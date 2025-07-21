Арендовать сервер Yandex BareMetal с подключением к Cloud Backup
Важно
Сервис Yandex BareMetal доступен только в регионе Россия.
Вы можете создавать резервные копии серверов BareMetal с поддерживаемыми операционными системами на базе Linux:
- CentOS 7;
- Debian 10;
- Debian 11;
- Ubuntu 16.04 LTS;
- Ubuntu 18.04 LTS;
- Ubuntu 20.04 LTS;
- Ubuntu 22.04 LTS;
- Ubuntu 24.04 LTS.
Аренда сервера
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В консоли управления выберите каталог, в котором хотите арендовать сервер.
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В списке сервисов выберите BareMetal и нажмите кнопку Заказать сервер.
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В поле Зона доступности выберите зону доступности, в которой будет арендован сервер.
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В поле Пул выберите пул, из которого будет арендован сервер.
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В блоке Конфигурация выберите подходящую конфигурацию сервера.
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(Опционально) В блоке Диск настройте разметку дисков:
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Нажмите кнопку Настроить разделы диска.
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Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.
Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.
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Нажмите кнопку Сохранить.
Примечание
Параметры разметки диска важны для дальнейшего восстановления сервера из резервной копии. Подробнее см. в инструкции Восстановить виртуальную машину или сервер Yandex BareMetal из резервной копии.
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В блоке Образ выберите опцию
Marketplaceи операционную систему, поддерживаемую в Cloud Backup.
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В блоке Условия аренды:
- В поле Число серверов укажите количество серверов, которое хотите арендовать.
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В поле Период аренды выберите период, на который вы заказываете аренду:
1 день,
1 месяц,
3 месяца,
6 месяцевили
1 год.
По окончании указанного периода аренда сервера будет автоматически продлена на такой же период. Прервать аренду в течение указанного периода аренды нельзя, но можно отказаться от дальнейшего продления аренды сервера.
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В блоке Приватная сеть в поле Приватная подсеть выберите существующую приватную подсеть или нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую.
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В блоке Публичная сеть в поле Публичный адрес выберите способ назначения публичного адреса:
Из эфемерной подсети— чтобы назначить случайный IP-адрес. Если необходимо получить IP-адрес при создании сервера через запрос к DHCP-серверу, включите опцию Назначить по DHCP.
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Из выделенной подсети— чтобы назначить IP-адрес из диапазона адресов выделенной публичной подсети.
В появившемся поле выберите публичную подсеть или нажмите кнопку Заказать, чтобы заказать новую.
Важно
В выделенной публичной подсети отсутствует DHCP-сервер, поэтому на сетевом интерфейсе сервера, подключенного к такой подсети, необходимо вручную настраивать статический IP-адрес из диапазона публичных IP-адресов, доступных в выбранной публичной подсети, а также задать адрес шлюза по умолчанию.
Чтобы агент Cloud Backup мог обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования, на сервере должен быть обеспечен сетевой доступ к IP-адресам ресурсов сервиса Cloud Backup согласно таблице:
Диапазон портов Протокол Назначение CIDR блоки
80
TCP
CIDR
213.180.193.0/24
80
TCP
CIDR
213.180.204.0/24
443
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
443
TCP
CIDR
84.201.181.0/24
443
TCP
CIDR
178.176.128.0/24
443
TCP
CIDR
213.180.193.0/24
443
TCP
CIDR
213.180.204.0/24
7770-7800
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
8443
TCP
CIDR
84.47.172.0/24
44445
TCP
CIDR
51.250.1.0/24
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В блоке Доступ:
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В поле Пароль воспользуйтесь одним из вариантов создания пароля для root-пользователя:
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Чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя, выберите опцию
Новый парольи нажмите кнопку Сгенерировать.
Важно
Этот вариант предусматривает ответственность пользователя за безопасность пароля. Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.
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Чтобы использовать пароль root-пользователя, сохраненный в секрете Yandex Lockbox, выберите опцию
Секрет Lockbox:
В полях Имя, Версия и Ключ выберите соответственно секрет, его версию и ключ, в которых сохранен ваш пароль.
Если у вас еще нет секрета Yandex Lockbox, нажмите кнопку Создать, чтобы создать его.
Этот вариант позволяет вам как задать собственный пароль (тип секрета
Пользовательский), так и использовать пароль, сгенерированный автоматически (тип секрета
Генерируемый).
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В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.
Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:
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Нажмите кнопку Добавить ключ.
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Задайте имя SSH-ключа.
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Выберите вариант:
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Ввести вручную— вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей необходимо создать самостоятельно.
-
Загрузить из файла— загрузите открытую часть SSH-ключа. Пару SSH-ключей необходимо создать самостоятельно.
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Сгенерировать ключ— автоматическое создание пары SSH-ключей.
При добавлении сгенерированного SSH-ключа будет создан и загружен архив с парой ключей. В ОС на базе Linux или macOS распакуйте архив в папку
/home/<имя_пользователя>/.ssh. В ОС Windows распакуйте архив в папку
C:\Users\<имя_пользователя>/.ssh. Дополнительно вводить открытый ключ в консоли управления не требуется.
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Нажмите кнопку Добавить.
SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации. Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя внутри создаваемого ресурса.
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Включите резервное копирование сервера в Cloud Backup:
- Включите опцию Резервное копирование.
- Выберите политику резервного копирования или создайте новую.
- Выберите сервисный аккаунт с назначенными ролями
baremetal.editorи
backup.editorили создайте новый.
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В блоке Информация о сервере:
- В поле Имя введите имя сервера.
- (Опционально) В поле Описание добавьте описание сервера.
- (Опционально) В поле Метки задайте метки.
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Нажмите кнопку Заказать сервер.
Подробнее об аренде сервера см. в документации BareMetal.
Примечание
Если для организации дискового пространства защищаемого ресурса вы используете LVM, ознакомьтесь с особенностями восстановления ресурсов с LVM в Cloud Backup.