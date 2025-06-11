Справочник аудитных логов Yandex Audit Trails
Обновлена 11 июня 2025 г.
В Audit Trails поддерживается отслеживание событий уровня конфигурации (Control Plane) для Yandex Cloud Backup. Подробнее см. Аудитный лог событий уровня конфигурации.
Общий вид значения поля
event_type (тип события):
yandex.cloud.audit.backup.<имя_события>
|Имя события
|Описание
|
ApplyPolicy
|Применение политики резервного копирования
|
CreateDirectory
|Создание новой директории внутри ВМ или сервера Yandex BareMetal
|
CreatePolicy
|Создание политики резервного копирования
|
DeleteArchive
|Удаление архива резервной копии
|
DeleteBackup
|Удаление резервной копии
|
DeletePolicy
|Удаление политики резервного копирования
|
DeleteResource
|Удаление ВМ или сервера BareMetal из сервиса Cloud Backup
|
ExecutePolicy
|Выполнение политики резервного копирования
|
InitResource
|Инициализация подключения ВМ или сервера BareMetal к сервису Cloud Backup
|
RegisterResource
|Подключение ВМ или сервера BareMetal к сервису Cloud Backup завершено
|
RevokePolicy
|Отзыв политики резервного копирования
|
StartRecoverBackup
|Запуск восстановления ВМ или сервера BareMetal из резервной копии
|
UpdatePolicy
|Изменение политики резервного копирования
|
UpdateResource
|Обновление статуса подключения ВМ или сервера BareMetal к сервису Cloud Backup