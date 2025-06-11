Связаться с намиПодключиться

Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails

Статья создана
Обновлена 11 июня 2025 г.

В Audit Trails поддерживается отслеживание событий уровня конфигурации (Control Plane) для Yandex Cloud Backup. Подробнее см. Аудитный лог событий уровня конфигурации.

Общий вид значения поля event_type (тип события):

yandex.cloud.audit.backup.<имя_события>
Имя события Описание
ApplyPolicy Применение политики резервного копирования
CreateDirectory Создание новой директории внутри ВМ или сервера Yandex BareMetal
CreatePolicy Создание политики резервного копирования
DeleteArchive Удаление архива резервной копии
DeleteBackup Удаление резервной копии
DeletePolicy Удаление политики резервного копирования
DeleteResource Удаление ВМ или сервера BareMetal из сервиса Cloud Backup
ExecutePolicy Выполнение политики резервного копирования
InitResource Инициализация подключения ВМ или сервера BareMetal к сервису Cloud Backup
RegisterResource Подключение ВМ или сервера BareMetal к сервису Cloud Backup завершено
RevokePolicy Отзыв политики резервного копирования
StartRecoverBackup Запуск восстановления ВМ или сервера BareMetal из резервной копии
UpdatePolicy Изменение политики резервного копирования
UpdateResource Обновление статуса подключения ВМ или сервера BareMetal к сервису Cloud Backup
