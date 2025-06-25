Пошаговые инструкции для Cloud Backup
Статья создана
Обновлена 25 июня 2025 г.
Важно
Сервис Yandex BareMetal доступен только в регионе Россия.
Управление виртуальными машинами в Cloud Backup
- Создать виртуальную машину на Linux с подключением к Cloud Backup
- Создать виртуальную машину Windows Server с подключением к Cloud Backup
- Переподключить виртуальную машину к Cloud Backup
- Переподключить виртуальную машину на Linux с OS Login к Cloud Backup
- Обновить или восстановить агент Yandex Cloud Backup на виртуальной машине
- Посмотреть статус подключения ВМ
- Посмотреть журнал резервного копирования
- Удалить виртуальную машину из Cloud Backup
Подключение уже существующих виртуальных машин к Cloud Backup
- Подключить существующую виртуальную машину на Linux к Cloud Backup
- Подключить существующую виртуальную машину на Linux с OS Login к Cloud Backup
- Подключить существующую виртуальную машину на Windows Server к Cloud Backup
Управление серверами BareMetal в Cloud Backup
- Арендовать сервер Yandex BareMetal с подключением к Cloud Backup
- Подключить существующий сервер Yandex BareMetal к Yandex Cloud Backup
- Переподключить сервер Yandex BareMetal к Cloud Backup
- Восстановить работоспособность агента Cloud Backup после обновления ядра Linux
Управление политиками резервного копирования
- Создать политику резервного копирования
- Изменить политику резервного копирования
- Привязать виртуальную машину или сервер Yandex BareMetal к политике резервного копирования
- Получить информацию о политике резервного копирования
- Отвязать виртуальную машину или сервер Yandex BareMetal от политики резервного копирования
- Удалить политику резервного копирования
Управление резервными копиями
- Создать резервную копию виртуальной машины или сервера Yandex BareMetal
- Восстановить виртуальную машину или сервер Yandex BareMetal из резервной копии
- Восстановить виртуальную машину или сервер BareMetal из резервной копии другой виртуальной машины или сервера BareMetal
- Восстановить на виртуальной машине или сервере BareMetal отдельные директории и файлы
- Посмотреть параметры дисков и разделов в резервной копии
- Удалить резервную копию
- Удалить все резервные копии ВМ или сервера BareMetal
Сервисные операции
- Активировать сервис
- Ограничить использование оперативной памяти агентом Cloud Backup
- Посмотреть статистику резервного копирования