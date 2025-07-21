Связаться с намиПодключиться

Арендовать сервер Yandex BareMetal с подключением к Cloud Backup

Статья создана
Обновлена 21 июля 2025 г.

Важно

Сервис Yandex BareMetal доступен только в регионе Россия.

Вы можете создавать резервные копии серверов BareMetal с поддерживаемыми операционными системами на базе Linux:

  • CentOS 7;
  • Debian 10;
  • Debian 11;
  • Ubuntu 16.04 LTS;
  • Ubuntu 18.04 LTS;
  • Ubuntu 20.04 LTS;
  • Ubuntu 22.04 LTS;
  • Ubuntu 24.04 LTS.

Аренда сервера

  1. В консоли управления выберите каталог, в котором хотите арендовать сервер.

  2. В списке сервисов выберите BareMetal и нажмите кнопку Заказать сервер.

  3. В поле Зона доступности выберите зону доступности, в которой будет арендован сервер.

  4. В поле Пул выберите пул, из которого будет арендован сервер.

  5. В блоке Конфигурация выберите подходящую конфигурацию сервера.

  6. (Опционально) В блоке Диск настройте разметку дисков:

    1. Нажмите кнопку Настроить разделы диска.

    2. Укажите параметры разделов. Чтобы создать новый раздел, нажмите кнопку Добавить раздел.

      Чтобы самостоятельно собрать RAID-массивы и настроить разделы дисков, нажмите кнопку Разобрать RAID.

    3. Нажмите кнопку Сохранить.

    Примечание

    Параметры разметки диска важны для дальнейшего восстановления сервера из резервной копии. Подробнее см. в инструкции Восстановить виртуальную машину или сервер Yandex BareMetal из резервной копии.

  7. В блоке Образ выберите опцию Marketplace и операционную систему, поддерживаемую в Cloud Backup.

  8. В блоке Условия аренды:

    1. В поле Число серверов укажите количество серверов, которое хотите арендовать.

    2. В поле Период аренды выберите период, на который вы заказываете аренду: 1 день, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев или 1 год.

      По окончании указанного периода аренда сервера будет автоматически продлена на такой же период. Прервать аренду в течение указанного периода аренды нельзя, но можно отказаться от дальнейшего продления аренды сервера.

    1. В блоке Приватная сеть в поле Приватная подсеть выберите существующую приватную подсеть или нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую.

    2. В блоке Публичная сеть в поле Публичный адрес выберите способ назначения публичного адреса:

      • Из эфемерной подсети — чтобы назначить случайный IP-адрес. Если необходимо получить IP-адрес при создании сервера через запрос к DHCP-серверу, включите опцию Назначить по DHCP.

      • Из выделенной подсети — чтобы назначить IP-адрес из диапазона адресов выделенной публичной подсети.

        В появившемся поле выберите публичную подсеть или нажмите кнопку Заказать, чтобы заказать новую.

        Важно

        В выделенной публичной подсети отсутствует DHCP-сервер, поэтому на сетевом интерфейсе сервера, подключенного к такой подсети, необходимо вручную настраивать статический IP-адрес из диапазона публичных IP-адресов, доступных в выбранной публичной подсети, а также задать адрес шлюза по умолчанию.

      Чтобы агент Cloud Backup мог обмениваться данными с серверами провайдера резервного копирования, на сервере должен быть обеспечен сетевой доступ к IP-адресам ресурсов сервиса Cloud Backup согласно таблице:

      Диапазон портов Протокол Назначение CIDR блоки
      80 TCP CIDR 213.180.193.0/24
      80 TCP CIDR 213.180.204.0/24
      443 TCP CIDR 84.47.172.0/24
      443 TCP CIDR 84.201.181.0/24
      443 TCP CIDR 178.176.128.0/24
      443 TCP CIDR 213.180.193.0/24
      443 TCP CIDR 213.180.204.0/24
      7770-7800 TCP CIDR 84.47.172.0/24
      8443 TCP CIDR 84.47.172.0/24
      44445 TCP CIDR 51.250.1.0/24

  10. В блоке Доступ:

    1. В поле Пароль воспользуйтесь одним из вариантов создания пароля для root-пользователя:

      • Чтобы сгенерировать пароль для root-пользователя, выберите опцию Новый пароль и нажмите кнопку Сгенерировать.

        Важно

        Этот вариант предусматривает ответственность пользователя за безопасность пароля. Сохраните сгенерированный пароль в надежном месте: он не сохраняется в Yandex Cloud, и после заказа сервера вы не сможете посмотреть его.

      • Чтобы использовать пароль root-пользователя, сохраненный в секрете Yandex Lockbox, выберите опцию Секрет Lockbox:

        В полях Имя, Версия и Ключ выберите соответственно секрет, его версию и ключ, в которых сохранен ваш пароль.

        Если у вас еще нет секрета Yandex Lockbox, нажмите кнопку Создать, чтобы создать его.

        Этот вариант позволяет вам как задать собственный пароль (тип секрета Пользовательский), так и использовать пароль, сгенерированный автоматически (тип секрета Генерируемый).

    2. В поле Открытый SSH-ключ выберите SSH-ключ, сохраненный в вашем профиле пользователя организации.

      Если в вашем профиле нет сохраненных SSH-ключей или вы хотите добавить новый ключ:

      1. Нажмите кнопку Добавить ключ.

      2. Задайте имя SSH-ключа.

      3. Выберите вариант:

        • Ввести вручную — вставьте содержимое открытого SSH-ключа. Пару SSH-ключей необходимо создать самостоятельно.

        • Загрузить из файла — загрузите открытую часть SSH-ключа. Пару SSH-ключей необходимо создать самостоятельно.

        • Сгенерировать ключ — автоматическое создание пары SSH-ключей.

          При добавлении сгенерированного SSH-ключа будет создан и загружен архив с парой ключей. В ОС на базе Linux или macOS распакуйте архив в папку /home/<имя_пользователя>/.ssh. В ОС Windows распакуйте архив в папку C:\Users\<имя_пользователя>/.ssh. Дополнительно вводить открытый ключ в консоли управления не требуется.

      4. Нажмите кнопку Добавить.

      SSH-ключ будет добавлен в ваш профиль пользователя организации. Если в организации отключена возможность добавления пользователями SSH-ключей в свои профили, добавленный открытый SSH-ключ будет сохранен только в профиле пользователя внутри создаваемого ресурса.

  11. Включите резервное копирование сервера в Cloud Backup:

    1. Включите опцию Резервное копирование.
    2. Выберите политику резервного копирования или создайте новую.
    3. Выберите сервисный аккаунт с назначенными ролями baremetal.editor и backup.editor или создайте новый.

  12. В блоке Информация о сервере:

    1. В поле Имя введите имя сервера.
    2. (Опционально) В поле Описание добавьте описание сервера.
    3. (Опционально) В поле Метки задайте метки.

  13. Нажмите кнопку Заказать сервер.

Подробнее об аренде сервера см. в документации BareMetal.

Примечание

Если для организации дискового пространства защищаемого ресурса вы используете LVM, ознакомьтесь с особенностями восстановления ресурсов с LVM в Cloud Backup.

Предыдущая
Удалить ВМ из Cloud Backup
Следующая
Подключить существующий сервер BareMetal к Cloud Backup