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Обзор сервиса Yandex Cloud Backup

Статья создана
Улучшена
Обновлена 25 июня 2025 г.

Примечание

В регионе Казахстан сервис Yandex Cloud Backup находится на стадии Preview.

Важно

Сервис Yandex BareMetal доступен только в регионе Россия.

Yandex Cloud Backup — сервис для создания резервных копий и восстановления ресурсов Yandex Cloud и данных на них. Доступно копирование и восстановление виртуальных машин Compute Cloud, созданных из поддерживаемых образов Cloud Marketplace, а также серверов Yandex BareMetal с поддерживаемыми операционными системами.

Примечание

Восстановить резервную копию ВМ на сервер BareMetal или резервную копию сервера BareMetal на ВМ невозможно.

Копии ВМ и серверов BareMetal создаются по принципу application-consistent: сохраняются не только данные на дисках, но и данные, которые были отправлены в запись на диск и еще не успели записаться. Такой подход позволяет возобновить работу приложений, запущенных в момент создания копии, сразу после восстановления ВМ или сервера BareMetal из резервной копии. Это важно для ВМ и серверов, которые входят в состав систем хранения данных. Например, когда на ВМ или сервере BareMetal запущена система управления базами данных (СУБД).

Cloud Backup умеет создавать полные и инкрементальные копии. В полной копии хранятся все данные ВМ или сервера BareMetal — восстановление происходит быстрее, чем из инкрементальной, но такая копия занимает больше места и создается дольше. В инкрементальной копии содержатся только отличия от предыдущей копии — она создается быстрее и занимает меньше места, но восстановление из такой копии длится дольше, чем из полной. Если вы понимаете, что с момента создания последней копии на ВМ или сервере BareMetal накопилось много изменений, лучше сделать полную копию.

Примечание

Если вы используете политику с опцией быстрого резервного копирования fastBackupEnabled, и перед созданием инкрементальной копии выполнялась антивирусная проверка, время резервного копирования может значительно увеличиться. Подробнее см. в Взаимодействие с антивирусом.

Также с помощью Cloud Backup можно восстановить из резервной копии отдельные файлы и директории на любые из ВМ, подключенных к сервису. Подробнее см. в разделе Пофайловое восстановление. Пофайловое восстановление на серверы BareMetal в настоящий момент невозможно.

Чтобы для ВМ или сервера BareMetal можно было включить резервное копирование, их нужно подключить к сервису и настроить. Подробнее см. в разделе Подключение виртуальных машин Compute Cloud и серверов Yandex BareMetal к Cloud Backup.

Примечание

В момент создания резервной копии виртуальная машина или сервер BareMetal должны быть запущены.

После подключения к Cloud Backup и настройки виртуальную машину или сервер BareMetal нужно привязать к политике резервного копирования — ресурсу Cloud Backup. Политика содержит настройки создания и хранения резервных копий. Вы можете привязывать ВМ и серверы BareMetal к политикам, созданным по умолчанию, или создавать свои политики.

Cloud Backup автоматически поставляет метрики количества защищенных виртуальных машин и серверов BareMetal, а также объема хранилища, занятого резервными копиями, в сервис Yandex Monitoring.

В сервисе действуют ограничения — квоты и лимиты.

Сравнение со снимками дисков ВМ в Compute Cloud

Снимки дисков в Compute Cloud Cloud Backup
Гранулярность Диск ВМ со всеми дисками;
также планируется копирование приложений на ВМ
Типы дисков Сетевые SSD и HDD Любые:
сетевые SSD и HDD,
нереплицируемые,
локальные на выделенных хостах
Application awareness Нет Планируется
Тарификация За каждый диск За каждую ВМ
Зависимость от статуса ВМ Снимок может быть создан на остановленных или запущенных ВМ Резервная копия может быть создана только на запущенной ВМ с установленным агентом Cloud Backup

Активация сервиса и провайдер резервного копирования

Работу Cloud Backup обеспечивает провайдер резервного копирования. Сейчас в сервисе доступен один провайдер — Киберпротект.

Для корректной работы агент Cloud Backup, установленный на ВМ или сервер BareMetal, отправляет на серверы провайдера служебные метаданные о конфигурации:

  • Имя ВМ или сервера BareMetal.
  • Название и версию ОС.
  • Версия ядра ОС.
  • Внутренний IP-адрес ВМ или сервера BareMetal.
  • MAC-адрес каждого сетевого адаптера сервера BareMetal или сетевого интерфейса ВМ.
  • Объем оперативной памяти.
  • Модель и частота процессора.
  • Тип процессора — физический или виртуальный.
  • Тип виртуализации — аппаратная или программная виртуализация ВМ.
  • Имена точек монтирования и дисков, подключенных к ВМ или серверу BareMetal.

Важно

Данные, хранящиеся на ВМ Compute Cloud или серверах BareMetal пользователя, а также их резервные копии, не покидают пределы Yandex Cloud.

Для начала работы сервис нужно активировать — подключиться к провайдеру резервного копирования. Вы можете активировать сервис напрямую или подключить к Cloud Backup первую виртуальную машину или сервер BareMetal — в этом случае сервис активируется автоматически.

Минимальная роль в каталоге, необходимая для активации сервиса, — backup.editor (см. описание роли).

После активации автоматически создаются следующие политики резервного копирования:

  • Default daily — ежедневное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
  • Default weekly — еженедельное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.
  • Default monthly — ежемесячное создание инкрементальной копии с сохранением последних 15 копий.

Примеры использования

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