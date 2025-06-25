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Пошаговые инструкции для Cloud Backup

Статья создана
Обновлена 25 июня 2025 г.

Важно

Сервис Yandex BareMetal доступен только в регионе Россия.

Управление виртуальными машинами в Cloud Backup

Подключение уже существующих виртуальных машин к Cloud Backup

Управление серверами BareMetal в Cloud Backup

Управление политиками резервного копирования

Управление резервными копиями

Сервисные операции

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