Данные, хранящиеся на ВМ Compute Cloud или серверах BareMetal пользователя, а также их резервные копии, не покидают пределы Yandex Cloud.
Для начала работы сервис нужно активировать — подключиться к провайдеру резервного копирования. Вы можете активировать сервис напрямую или подключить к Cloud Backup первую виртуальную машину или сервер BareMetal — в этом случае сервис активируется автоматически.
Минимальная роль в каталоге, необходимая для активации сервиса, —
backup.editor (см. описание роли).
После активации автоматически создаются следующие политики резервного копирования:
Default daily— ежедневное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Default weekly— еженедельное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
Default monthly— ежемесячное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.